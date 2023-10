[株式会社Minto]

株式会社Minto(本社:東京都港区、代表取締役:水野 和寛、以下「当社」)はV-RANGERS PTE. LTD.(本社:シンガポール、代表取締役:田川 貴之、以下「V-RANGERS」)と協業し、株式会社ジェイアール東海エージェンシー(本社:東京都港区、代表取締役社長:厚地 純夫、以下「JTA」)が「鉄道の日」制定30年を記念し制作した限定NFT「新幹線ボクセルアートコレクション」をプロデュース、2023年10月14日(土)よりSBINFT株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:高 長徳、以下「SBINFT」)が運営する「SBINFT Market」にて販売を開始することをお知らせいたします。







「鉄道の日」について

明治5年(1872年)10月14日、新橋~横浜間に日本で最初の鉄道が開通したことを受け、平成6年(1994年)、その誕生と発展を記念して、毎年10月14日を「鉄道の日」と定めたものです。2023年は「鉄道の日」が制定され、30周年を迎えます。



「新幹線ボクセルアートコレクション」について





JTAが「鉄道の日」制定30年を記念して制作した限定NFTです。本NFTは3Dアートやアニメーション、NFTアセットなどWeb3領域のクリエイティブに特化したV-RANGERSがデザインし、当社がプロデュースに参画しています。



販売開始日時(予定)

2023年10月14日(土) 10:00



提供コンテンツ



発売価格:65MATIC

種 類:全30種類

販売期間:2023年10月14日(鉄道の日)~

二次流通:購入完了直後から、Polygonチェーンに対応した「SBINFT Market」等のマーケットプレイスで取引可能です。

販売場所:SBINFT Market

※各種最新情報はJTAのX公式アカウント「鉄道あしたラボ」よりご確認ください

https://twitter.com/rail_ashita_lab



「SBINFT Market」について

「SBINFT Market」は、公認されたコンテンツホルダーやNFT販売事業者が制作したNFTの販売(一次販売)及び、利用者同士が保持しているNFTを売買(二次販売)できるプラットフォームサービスです。総合金融グループであるSBIグループ傘下で、NFTを中心としたWeb3事業を推進するSBINFTが運営しています。



オフィシャルサイト URL:https://sbinft.market/

SBINFT内専用ページ:https://sbinft.market/partners/jr-tokai-agency?type=3



株式会社ジェイアール東海エージェンシーについて





JR東海グループ所属の広告会社としてJR東海、グループ会社の広告宣伝はもちろん、グループ以外の多種多様な企業・団体のコミュニケーションを手掛けています。JR東海「そうだ 京都、行こう。」「いざいざ奈良」などの大型キャンペーン、商業施設の開業販促、コスメ、学習塾、医療系…などあらゆる分野の広告を担っています。JR東海グループ資源を活用した独自のソリューション提供を展開しています。



・本社所在地 :東京都港区港南2-1-95 JR東海品川ビルB棟7F

・代表者 :代表取締役社長 厚地 純夫

・URL :https://www.jrta.co.jp/



V-RANGERS PTE. LTD.について





これまで多くメタバース制作やNFTプロジェクトに携わってきた、ベン・マシュー氏(VEN Mashu)や鳩豆ボタン氏などのプロのWeb3クリエイターが中心となり設立。NFTクリエイターが「職業」となる社会を作り上げていきます。



商号:V-RANGERS PTE.LTD. (UEN: 202230566E)

設立:2022年8月

所在地:20a Tanjong Pagar Road Singapore 088443

代表者:田川貴之

公式サイト:https://voxelrangers.com/



SBINFT株式会社について





「ブロックチェーンサービスで革新的な体験を世の中に」

ー Make a brilliant experience for the blockchain service ー



SBINFTは、パブリックチェーンによるNFTマーケットプレイス「SBINFT Market」を運営しています。自律分散型エコシステムの構築を掲げ、NFTマーケットプレイスを中心とするビジネスモデルに留まらず、Web3を牽引するような新時代のビジネス創出を目指しています。



商号:SBINFT株式会社

設立:2015年5月

所在地:東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー

代表者:高 長徳(こう ちゃんど)

公式サイト:https://sbinft.co.jp/



株式会社Mintoについて





Mintoは、アニメ・漫画などのエンタメビジネスを、新たなテクノロジーと社会変化を活用してアップデートするスタートアップです。世界4カ国に拠点を持ち、コンテンツ×広告、越境IPプロデュース、Webtoon、Web3・メタバースの事業を展開しています。



会社名:株式会社Minto

設立年月:2022年1月

所在地:〒107-0061 東京都港区北青山2-14-4 WeWork the ARGYLE aoyama 6F

資本金:1億円(資本準備金含む)

役員:代表取締役 水野和寛、取締役 中川元太、取締役 高橋伸幸、取締役 定平一郎

事業内容:コンテンツソリューション事業、IPプロデュース事業、新規領域(Web3)事業

HP: https://minto-inc.jp/

問い合わせ先: https://minto-inc.jp/contact/business/



