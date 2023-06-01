［株式会社阪急阪神エクスプレス］

当社米国法人であるHANKYU HANSHIN EXPRESS(USA) INC.サンフランシスコ支店は、オレゴン州における倉庫需要に応えるため、ポートランド国際空港近郊に「ポートランド倉庫」を開設し、6月1日より営業を開始しました。





同倉庫はポートランド国際空港から車でおよそ10分の距離に位置しており、30分圏内には半導体関連の企業が多数進出しております。それら企業の倉庫需要に応え、ロジスティクス事業の拡大を目指すとともに、サンフランシスコ支店管轄の営業所として、国際輸送業務の販売も行います。



阪急阪神エクスプレスは、今後も米州極におけるネットワークを拡充し、お客様へのサービス向上に一層努力してまいります。











株式会社阪急阪神エクスプレス httpswww.hh-express.comjp



リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/32d4b7c7a41e25eedda8cc65ff73e1c7e8893f32.pdf



発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1



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