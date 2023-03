[株式会社バニッシュ・スタンダード]



株式会社バニッシュ・スタンダード(本社:東京都渋谷区、代表取締役:小野里 寧晃)が提供するスタッフDXのアプリケーションサービス「STAFF START(スタッフスタート)」が、パーソルキャリア株式会社が運営するアパレル・ファッション業界専門のキャリア支援サービス「クリーデンス」とアパレル販売員の価値向上を目的に協業することをお知らせいたします。施策の第一弾として、2023年3月8日(水)に、デジタルとリアルのNO.1販売員による、現販売員および販売員を目指す方の意欲向上を目的としたセミナーを実施します。本セミナーは、当社が運営する店舗スタッフのEX(エンプロイーエクスペリエンス/従業員体験)(※)向上を目的とした「STAFF EX PROJECT」と、「クリーデンス」による「販売員価値向上プロジェクト」との共同企画で実現したものです。









両プロジェクトの「スタッフの価値向上」を目指す想いが一致







景気悪化や少子化などの影響で効率化・オンライン化が進み、街やお店が「好き」で働いている人たちも同時に、働き続けることを諦めている現状があります。当社は、こうしたさまざまな理由で店舗スタッフであり続けることを諦めてきた人たちが、「好き」を諦めなくていい世の中になるよう、「STAFF START」を通して店舗スタッフをDX化し、活躍の場を広げ、EX向上に取り組んできました。また、2022年11月には「STAFF EX PROJECT」と題して、小売・サービスをはじめとした様々な業種の企業・ブランドと共に、「店舗スタッフの接客を、もっと、ずっと、未来まで。」をスローガンに店舗スタッフのEX向上に取り組むプロジェクトを開始。インセンティブ制度の設計や教育支援、福利厚生、表彰機会の創出を通じて、さらなるEX向上を目指しています。パーソルキャリア社が運営する「クリーデンス」でも同様に、販売員の価値が正しく評価され年収水準を高めることを最終ゴールとし、販売員が今まで以上にイキイキとはたらくことができる環境づくりに取り組む「販売員価値向上プロジェクト」を発足されています。今回、「STAFF EX PROJECT」「販売員価値向上プロジェクト」それぞれの、スタッフの価値向上を目指す想いが一致し、協業する運びとなりました。これまでに25万人以上のアパレル・ファッション業界のキャリア支援を行ってきた「クリーデンス」の持つノウハウと、2,100ブランド以上に導入され18万人以上のスタッフの報酬増加に取り組む「STAFF START」のデータを掛け合わせることにより、スタッフのEX向上と価値向上への寄与と共に、スタッフの接客の素晴らしさを発信してまいります。

多様性を増すスキルに対応するため、”学びの場”を提供すべく、セミナーを開催







協業施策第一弾として、現販売員および販売員を目指す方の意欲向上を目的としたセミナーを開催します。接客は、日本が大事にする「おもてなし」文化の代表でもあり、ブランド・企業価値創出の根源でもあります。また、ECやSNSでのオンライン接客をはじめ、販売員に求められるスキルは年々多様性を増しています。実際に多くの企業で、コロナ流行直後の買い手市場から売り手市場に戻った現在、販売職に求められるスキルは高いものの人手不足で採用の間口は広げざるを得ず、採用後の社内での育成が急務です。(クリーデンス調べ)それに伴い、販売員には成長が求められ、企業には優秀な販売員の採用や育成をすることが求められており、販売員・企業両軸での教育の支援の場が必要となっています。本セミナーでは、「すぐに実践できるスキル」はもちろんのこと「アパレル販売員として未来まで働き続けるキャリア」を示せるよう、アパレル業界の第一線で活躍する方々をパネリストにお迎えし、リアル・デジタル双方に通用する接客のスキルをはじめ、販売・接客の魅力をお話しいただきます。これにより、アパレル業界で働く人が販売員の仕事の魅力を再認識し、明日からの働くモチベーションが向上すること、また、販売員を目指す人たちにとっては、アパレル業界で働きたいという気持ちを後押しする場となることを目指しています。■「デジタルとリアルのナンバーワン販売員がセキララ本音トーク!~重要性・スキル・魅力・大切にしている習慣~」概要

