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海外旅行保険の取り扱いを開始！| 保険の一括比較・見積もりサ…

海外旅行保険の取り扱いを開始！| 保険の一括比較・見積もりサイト「コのほけん！」

［Sasuke Financial Lab(株)］

Sasuke Financial Lab株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：松井 清隆、以下「当社」）が運営する保険の一括比較・見積もりサイト「コのほけん！（ https://konohoken.com/）」において、新たに海外旅行保険の取り扱いを開始しましたのでお知らせいたします。



現在コのほけん！では、保険会社4社の海外旅行保険の比較・見積もりができます（※2023年12月時点）。いずれの保険商品もインターネットよりお申し込みが可能です。コのほけん！PCサイトおよびスマートフォンサイトにて、商品の詳細をご確認いただけます。

旅行に安心をプラスする海外旅行保険をコのほけん！でぜひご検討ください。

▎取り扱い保険会社・保険商品（保険会社50音順）
SBI損害保険株式会社


SBI損保の海外旅行保険（リスク細分型特定手続用海外旅行保険）
ソニー損害保険株式会社


ソニー損保の海外旅行保険
東京海上日動火災保険株式会社


MARINE PASSPORT
日新火災海上保険株式会社


海外旅行保険

海外旅行保険 ランキングページhttps://konohoken.com/travel/
海外旅行保険 360度比較ページhttps://konohoken.com/travel/compare/

▎コのほけん！とは
URL：https://konohoken.com/
「コのほけん！」は、保険選びをオンラインで完結できるデジタル保険代理店です。 保険の見積り・比較・検討・申込まですべてをデジタル化し「自分に合った保険を、自分で選べる世界」を実現します。コのほけん！は直感的に操作しやすく、イラストやインフォグラフィックスを取り入れることで、複雑で分かりづらいと思われがちな保険商品を見やすく、分かりやすく掲載しています。また、口コミや専門家のコメントが充実しておりインターネットがあれば時と場所を選ばず、保険を検討することができます。

▎人気の保険ランキング
当社の保険商品は以下ランキングから比較・ご検討頂けます（一部表示されない保険会社・商品があります）。
医療保険：https://konohoken.com/medical/
生命保険：https://konohoken.com/life/
がん保険：https://konohoken.com/cancer/
女性医療保険：https://konohoken.com/medical/lady/
就業不能保険：https://konohoken.com/disability/
持病がある方向け医療保険：https://konohoken.com/medical/relax/
持病がある方向け死亡保険：https://konohoken.com/life/relax/
持病がある方向けがん保険：https://konohoken.com/cancer/relax/
定期保険：https://konohoken.com/life/term-life/
収入保障保険：https://konohoken.com/life/family-income/
終身保険：https://konohoken.com/life/whole-life/
介護・認知症保険：https://konohoken.com/nursing-care/
法人保険：https://konohoken.com/corporate-insurance/
外貨建て保険：https://konohoken.com/life/foreigncurrency/
変額保険：https://konohoken.com/life/variable/
自動車保険：https://konohoken.com/car/
火災保険：https://konohoken.com/fire/
ペット保険：https://konohoken.com/pet/
海外旅行保険：https://konohoken.com/travel/

▎360度比較
お客様ご自身が納得して保険を選べるよう保険商品の詳細を項目別に表形式で横比較できるページです。「人気ランキング順」「保険料の安い順」「保険料の高い順」の並び替え、ランキングとの表示切り替えが可能です（一部表示されない保険会社・商品があります）。
医療保険：https://konohoken.com/medical/compare/
生命保険：https://konohoken.com/life/compare/
がん保険：https://konohoken.com/cancer/compare/
女性医療保険：https://konohoken.com/medical/lady/compare/
就業不能保険：https://konohoken.com/disability/compare/
持病がある方向け医療保険：https://konohoken.com/medical/relax/compare/
持病がある方向け死亡保険：https://konohoken.com/life/relax/compare/
持病がある方向けがん保険：https://konohoken.com/cancer/relax/compare/
定期保険：https://konohoken.com/life/term-life/compare/
収入保障保険：https://konohoken.com/life/family-income/compare/
終身保険：https://konohoken.com/life/whole-life/compare/
介護・認知症保険：https://konohoken.com/nursing-care/compare/
自動車保険：https://konohoken.com/car/estimate/
ペット保険：https://konohoken.com/pet/compare/
海外旅行保険：https://konohoken.com/travel/compare/

▎Sasuke Financial Lab株式会社について
URL：https://sasukefinlab.com/
「自分に合った保険を、自分で選べる世界を」をミッションに、保険はむずかしいものというイメージを払拭し、ネットで気軽に保険に加入できる・見直せるそんな世界を目指しています。個人のお客様にはオンライン保険マーケット「コのほけん！」を展開、保険業界向けには各種システム開発、マーケティング支援の提供を通じ、デジタルを通じ保険をわかりやすく、より簡単に感じられる世界を実現したいと考えております。

▎会社概要
会社名： Sasuke Financial Lab株式会社 ( https://sasukefinlab.com/
本社所在地： 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル2階 FINOLAB内
設立： 2016年3月
代表者： 代表取締役 松井 清隆
事業内容： デジタル保険代理店事業、InsurTech事業
デジタル保険代理店「コのほけん！」
WebサイトURL：https://konohoken.com/

▎公式SNS
・Twitter（X）
コのほけん！ https://twitter.com/konohoken/
SasukeFinancialLab株式会社 https://twitter.com/sasukefinlab/
・Facebook
コのほけん！ https://www.facebook.com/konohoken.sasuke/
SasukeFinancialLab株式会社 https://www.facebook.com/sasukefinanciallab/
・Instagram【ちょっと役立つ保険の情報を発信中】
https://www.instagram.com/konohoken/
・YouTube
コのほけん！ https://www.youtube.com/channel/UCGot8vRDB4rXwoWssHTzP7Q
SasukeFinancialLab株式会社 https://www.youtube.com/channel/UCkByyiu_huaFKOycO-KyNlA

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
Sasuke Financial Lab株式会社 広報 西田
電話：050-1754-2090（直通）
メールアドレス：media@sasukefinlab.com
※営業のお電話やメールは固くお断り申し上げます。

企業プレスリリース詳細へ （2023/12/23-17:46）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

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