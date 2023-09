[株式会社リーガルコーポレーション]

9/30(土) から渋谷のREGAL Shoe & Co.にて販売開始。公式オンラインショップは10/1(日)12:00より販売開始。



株式会社リーガルコーポレーションが展開するシューズブランド〈REGAL Shoe & Co.〉は、モデルとしてファッションシーンを牽引する “在原みゆ紀”が企画開発からディレクションに携わった、レザーシューズの限定コレクションを9/30(土)に発売します。





〈REGAL Shoe & Co.〉は、普段からレザーシューズを愛用している“在原みゆ紀”と共に、性別、年齢を問

わず、レザーシューズの良さを届けたいという想いから、2年半の開発期間を経て製作された限定コレクシ

ョンを発売いたします。



1980年代に販売されていたREGALのアーカイブモデルをベースに、上質なレザー素材の選定からモカのス

テッチワークやシューレースなどディテールにまでこだわりました。耐久性のあることで知られるグッドイ

ヤーウエルト式製法で新潟のファクトリーにて製造。履き心地に定評のあるクレープソールを採用し、イン

ソールには今回特別にデザインされた“在原みゆ紀”オリジナルロゴとREGAL Shoe & Co.のロゴが印字され

ています。

ロングユースへの思いから、修理が可能な製法を採用し長く履き続けることができるアイテムとなっていま

す。また、メンテナンスに便利なオールインワンのシューケアセットもあわせてディレクションし、店頭限

定で販売いたします。





今回発売に合わせてビジュアルルックを公開。モデルにはディレクションを手掛けた“在原みゆ紀”本人と

“YONCE(Suchmos/Hedigan’s)”氏を起用した特別なビジュアルルックとなっています。











3EYELET MOC SHOES

PRICE:¥47,300(税込)

COLOR:ブラック、ダークブラウン

UPPER:牛革

OUTSOLE:天然クレープ

CONSTRUCTION:グッドイヤーウエルト式製法

COUNTRY OF ORIGIN:日本

SIZE: MEN’S 24.0~27.0 / WOMEN’S 22.5~25.0

















販売店舗







REGAL Shoe & Co.

〒150-0041 渋谷区神南1-9-4

TEL 03-5459-3135

2023年9月30日(土)発売

IG: https://www.instagram.com/regal_shoe_and_co._/



REGAL Shoe &Co. OFFICIAL ONLINE SHOP

2023年10月1日(日)12:00発売開始 ※グローバルシッピング対応(一部国と地域を除く)

HP: https://regal-shoe-and-co.com/

※REGAL ONLINE SHOPでの扱いはございません。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/22-18:46)