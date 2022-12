[株式会社 Brave group]

東急プラザ表参道原宿にてポップアップストアを開催!



株式会社Brave group(本社:東京都港区、代表取締役:野口圭登、以下「Brave group」)は、子会社であるSuperYellow株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:野口圭登)が運営するバーチャルミュージックプロダクション「RIOT MUSIC」のコンセプトブランドである「RIOT APPAREL」より、道明寺ここあ・松永依織・長瀬有花・皇美緒奈・凪原涼菜モチーフのアパレルの発売と、これを記念した「RIOT MUSIC POPUP STORE」の開催が決定したことをお知らせいたします。







2020年9月「歌で伝えてきたアーティストの「感情」を次はアパレルとファッションから発信する」をテーマに、RIOT MUSIC所属アーティストたちの想いを新しい方法で表現すべく誕生した「RIOT APPAREL」より、RIOT APPAREL 2022 Winterコレクションとして新商品が発売されます。



2022 Winterコレクションとしてお届けする今回のリリースでは、各アーティストごとにラインデザインの入ったプルオーバーパーカーとビッグシルエットの長袖シャツをリリース。



また、それぞれのアーティストのオリジナル楽曲や色を纏ったデザインでありながらも日常的に着用できる、スタイリッシュかつファッショナブルなデザインとなっております。



今回のキービジュアルを手掛けたのはイノオカ先生。

これまでRIOT MUSICのアーティストのカバーイラストを手掛けていただきましたが、今回満を持してのRIOT APPARELとのコラボレーションとなります。

普段とは違うアーティストのクールな一面を見せるようなイラストとなっております。

そして、今回の「RIOT APPAREL」リリースを記念して「RIOT MUSIC POPUP STORE」が東急プラザ表参道原宿にて開催決定!



「RIOT APPAREL」2022 Winterコレクションの最速販売に加え、2022年12月29日に行われる「凪原涼菜バースデーライブ2022 PANDORA」の最新ライブグッズや過去のRIOT MUSICグッズもラインナップ。



その他、12月デビューする「朝倉杏子」も加えた各アーティストの等身大パネルの展示や撮り下ろしメッセージ動画の上映も予定しております。



また、 「Meteopolis 限定記録証カードラリー」キャンペーンの対象店舗でもあり1点以上の商品をお買い上げ頂いたお客様には「RIOT APPAREL 2022 Winter キービジュアルイラスト」のMeteopolis限定記録証をプレゼントの他、他対象店舗で4種類のカードをご提示頂けましたらオリジナルトレーディングカードケースをお渡し致します。

こちらも奮ってご参加くださいませ。





「RIOT APPAREL」2022 Winterコレクション



【商品情報】

RIOT APPAREL - Cocoa Domyoji - “Magic Hour No Audience” Hoodie





「マジックアワー・ノーオーディエンス」のMVに登場するおしゃれな世界観を大切にしつつ、アテンションラベルをイメージした、どこでも着やすい今風のデザインに仕上げました。

材質:ポリエステル・綿・ポリウレタン



RIOT APPAREL - Iori Matsunaga- “Full-Throttle!!!!!!” Hoodie





「フルスロットル!!!!!!」で駆け抜けていく松永依織の行き先をボーディングチケット風にあしらい、楽曲に合わせた疾走感あふれるイメージに重ね合わせる形でデザインしました。

材質:ポリエステル・綿・ポリウレタン



RIOT APPAREL - Yuka Nagase - “Orange Scale” Oversized Shirts





「オレンジスケール」に散りばめられた言葉から、動く世界と猫をメインモチーフに据えました。有花ワールドをデザインからも表現すべく、楽曲のイメージや雰囲気をキュッとデザインに詰め込みました。

材質:ポリエステル・レーヨン・ポリウレタン



RIOT APPAREL - Suzuna Nagihara - “Okeanos” Hoodie





「Okeanos」という楽曲の世界観をイメージして、タロット風のデザインに落とし込みました。

絵柄は、天使と深海、そしてオケアノスが持つとされている槍の3つのモチーフをあしらっています。

材質:ポリエステル・綿・ポリウレタン



RIOT APPAREL - Miona Sumeragi - “St. Elmo's fire” Oversized Shirts





「セントエルモの火」の歌詞の一節である「雷照らせ 私は光」というフレーズをアイコニックに表現しました。皇の「S」を表現する雷マークと美緒奈の「M」を組み合わせた仕様です。

