[モリリン株式会社]

繊維商社のモリリン株式会社(本社:愛知県一宮市、代表取締役社長:森 俊輔)の新規事業室は、業界の垣根を越えて、廃棄物の「無(Waste)」を無駄にすることなく、「有(Good)」への新しい価値創造、物質的な恵みとして再享受し、サステナブルな社会の共創を実現すべく、【Re LABO(リ ラボ)】プロジェクトを始動させました。10月28日(土)、29日(日)の2日間、ルミネ新宿 ルミネ1で開催される「COFFEE FESTIVAL 私とコーヒーとサステナと」でワークショップを開催することとなりましたのでお知らせいたします。







Re LABO(リ ラボ)について





わたしたちのミッションは、Re LABOを通じて、廃棄物の「無(Waste)」を無駄にすることなく、「有(Good)」への新しい価値を創造、物質的な恵みとして再享受し、サステナブルな社会の共創を実現し、より良い日常をおくることです。



Husk(ハスク)には、1.殻、抜け殻、さや、残物 2.無価値なもの、価値のないものという意味があります。



Re LABOでは、廃棄物をHusk(ハスク)と解釈し、1.土壌由来 2.海、河川などの水由来 3.人間(産業)由来の3つに分類し、そこからうまれるHusk(ハスク)と向き合い、業界を越えて新たな息吹・価値を見出し提案して参ります。



[Re LABO参画企業・ブランド(五十音順)]

株式会社アインソフ/味の素AGF株式会社/株式会社ガレー・ジャパン/SEAL/ステータシー株式会社/チョコレートデザイン株式会社/有限会社テオブロマ/Bridge and Blend/株式会社ホンシュ/MAAHA CHOCOLATE



「COFFEE FESTIVAL 私とコーヒーとサステナと」ワークショップ開催





10/28(土)、29(日)に新宿ルミネで開催される「COFFEE FESTIVAL 私とコーヒーとサステナと」でワークショップを開催いたします。



【ワークショップ 1】コーヒー染め体験

味の素AGFも参画するモリリンによるアップサイクルPROJECT【Re LABO】より、ふだんは捨ててしまう抽出後のコーヒー粉を使って染色する「コーヒー染め」。

やさしく自然な色合いと、抽出後のコーヒー粉から染められるという驚きが体験できます。



[場所]ルミネ新宿 ルミネ1屋上

[日時]1.10/28(土)12:00~ 2.10/29(日)12:00~

[参加費]無料

[定員]10名

※予約等は必要ございません。スタッフまでお声がけください。



【ワークショップ 2】アップサイクル素材で作るお香づくり体験

日本の伝統的なお香の原料とアップサイクル素材のコーヒーハスク・カカオハスクをブレンドして自分だけの「匂い袋」作りを体験します。

ファシリテーター:お香ブランド「Bridge and Blend」プロデューサー Hiro Nakayama

※「Bridge and Blend」は、モリリンが運営するアップサイクルPROJECT【Re LABO】に参画しています。



[場所]ルミネ新宿 ルミネ1屋上

[日時]1.10/28(土) 14:00~ 2.10/29(日)14:00~

[参加費]2,000円

[定員]10名

※予約等は必要ございません。スタッフまでお声がけください。



モリリン株式会社 新規事業室・ライツ事業について





コンシューマーニーズ、ライフスタイルが多様性を帯び、流動的で相互に関連し合う中、ファッション、ビューティー、フード、インテリアなど、それぞれがどのように適合し、またどのような付加価値を見出すことができるか、繊維、アパレル業界に留まることなく、様々な業界の皆さまと共に、国内外のIP活用によるコラボレーション施策などの企画立案や運用展開などご提案して参ります。



モリリン株式会社について





起業して350年以上『豊かな暮らしの創造のため』に貢献すべく、繊維業の原点とも言える素材にこだわり、独自の素材開発に力を入れてきました。現在では、紡績から織り・編み・染色・縫製まで、各工程に精通した人材が幅広い事業を展開。川上から川下までお客様のご要望に応じて新たな付加価値をお客様に提供するベストパートナーとなるよう努めて参ります。

コーポレートサイト https://www.moririn.co.jp/



[本件に関する営業窓口]

モリリン株式会社|新規事業室

e-mail:sho.miyagawa@moririn.co.jp(担当 / 宮川)

[本件に関する報道関係者からのお問合せ先]

モリリン株式会社|総合企画室

e-mail:info.tokyo@moririn.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/05-14:16)