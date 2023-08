[株式会社アルテサロンホールディングス]

日本とポーランドの懸け橋として2014年から継続実施



美容室チェーンを300店舗以上展開する株式会社アルテ サロン ホールディングス(横浜市中区/代表取締役社長 吉村 栄義)は、ポーランド共和国で日本学を専攻とする大学生・大学院生を夏の短期留学として受け入れる「サマープログラム」を 2023年7月23日(日)~8月19日(土)に実施いたしました。社会貢献活動の一環として2014年から開始したポーランド共和国大使館公認の同プログラムは、コロナ禍での中止を挟み4年ぶりとなり、今年で7回目となります。アルテグループは今後もポーランドとの民間交流を継続していくとともに、海外の優秀な人材の育成・採用を行ってまいります。







写真:吉原会長と今年の留学生



■背景

アルテ サロン ホールディングスとポーランドとの交流は、ポーランドの大手美容室「Trendy Hair Fashion」(トレンディ・ヘア・ファッション)との交流を通して2005年に始まりました。「Trendy Hair Fashion」は、ポーランド、チェコ、スロバキアに60店舗以上のサロンを持つチェーンサロンです。両企業は、互いの国を行き来し撮影やコンテスト、ヘアショー等の活動を行なうことで友好関係を築き、民間レベルで美容を通じた交流を深めてきました。

約10年経過した2014年からは駐日ポーランド共和国大使館の協力を得て、ポーランドで日本学を専攻として学んでいる現役大学生・大学院生に向けてアルテ サロン ホールディングスでの「サマープログラム」というインターンシップの提供を開始しました。インターンシップ中にグループ各社研修、社内講習、サロン見学、コンテスト見学など、仕事体験を通じて日本の企業や文化について理解を深める機会を提供し、学生の将来の活躍を応援してきました。

コロナの影響で4年ぶりに再開する「サマープログラム」は形式を変えて、インターンシップの代わりに短期留学を提供することにしました。留学期間中、アルテ在職のポーランド出身の先輩の指導を受けながら、学生は自身の卒業論文の研究テーマに必要なフィールドワークを行いました。

ポーランドの名門大学において15倍~20倍の倍率と人気の高い日本学科の学生との交流は、将来ポーランドと日本との懸け橋となる活動だと思っております。



■ サマープログラム実績

インターンシッププログラム

・2014年 :3名 ワルシャワ大学(University of Warsaw)、ヤギエロン大学(Jagiellonian University)、ニコラウスコペルニクス大学(Nicolaus Copernicus University)

・2015年 :2名 ヤギエロン大学(Jagiellonian University)、ニコラウスコペルニクス大学(Nicolaus Copernicus University)

・2016年 :2名 ワルシャワ大学(University of Warsaw)、ニコラウスコペルニクス大学(Nicolaus Copernicus University)

・2017年 :2名 ヤギエロン大学(Jagiellonian University)、アダム・ミキェヴィチ大学(Adam Mickiewicz University)

・2018年 :4名 ワルシャワ大学(University of Warsaw)、ニコラウスコペルニクス大学(Nicolaus Copernicus University)、ヤギエロン大学(Jagiellonian University)

・2019年 :4名 ワルシャワ大学(University of Warsaw)、ヤギエロン大学(Jagiellonian University)、ニコラウスコペルニクス大学(Nicolaus Copernicus University)

短期留学プログラム

・2023年 :2名 ワルシャワ大学(University of Warsaw)



サマープログラムの応募者は所属大学の審査を通過した優秀な学生です。英語と日本語でコミュニケーションが取れることはもちろん、日本の文化への理解が深く、グローバルな視点を持ち日本の社会に貢献できる有能な人材でもあります。アルテ サロン ホールディングスは、サマープログラム参加者で希望のあった生徒から3名を卒業後に採用しました。 今後も多様な人材の活用・優秀な人材確保のための取り組みを推進します。



■2023年度サマープログラム概要

期間:2023年7月23日(日)~8月19日(土)

対象者:初来日のポーランドで日本学を専攻とする大学生2名(学士課程・修士課程問わず)

内容:フィールドワーク(それぞれの研究テーマに合わせ、担当者と相談しながら内容・スケジュールを決定)



写真:ポーランド共和国大使館訪問

パヴェウ・ミレフスキ駐日ポーランド共和国大使と



写真:研究先の一つであった巫女さんスクール「つむぎ」にて





