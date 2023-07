[JETROスタートアップ課]

~ロサンゼルス・サンディエゴ・テキサスオースティンの全3コース~



ジェトロは、次世代のイノベーションの担い手となる起業家・リーダーや、日本の成長戦略に寄与する人材を育成するため、「Beyond JAPAN Zero to X」プログラムを実施します。本プログラムへの参加者を2023年7月10日(月)より募集開始します。

■概要ページ:https://www.jetro.go.jp/services/gi/beyond_japan.html







ジェトロでは、日本において海外展開を見据え活動する起業家を一人でも多く増やし、日本から多くのユニコーンを生み出すべく、グローバルイノベーター創出プログラム(https://www.jetro.go.jp/services/gi.html)を2023年度実施します。本プログラムの一貫とし、北米への進出を加速させるカスタマイズプログラム「Beyond JAPAN Zero to X」を提供します。



「Beyond JAPAN Zero to X」では、スタートアップの事業フェーズおよび北米マーケット特有の文化・商慣習・社会的な行動規範への理解度に応じて、各参加者が時間を有効活用できる、カスタマイズされたサポート・トレーニングを提供します。

ロサンゼルスコース、サンディエゴコース、テキサスオースティンコースの3コースをご用意しており、プログラム期間中2~8週間の米国滞在が可能となっています。

アクセラレーションプログラムとは異なるアプローチにて北米進出を加速させたい起業家の皆さま、本プログラムへ奮ってご応募ください(2023年7月10日(月)より募集開始)。



【プログラムの特徴】

■渡航費・宿泊費・プログラム費全て無料

■事業フェーズにあわせ、カスタマイズされたプログラム

■渡航期間中の時間をフレキシブルに有効活用

■渡航先は北米3地域(ロサンゼルス・サンディエゴ・オースティン)から選択可能



































・ロサンゼルス:https://www.jetro.go.jp/ext_images/services/gi/beyond/B4D_LA.pdf

・サンディエゴ:https://www.jetro.go.jp/ext_images/services/gi/beyond/B4D_SD.pdf

・テキサスオースティン:https://www.jetro.go.jp/ext_images/services/gi/beyond/B4D_AUS.pdf

■様々な事業分野に強みをもったプログラム(詳細は上記URL参照)



【プログラム概要】

■募集人数

1.国内プログラム:120名

2.米国派遣プログラム:60名

※国内研修後の選定を経て、米国へ派遣される参加者を決定します。

■募集対象



■サポート内容



■スケジュール





■応募要件

1.以下のいずれかに該当する者であること

・スタートアップや米国展開を考える日本企業の社長/創業者や新規事業・海外展開責任者、又は、それに準じる者

・米国展開を含む具体的なビジネスアイディアを有する者

2.エントリー締め切り日時点で満18歳以上になっていること

3.同一企業からの参加者は2名以内であること



■概要ページ(詳細):https://www.jetro.go.jp/services/gi/beyond_japan.html



◆お問い合わせ先◆

ジェトロ・ロサンゼルス事務所

E-mail:b4d-jp@jetro.go.jp



