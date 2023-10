[モリリン株式会社]

モリリン株式会社(本社:愛知県一宮市、代表取締役社長:森 俊輔)が販売を行う、循環型繊維リサイクルボード『PANECO(R)』は、2023年10月10日(火)から12日(木)に東京ビッグサイト(東京都江東区)で開催される最先端のサステナブルファッション製品・サービスが集結する「第3回 サステナブル ファッション EXPO 【秋】」に出展します。

本展示では新ライン「nunock by PANECO」など様々な新製品をご覧いただくことができ、特設サイトにてその場で展示商品のご購入が可能です。※一部商品を除く









「nunock by PANECO」に関して詳細はこちら

https://paneco-atelier.com/products/nunock-by-paneco-%E3%82%B5%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%8A%E3%83%96%E3%83%AB%E3%81%AA%E7%B9%8A%E7%B6%AD%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB%E7%B4%A0%E6%9D%90-%E5%85%A8%E8%89%B2-12%E5%80%8Bset

nunock は廃棄衣類をアップサイクルしてオシャレでかわいいブロックに再生することで、人々の創造力を刺激し、遊び心をくすぐり、環境保護とファッションを結びつけ、楽しみながら廃棄衣類の再生利用の意義を広めることができるプロダクトです。





▽昨年出展の様子(第2回 サステナブル ファッション EXPO 秋)





PANECO(R) とは







廃棄衣料繊維を原料としたサステナブルなボード

廃棄⾐類繊維を原料とした循環型繊維リサイクルの「PANECO(R)」は、ファッションロスを美しいリサイクルマテリアルに再資源化する革新的な製品です。



official site|https://paneco.tokyo/

instagram|https://www.instagram.com/paneco_official/



開発:株式会社ワークスタジオ

https://workstudio.co.jp



販売:モリリン株式会社

https://www.moririn.co.jp



展示会出展概要





FaW TOKYO(ファッション ワールド 東京) [秋] 内 第3回 サステナブル ファッション EXPO [秋]

会期:2023年10月10日(火)~12日(木)10:00~18:00(最終日は17時終了)

会場:東京ビッグサイト(東京都江東区有明3丁目11−1)

公式ウェブサイト:https://www.fashion-tokyo.jp/autumn/ja-jp/about/sus.html



PANECO(R)に関するお問い合わせ

https://paneco.tokyo/contact/





モリリン株式会社 ~イトからはじまる、すべてのコトへ~

コーポレートサイト https://www.moririn.co.jp/



本件に関する報道関係者からのお問合せ先

総合企画室 info.tokyo@moririn.co.jp



