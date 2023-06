[母子モ株式会社]

~家族のように子育ての喜びを分かち合うまちを、アプリで支援~



母子モ株式会社が運営する母子手帳アプリ『母子モ』が北海道茅部郡鹿部町にて本導入され、『しかべ子育てアプリ by 母子モ』として6月1日(木)より提供を開始します。

北海道の南端にある渡島半島の東部に位置する鹿部町は、雄大な駒ケ岳や洋々とした太平洋内浦湾が望め、通年でタコ、カレイ、ホッケが水揚げされるなど、潮の香りと豊かな自然を体感できる漁業のまちです。

同町では、「みんなが家族 あったか子育てのまち しかべ」を基本理念として掲げ、子育ての喜びを地域全体で実感し、分かち合えることができるまちづくりを目指しています。

今回、ICTを活用した新たな子育て支援策として、母子健康手帳の記録から地域の情報までをスマートフォンやタブレット端末にて簡単にサポートでき、530以上の自治体で導入されている『母子モ』が採用されました。





◆多様な子育て支援策が実施される北海道鹿部町で『母子モ』の提供を開始!



鹿部町では、「鹿部町子育て世代包括支援センター」において、来所のほか電話や家庭訪問を行いながら、妊娠・出産・子育てに関する様々な相談に保健師や管理栄養士などが対応し、内容に応じて適切な機関と連携するなど、安心して妊娠期から子育て期までを過ごせるよう、切れ目のない支援を行っています。

また食育の一環として、乳幼児健診時や離乳食・幼児食教室において、手軽に作れる月齢別の離乳食・幼児食のレシピを紹介しており、町のホームページでも閲覧ができるなど、子育て世帯に寄り添ったサポートが充実しています。

子どもを望む住民への支援制度も整っており、不妊治療費用助成、および不育症治療費助成では、道の助成に上乗せして医療費の助成を行うなど、個人の状況に合わせて、子どもを安心して生み育てられる環境が整っています。

今回、町の取組みを子育て世代にもっと便利に活用してもらうために、子育て情報発信の新たなツールとして、『母子モ』が採用されました。



◆地域密着型の子育てアプリで妊娠・出産・育児をしっかりサポート!

北海道鹿部町に採用された『しかべ子育てアプリ by 母子モ』は、スマートフォン・タブレット端末・PCに対応したサービスで、妊産婦と子どもの健康データの記録・管理や予防接種のスケジュール管理、出産・育児に関するアドバイスの提供、離れた地域に住む祖父母など家族との共有機能や、町が配信する地域の情報をお知らせするなど、育児や仕事に忙しい母親や父親を助けてくれる便利な機能が充実しています。

育児日記として使用できる「できたよ記念日」は、厚生労働省の母子健康手帳様式例などを元に作成し、母子健康手帳の「保護者の記録」を含む発達段階や子育てにかかわる記念日を写真やメッセージと共に記録できるだけでなく、子どもの成長・発達の目安としての役割も備えています。

また、新型コロナウイルス感染症の影響により社会的に環境変化があるなかでも、アプリを通じて自治体からの注意情報や保健師からのアドバイスといった大切な情報をテキストや動画で必要な人に即時に届けることができるなど、非常時においても安心して出産・子育てができる環境づくりをサポートします。



<北海道鹿部町 盛田 昌彦町長からのコメント>



鹿部町では、子育てを町全体で応援するため、子育て負担ゼロへの挑戦を掲げ、「未来きらきらプラン」を策定し、妊娠・出産・子育てを通した切れ目のない支援を行っています。

このたび新たな支援事業として、『しかべ子育てアプリ by 母子モ』を導入することといたしました。お子様の日々の成長を写真と文章で記録できる機能や子育てに関する情報やアドバイスをタイムリーにお届けする機能があります。

一人でも多くの方にご活用いただき、子育ての一助となれば幸いです。これからも鹿部町の子どもたちの健やかな成長を願っております。





<『しかべ子育てアプリ by 母子モ』の主な機能>



【自治体から提供される各種制度・サービスの案内】

●子ども医療費助成制度・児童手当など、妊娠・育児時期にあった各種補助制度の情報や手続き方法の案内

●自治体が配信する各種お知らせ

【記録・管理】

●妊娠中の体調・体重記録(グラフ化)

●胎児や子どもの成長記録(グラフ化)

●身長体重曲線による肥満・やせの程度の確認(グラフ化)

●予防接種 : 標準接種日の自動表示、接種予定・実績管理、

受け忘れ防止アラート

●健診情報 : 妊婦や子どもの健康診断データを記録

【情報提供・アドバイス】

●出産・育児に関する基礎情報

●妊娠週数や子どもの月齢に合わせた知識やアドバイス

●沐浴や離乳食の作り方などの動画

●周辺施設の案内(病院、幼稚園・保育園、公園、子育て施設など)

【育児日記:できたよ記念日】

●子どもの成長を、写真と一緒に記録

●記念日には日付と言葉が入った“初めての記念日テンプレート”で写真をアップ(初めての…胎動/キック/寝がえり/おすわり/ハイハイ/ひとり立ち/ひとり歩き など約150項目の記録が可能)

【データ共有】

●子どもの成長記録や健康データを、家族のスマートフォンなどでも閲覧でき、SNSにも投稿可能



当社は、2030年までに、妊娠から子育て期の手続きについて、必要な人に情報を届け、保護者、自治体、医療機関の手間を無くすことをビジョンとして掲げています。子育て関連事業のデジタル化を支援するサービス『母子モ 子育てDX』※1では、厚生労働省の乳幼児の定期予防接種予診票のデジタル化に向けた地域実証※2を行い社会実装するなど、さまざまな子育て関連事業のDXを推進することで、保護者の“不安や負担”を軽減し、“安心で簡便”な子育て社会を地域と共創することを目指します。







サービス名:しかべ子育てアプリ by 母子モ

月額料金(税込):無料

アクセス方法

・アプリ:App Store、Google Playで『母子モ』を検索

(対応OS: Android 5.0以上、iOS 9.0以上)

・Webブラウザ:https://www.mchh.jp にアクセス

※対象自治体にお住まいの方以外でもご利用いただけますが、

お住まいの自治体の情報などは公式HPの情報をご確認ください。

※ご利用いただける機能は、お住まいの市区町村により一部内容が異なります。



※1:『母子モ 子育てDX』サービスの詳細はこちらから https://www.mchh.jp/boshimo-kosodatedx

※2:詳細はこちらから https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000099909.html

企業プレスリリース詳細へ (2023/06/01-17:46)