材質:ポリエステル・レーヨン・ポリウレタン



サイズ:フリーサイズ(メンズXXL相当)

販売価格:各¥13,200(税込)



取扱予定:

●RIOT MUSIC POPUP STORE(2022年12月23日~30日)

●RIOT MUSIC OFFICIAL STORE(上記店舗での販売期間終了次第)

※在庫状況によりOFFICIAL STOREでの販売は行わない可能性がございます。ご了承ください。





「RIOT MUSIC POPUP STORE」







「RIOT APPAREL」2022 Winterコレクションリリースを記念して「RIOT MUSIC POPUPSHOP」が東急プラザ表参道原宿にて開催決定!



グッズ販売からメンバー全員のパネル展示の他、「Meteopolis 限定記録証カードラリー」キャンペーンの対象店舗としても実施されます。



【お客様へのお願い】

新型コロナウイルス感染症対策について

・当日来場前に検温を行ってください。平熱を超える発熱がある場合、来場をお控えください。

・風邪の症状がある、37.5 度以上の熱がある、倦怠感がある、呼吸が困難であることを確認した場合は入場をお断りします。

・会場内では常時マスクの着用をお願いいたします。

・その他、こまめな消毒や手洗い、三密を避けるなどの一般的な対策をお願いします。

・最新情報を公式WEBサイトや公式Twitter、当日会場のアナウンス等でご案内いたします。適宜ご確認ください。

・詳しくは「厚生労働省:新型コロナウイルス感染症について」のページをご参照下さい。



【開催情報】

・期間:2022年12月23日(金)~2022年12月30日(金)

・会場:東急プラザ 表参道原宿 4F特設会場

・店舗住所:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-30-3

・営業時間:11:00~20:00



【注意事項】

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、状況により、中止、延期、変更となる場合がございます。





RIOT MUSICとは







“RIOT OF EMOTIONS -人生を変える感情の創出-

RIOT MUSICは「感情を突き動かす歌」を産み出す音楽事務所です。



アーティストのエモーショナルな歌で魂を揺さぶり、 未知の感情を呼び起こしたい。

感情が変われば行動が変わり、 行動が変われば人生が変わる。



そんな「人生を変える感情の創出」を理念に掲げています。

世代や国境を超え、すべての人の味方になれる歌を届け、 芽生えた感情で世界が少しでも良くなって欲しい。 「RIOT OF EMOTIONS」にはそんな想いが込められています。

また事務所名にある「RIOT」 は「暴動」という意味で使われることが多いですが、 他に「奔放」「多種多彩」「非常に面白い」という意味もあります。 「多種多彩」な「非常に面白い」感情を「奔放」する 心の壁を壊す革新的な「暴動」の様な歌を奏でていきます。



・RIOT MUSIC

https://riot-music.com/





【会社概要】



■SuperYellow株式会社会社概要

・会社名:SuperYellow株式会社

・設立:2022年7月1日

・資本金:10,000,000円(資本準備金含む)

・住所:〒108-0023 東京都港区芝浦2-17-9 大友ビル2F-C

・事業内容:1.IP事業

2.Web3事業

・代表者名:代表取締役 野口圭登



■Brave group会社概要

・会社名:株式会社Brave group

・設立:2017年10月11日

・資本金:1,878,013,651円(資本剰余金含む)

・代表者名:代表取締役 野口圭登

・所在地:〒108-0023 東京都港区芝浦2-17-9 大友ビル2F-C

・事業内容:メタバース領域における

1.IP事業

2.Platform事業

3.Incubation事業

・URL:https://bravegroup.co.jp/

・グループ会社

株式会社バーチャルエンターテイメント

https://virtual-entertainment.co.jp/

MateReal株式会社

https://matereal.biz/

株式会社クリエイトリング

http://aogiri-hs.com/

株式会社MetaLab

https://metalab.co.jp/

And Epoch株式会社

SuperYellow株式会社

・関連会社

MetaBash Inc.



