過去最大の6会場同時開催で、出演アーティストはなんと47組!さらに、45店舗がブースを出展し、メタバースECを活用して約225個の商品が販売されました。







メタバースWeb3のコンテンツ企画・ディレクションを行うVma plus(ブイマプラス)株式会社(本社:東京都品川区、代表:津田徹)は、運営するメタバースプラットフォーム「Vma plus Station」にて開催したイベント「メタワールドフェス2023冬」に合計約5,000名が来場し、大盛況のうちに終了いたしました。

- メタワールドフェス2023とは



● イベント概要

日本の魅力をメタバースから世界へ!ブラウザ型メタバース「Vma plus Station」をゲートウェイに、日本の食、自然、歴史など地域ごとに異なる文化を発信し、リアルとデジタルの壁を越えた交流の新たな扉を開く事を目指し、2023年12月12日~19日の間で開催いたしました。

▶︎ 関連プレス:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000097.000096797.html





● ライブコマース特設会場





今回ECブースとインフルエンサーによるライブ配信を組み合わせた新しいショッピングの形「メタバースライブコマース」企画を実施しました。今回のイベントでしか手に入らない日本各地の選りすぐりの逸品を、Vtuberやインフルエンサーなどが商品の魅力を、メタバースならではのライブ配信機能とチャット機能を使って、たっぷりお届けしました。





よしもと住みます芸人



また、特別企画として、笑いの力で地域活性化のお手伝い!をコンセプトに、47都道府県に住むよしもと芸人が地域の旬な情報を発信する「あなたの街に住みますプロジェクト」より、今回は山梨県よしもと住みます芸人のいしいそうたろうさんと、群馬県住みます芸人チョッキGT5000さんが登場し会場を盛り上げました。







● Virtual Tokyo Tower with bless4会場





株式会社メタバースジャパンが運営する東京タワー公式のメタバース空間「Virtual Tokyo Tower」とコラボレーションし、アーティストやお笑い芸人が多数出演する、超スペシャル企画、“Virtual Tokyo Tower with bless4”を開催いたしました。仮想現実ならではの特殊な演出として、東京タワー横に設置された巨大な3面スクリーンにアーティストを投影し、まるで実際にその場にいるかのような没入感のあるステージとなりました。総勢約100名が特設ステージの上でパフォーマンスを披露し、アバターはタオルや拍手などのアクションで応援しました。

▶︎ 関連プレス:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000135.000096797.html





● 挑戦女子(R)︎メタチャンネル会場





「挑戦している人を応援するために」をテーマに各分野の「挑戦者」たちが出演するメタバースイベントを開催いたしました。性別問わずに挑戦する人々を「挑戦女子」「挑戦男子」としてフォーカスを当て、彼らの挑戦ストーリーやその魅力を挑戦女子(R)の代表である岡本浩実氏が対談もしくは突撃取材で引き出し、全国そして世界に「ブロードキャスト」という形で発信するイベントで、これまでに全6回開催しており、全国から集結した「挑戦者」であるブロードキャストは約115名、来場者は1500名を越えます。

▶︎ 関連プレス:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000136.000096797.html



● 佛子園特設会場





社会福祉法人佛子園と公益社団法人青年海外協力協会による特別番組を開催いたしました。「”What's Gotchamaze?” 佛子園とJOCAの取り組むごちゃまぜとは?」をテーマにしたトークライブや、特設フロア「佛子園×JOCAエリア」に出展するブースの商品のこだわりをライブコマース形式で生配信するなど様々なコンテンツを配信。社会福祉法人佛子園と公益社団法人青年海外協力協会は、子どもから高齢者まで、障害のある人もない人も、認知症の人もそうでない人も、日本人も外国人も分け隔てなく集える「ごちゃまぜ」のまちづくりの取り組みの一環として、だれもが自由に表現することのできる空間「GOTCHA!CITY」を運営しています。

▶︎ 関連プレス:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000142.000096797.html



● TOYAMA / ISHIKAWA DX WORLD会場





Web3と地方創生で日本のDXを加速させる「TOYAMA / ISHIKAWA DX WORLD 2023」を、リアルとメタバースでハイブリット同時開催いたしました。第6回目の開催となる今回の「DX WORLD」では、富山のSCOP TOYAMAと連携するほか、史上初の試みとして金沢工業大学様と連携し実施されました。「DX WORLD」は、Web3技術と地方創生で日本のDX(デジタルトランスフォーメーション)を加速させることを目的に発足したイベントです。地域と連携し「未来にあるべき働き方・生き方」をつくるため、地方から新しい技術やそれに伴う働き方・考え方の変革に関する情報を発信し、未来を創造していく知識や他企業とのコラボレーションの機会を提供します。

▶︎ 関連プレス:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000140.000096797.html



● JAPAN DX創生カンファレンス@Vmaコラボ会場





各地域でのタイムリーな事例を中心に、全国1718自治体の全ての地方創生DXを目指している方向けのバーチャルカンファレンスで、地方創生DXに力をいれている最新情報を入手し、明日からの地方創生DX化に繋げる、官公庁、自治体公務員向けオンラインイベントの第一回として、「JAPAN DX創生カンファレンス」を開催いたしました。デジタル田園都市国家構想応援団が認定する地域DXプロデューサーをはじめ、岡山県津山市役所 沼 泰弘 氏、山形県西川町町長 菅野大志 氏が参加いたしました。

▶︎ 関連プレス:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000138.000096797.html





● メタ盆踊り





浅草夜祭の「Asakusa 69 Free Show」で行われている「盆踊り」の様子を、メタ・ワールドフェス2023冬の特設メタバース会場にライブ配信で放映しました。日本舞踊家 孝藤右近氏を中心にタオルをふる・拍手・ジャンプ、という3つのアバターアクションを用い、現地の参加者とアバターが同時にジャンプを行うなど、リアルとメタバースがデジタルの壁を越え一緒に盆踊りを踊りました。物理的な空間とデジタルの空間がこのように一体化したことで、参加者たちはネットワークを超えてひとつのコンテンツを同時に楽しむ体験を共有する新たな交流の場が創出されました。

▶︎ 関連プレス:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000134.000096797.html



● 新機能の導入





Vma plus Stationのアバターアクション機能として初の、課金型エフェクト「ライブシューティング」機能を本イベントから導入いたしました。メニュー内のボタンをクリックすると色とりどりに輝く花火のエフェクトを使え、ライバーがライブ配信を行っているときなどの“お祭りモード”中に使用することで、対象のライバーにライブシューティングの課金額の一部が配分されます。仮想空間でのインタラクティブなライブコマースを一層盛り上げる機能として、今後さらにパワーアップしてまいります!

▶︎ 関連プレス:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000131.000096797.html



● 次回開催について

Vma plus株式会社は、ユーザーがライブ配信とショッピングをシームレスに楽しむことができるメタバース空間において、新しい参加型のショッピング体験を提供し、これからもリアルとデジタルの融合による新たな可能性を模索し続け、日本の発展と社会課題の解決に向けたソリューションを提供し続けます。



さらに、「メタワールドフェス2024春」の開催を企画中です。今後のイベント参加や出展に関するお問い合わせついては、以下よりお気軽にご連絡ください。

[お問い合わせフォーム]:https://forms.gle/MQz9og7MjzgfxsYg8



詳細情報は随時発信予定ですので、続報をどうぞお楽しみに!



