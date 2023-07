[株式会社じげん]

全国規模から地域密着型まで、効率的なオンライン集客に注力するリフォーム会社が増加中



株式会社じげん(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO:平尾丈、東証プライム:3679、以下じげん)は、見積もり依頼件数No.1(※1)のリフォームマッチングサイト「リショップナビ」https://rehome-navi.com/ において、第4回目となる加盟店評価制度「リショップナビアワード2022」を開催し、表彰店舗が決定しましたことをお知らせいたします。(※1:リフォーム産業新聞「総合リフォームマッチングサイト比較(2020年1月~12月の月間平均リフォーム見積もり依頼件数)」)







「リショップナビ」は、「次世代のリフォーム体験の創出」を掲げる、国内日本最大級のリフォーム会社マッチングサービスです。厳選した全国4,000社以上のリフォーム会社からニーズに即したリフォーム会社をオンラインで簡単に検索でき、一括見積もり・比較が可能。リフォーム業界が抱える最も大きな課題である「ユーザーとリフォーム会社のミスマッチ」を防ぐべく、専門スタッフが電話でユーザーにヒヤリングやナビゲーションを行い、質の高いマッチングを実現しています。業界最大の月間平均ユーザー数120万人を誇る、安心してぴったりのリフォーム会社に出会うことのできるサービスです。



そんな「リショップナビ」が開催する「リショップナビアワード」は、お客様から寄せられた口コミを元にしたデータを統合し、特に優秀な成績を収めたリフォーム会社を「成約件数 東日本/西日本 第1位~第3位」、「成約金額東日本/西日本 第1位~第3位」、「ユーザー満足優良会社」の3項目で表彰する加盟店の表彰制度です。2022年度は約4,000社の加盟店から155社が受賞いたしました。

アフターコロナにおいてオンラインサービスの利用が加速する中で、オンライン集客における口コミ評価の重要度は増しており、5点満点評価のうち平均4.5点以上かつ一定以上(※2)の口コミ件数を獲得した加盟店を表彰する「ユーザー満足優良会社」の数は、前年度の91社から本年度114社へ増加し、過去最多を記録しました。

(※2:口コミを1件以上獲得している会社の平均獲得件数を目安に基準を設けています。)



■「リショップナビアワード」事務局コメント

このたび開催第4回目を迎えた「リショップナビアワード」は、認知の広がりや積極的に口コミを収集する会社の増加により、全国規模から地域密着型のリフォーム会社まで、幅広い加盟店が受賞する結果となりました。受賞企業からはより上位を、残念ながら受賞に至らなかった会社からは来年の入賞を目指したいという前向きな声が多く寄せられています。

リフォーム業界においてオンライン集客の需要が高まり続ける中で、私たちは引き続きアワードをはじめとする様々な取り組みを通じてリフォーム情報の拡充やマッチングの最適化を図り、素敵なリフォーム体験の創出に尽力します。



「リショップナビ」は、今後さらに安心・納得してリフォームができるお客様を増やすとともに、加盟店がより効率的に集客できるよう国内最大級のプラットフォームへと成長を続けてまいります。





■「リショップナビアワード」概要

対象店舗:「リショップナビ」加盟店

対象期間:2022年4月1日~2023年3月31日

選定方法:リショップナビ内での口コミの評価を元に選定

表彰項目:

1.「成約件数 東日本 / 西日本 第1位~第3位」

2.「成約金額 東日本 / 西日本 第1位~第3位」

3.「ユーザー満足優良会社」

下記ページでは、表彰企業のうち特に優れた実績を獲得した株式会社住設建材卸売センターと株式会社ぜんをご紹介しています。2社ともに全部門を受賞し、さらに成約件数・金額では上位3位以上にランクインしています。受賞企業一覧と併せてご覧ください。

URL:https://rehome-navi.com/articles/2786



■リショップナビについて



「次世代のリフォーム体験の創出」を掲げる、国内日本最大級のリフォーム会社マッチングサービスです。厳選した全国4,000社以上のリフォーム会社からニーズに即したリフォーム会社をオンラインで簡単に検索でき、一括見積もり・比較が可能。リフォーム業界が抱える最も大きな課題である「ユーザーとリフォーム会社のミスマッチ」を防ぐべく、専門スタッフが電話でユーザーにヒヤリングやナビゲーションを行い、質の高いマッチングを実現しています。業界最大の月間平均ユーザー数120万人を誇る、安心してぴったりのリフォーム会社に出会うことのできるサービスです。

URL: https://rehome-navi.com/



■じげんグループについて

当社グループは、企業の存在意義であるパーパスとして Update Your Story ― あなたを、未来に。」を掲げ、ライフイベント領域(求人・住まい・車・旅行など)において、人生の岐路に立つすべての人の未来をUpdate する40以上のサービスを提供しています。2013年に東証マザーズに上場し、2018年には東証一部へ市場変更、2022年にプライム市場へ移行いたしました。上場後は、M&Aによる事業領域の拡張へ積極的に取り組み、非連続の成長を続けています。