■詳細

日時:2023年3月8日(水) 19:00~20:15会場:オンライン会議システム「Zoom」のウェビナー機能を活用参加対象:・ファッション業界の販売スタッフを目指している方・現在ファッション業界で働いている方(就業職種問わず)申し込み:https://www.crede.co.jp/contents/news/906_seminar.html【登壇者】

株式会社バロックジャパンリミテッド 村岡美里氏(「STAFF OF THE YEAR」初代グランプリ)株式会社トゥモローランド 中島弘子氏(第10回丸の内 接客ロールプレイングコンテスト優勝)【ファシリテーター】

接客販売トレーニング&コンサルティング事務所 kocori(ここり) 代表 坂本 りゅういち氏※「EX(エンプロイーエクスペリエンス)」とは

従業員の満足度や、エンゲージメントを高めることを目的とする概念です。日本語では「従業員体験」と訳され、経験を通して従業員が感じたこと・考えたことなどの、心理的・感覚的な側面もEXに含まれます。また、海外では既に多くの企業がEXを高める施策や専門部署を設置するなど積極的に取り組んでおり、2017年に行われたある調査ではEXを充実させるために投資をしている企業の方が、そうでない企業に比べて4倍もの利益を創出しているという結果も出ています。(Harvard Business Review調査による)STAFF STARTについて







「STAFF START」は、店舗スタッフによる自社ECサイトやSNS上でのオンライン接客を可能にするスタッフDXツールです。スタッフの投稿を通じたEC売上は可視化され、スタッフ個人や所属する店舗の実績として評価に利用されています。ご利用いただいているブランド数は2,100を超え、アパレルや化粧品、家具・家電、雑貨、サービスなど多様な業種・業界に広がっています。2021年9月から2022年8月の間に「STAFF START」で作成されたコンテンツを経由した流通経由売上(※1)は、1,529億円(※2)を達成しました。※1 流通経由売上:各社ECサイトにおいて、STAFF STARTで投稿したコンテンツ経由で購入された売上。(直接売上と間接売上の合算)。複数のコンテンツを経由した場合は最後に見たコンテンツのみを計上した総額。※2 直接売上839.9億円、間接売上689.7億円直接売上:STAFF STARTで投稿したコンテンツ経由で購入された、コンテンツに紐づけられた商品の売上間接売上:STAFF STARTで投稿したコンテンツ経由で購入された、コンテンツに紐づけられていない商品の売上「STAFF START」の主な機能

コーディネート投稿機能

:店舗スタッフが撮影したコーディネート写真に商品情報を紐づけ、ブランドの自社ECサイトやSNSなどに投稿する機能スタッフレビュー機能

:店舗スタッフが商品についてのレビュー(評価・コメント)を作成し自社ECサイトやSNSに投稿できる機能PLAY機能

:店舗スタッフが商品の使用感や使用プロセスなどを撮影した動画に商品を紐付け、自社ECサイトやSNSに投稿できる機能まとめ機能

:店舗スタッフが、店舗でショーウィンドウをつくりあげるように、自社ECサイト上でテーマ設定から記事などのコンテンツを作成できる機能店舗接客機能:

店頭で接客する店舗スタッフが買い回り中の顧客に対し、検討している商品のECサイト上での情報をQRコードで共有することができる機能バイヤー機能

:バイヤーやMD(マーチャンダイザー)などが販売を検討しているサンプル品の情報を販売スタッフに共有し、現場の販売スタッフが「売れそう」か「売れなそう」かを評価できる機能「STAFF START」導入に関する問い合わせ

https://www.staff-start.com/contact.html?utm_source=press&utm_medium=pr&utm_campaign=230301exp担当:薄井・野澤

株式会社バニッシュ・スタンダード

本社所在地:東京都渋谷区神宮前1-8-14URL:https://www.v-standard.com/STAFF START:https://www.staff-start.com/LINE STAFF START:https://www.staff-start.com/line-staffstart/



