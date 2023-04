[株式会社massenext]



音楽エージェントサイト「ZULA(ズーラ)」を運営する株式会社massenextが配信限定シングルとして2021年に配信を開始した、『I'm a mess』の快進撃が止まらない。



2023年新たな挑戦として12ヶ月連続で新曲をリリースしているMY FIRST STORY。

その注目が集まる中、2021年リリースシングル「告白」のカップリング曲である『I'm a mess』がTikTokの一般ユーザーの投稿によりバズが起き、『I'm a mess』を使用した動画が短期間で大量に投稿され、その勢いは留まることなく今もなお加速し続けている。





「#imamess」などを通じて、クールなサウンドと心に深いインパクトを残す楽曲がTikTokクリエイターたちの共感を呼び、次々と動画を投稿。歌詞とアニメーションがよりエモーショナルな世界観を作り出している。



不動の人気楽曲がチャートの上位を独占するなか、Apple Musicでは「トップ100:日本」で最高27位(2023年4月21日付)にチャートイン、Spotifyでは「Spotify Japan 急上昇チャート」にプレイリストイン、Billboard JAPANでは「Hot 100」にチャートインするなど2021年リリースの楽曲にも関わらず、人気公式プレイリストにも多数再リストイン、短期間でサブスクリプションサービスで再生数が急上昇を獲得し、TikTokからのバイラルヒットを巻き起こしている事も注目だ。



現在、全国47都道府県ツアー中のMY FIRST STORY。12ヶ月連続リリースの第4弾シングルを控え、今後の活躍にも目が離せない。



楽曲情報







▼I'm a mess 配信中

配信サービス:https://zula.lnk.to/DwEZdZL



▼12ヶ月連続リリース

第1弾シングル

タイトル : 二十億光年の恋

配信サービス:https://zula.lnk.to/C9r7GyZL



第2弾シングル

タイトル : Listen

配信サービス:https://zula.lnk.to/dNsplAZL



第3弾シングル

タイトル :ハルジオン

配信サービス:https://zula.lnk.to/1G1i1PZL



MY FIRST STORY -Profile-





Teru(Gu.) / Nob(Ba.) / Kid'z(Dr.) / Hiro(Vo.) (L→R)



2011年夏、東京渋谷で結成。

2012年4月に1stフルアルバム「MY FIRST STORY」でデビュー以降、確かな楽曲、ライブパフォーマンスが話題を呼び、全国の大型フェス出演や海外アーティストとの共演も数多く務め、着実に実力を付けた。その後も、精力的にライブを行っており、2021年3月「STORYTELLER TOUR 2021」を開催。FINAL公演はMY FIRST STORYが結成された渋谷で、初の都内ホール公演(LINE CUBE SHIBUYA)が行われた。7月に「MY FISRT STORY TOUR 2021」、11月に「We promise, 4 you once again Tour 2021」を行い、さらにTOUR FINALとして2022年2月には5年ぶりとなる日本武道館公演を開催した。

そしてデビュー10周年を迎えた2022年、「MY FIRST STORY TOUR 2022」で全国22公演を回った。



絶えず進化を遂げる孤高のロックバンド

MY FIRST STORYの躍進を見逃すわけにはいかないだろう。



MY FIRST STORY Official Website

https://myfirststory.net



Streaming

https://lnk.to/myfirststory_



Twitter

https://twitter.com/MyFirstStory_of



Instagram

https://instagram.com/myfirststoryofficial?igshid=YmMyMTA2M2Y=



YouTube

https://www.youtube.com/c/MYFIRSTSTORYOfficialYouTubeChannel



ZULAについて







株式会社 massenext (東京都港区) が運営する「ZULA(ズーラ)」は、 最先端のディストリビューションシステム「Zu-MAP」と豊富なエージェント実績を駆使し、アーティストがよりフレキシブルに世界に楽曲配信が出来るようサポートするデジタルディストリビューターです。

私たちZULAは、新時代のアーティスト至上主義を哲学とし、インディペンデントなアーティストやレーベルのパートナーであり続けます。



ZULA公式サイト:http://www.zula.jp

ZULA公式Twitter:https://twitter.com/ZULA_JP

ZULA公式Instagram:https://www.instagram.com/zula_jp/



