[ワンズトライン株式会社]

2023年12月2日(土)大阪・服部緑地野外音楽堂(大阪府豊中市服部緑地1−7)にて開催する食とエンタメの祭典「ミライイニ」の追加出演者が決定いたしました。







香ばしい味わいが人気の帯広豚丼『元祖豚丼屋TONTON』や大衆居酒屋『大衆酒場あげもんや』など飲食FCを展開するワンズトライン株式会社(本社:大阪市北区芝田2丁目3番16号、代表取締役:山内仁)が、2023年12月2日(土)大阪・服部緑地野外音楽堂(大阪府豊中市服部緑地1−7)にて開催する食とエンタメの祭典「ミライイニ」に、昨年大阪城音楽堂で開催された「ミライイニ2022」にも出演したラックライフが今年も出演決定!圧巻のステージで多くのファンを沸かせたステージが帰ってきます!





■ラックライフ

「100万枚売りたいのではない。100万人の心に届けたい。」



高校の同級生 PON(Vo&Gt)ikoma(Gt&Cho)たく(Ba)LOVE大石(Dr)の4人からなる大阪・高槻出身のギターロックバンド。

人と人との繋がり、ライブハウスとオーディエンスへの思いを真っすぐに歌い続け「100万枚売りたいのではない。100万人の心に届けたい。」をスローガンに東京大阪を中心に活動。



2023年1月25日にはTVアニメ「文豪ストレイドッグス」第4シーズンのED主題歌「しるし」・TVアニメ「ツルネ -つながりの一射-」OP主題歌「℃」を両A面2形態でリリース。

自身15周年を迎えた3/15にはEX THEATER ROPPONGにてワンマンライブ ラックライフ Presents 15th Anniversary 「Because of you」を開催。

7/5(水)に自身初となるBest Album ラックライフ15th Anniversary Best Album 「LUCK LIFE」のリリースが決定。

11/30(木)には自身最大規模となるZepp DiverCity (TOKYO)でのワンマンライブが発表された。



「ミライイニ」を企画するワンズトライン株式会社が運営する帯広豚丼『元祖豚丼屋TONTON』とのコラボメニューではメンバーそれぞれが個性的なメニューを開発。ファンの範囲を超えて多くの人々を魅了した。(※コラボメニューの提供は終了しています)



OFFICIAL WEBSITE:http://luck-life.com/



フェス内容概要







昨年、大阪城音楽堂で開催され多くの方にご来場いただいた「ミライイニ」が、今年も服部緑地野外音楽堂で開催します。

「ミライイニ」は「笑顔を未来に繋げよう」を合言葉に、一人一人が未来に繋がる一日になれるイベント。当日はお笑いあり、大食い対決あり、世界一のキッズダンサーチームのパフォーマンスありと、総合エンターテイメントを楽しめるイベントとなっています。

ミュージシャン7組(11/3現在)、ほか出演者が9組が登場。小学生以下のお子さまはなんと無料!ご家族でのご来場をお待ちしております。



▼フェス名: ミライイニ 2023

□日付:2023年12月2日(土)

□開場:10時00分

□開演:11時00分

※雨天決行



□場所:服部緑地野外音楽堂

(〒561-0873 大阪府豊中市服部緑地1−7)



□チケット:前売¥4,500/当日¥5,000

※小学生以下入場無料

※入場時、別途ワンドリンク500円必要



公式サイト:https://mirai-ni.jp



主催:ミライイニ実行委員

企画:ワンズトライン株式会社

運営:フェスターズ株式会社



出演者





▼アーティスト

かりゆし58

ベリーグッドマン

ホフディラン meets BAGDAD CAFE THE trench town

矢井田 瞳

ラッキーセベン

ラックライフ















▼MC

総合MC:珠久 美穂子 (Kiss FM KOBE サウンドクルー)

アシスタントMC:近藤 岳登 (Kiss FM KOBE サウンドクルー)







▼出演者

MAX鈴木 (大食いタレント)

大塚 桃子 (大食いYoutuber)

ガデュ (デカ盛りブロガー&Youtuber)

MAGNET (ダンスチーム)

スーパーマラドーナ (芸人)

藤崎マーケット (芸人)

舞夢男爵 (大道芸)

風船おじさん てりやき (大道芸)

ゆうた (大道芸)



















※掲載情報は11/3時点。予告なく変更になる場合がございます。



チケット情報





■前売チケット情報:

販売開始:2023年10月21日(土)10:00~



発売プレイガイド:

ローソンチケット:Lコード 53800

【専用URL(PC・携帯共通)】 https://l-tike.com/mirai-ni/



お問合せ:キョードーインフォメーション 0570-200-888 (平日・土曜11:00~18:00)

備考:枚数お一人様4枚まで



豚丼食べてミライイニへ行こう!







「元祖豚丼屋TONTON」完全サポートで、2023年10月15日(日)~11月15日(水)の期間中、1組2名様の招待チケットが合計200組400名様に当たるキャンペーンを行っております。

全国の「元祖豚丼屋TONTON」店頭設置のご応募ハガキ、または指定応募フォームへ必要事項をご記入のうえご応募いただきますと、抽選でミライイニ招待チケットをプレゼントいたします。



[キャンペーン名]

ミライイニご招待チケット プレゼントキャンペーン



[ご応募期間]

2023年10月15日(日)~11月15日(水)

※ご応募ハガキは当日消印有効

※お一人さま何口でもご応募いただけます。(1レシートにつき1回のご応募)

※豚丼屋の全メニュー対象となります。



[応募ハガキ設置店舗]

全国の『元祖豚丼屋TONTON』〈https://www.butadon-tonton.jp/〉



[応募フォーム]

https://mirai-ni.jp/contact/



□当選発表・商品発送について

応募締切後に厳正なる抽選を行います。当選は賞品の発送をもってかえさせていただきます。賞品は11月中旬より発送させていただきます。



※ご応募は日本にお住まいの方に限らせていただきます。

※記入間違いによりご住所が不明な場合など賞品がお届けできない場合は、ご当選が無効になる場合がございます。

※宅配事情により一部地域への賞品お届けができない場合がございます。予めご了承ください。

【個人情報の取り扱いについて】お預かりした個人情報につきましては、賞品の抽選、発送のほか、個人を特定しない統計的情報の形で使用いたします。お客様の個人情報をお客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示、提供することはありません。(法令等により開示を求められた場合を除く。)



【キャンペーンに関するお問い合わせ先】ミライイニ実行委員サポートメール:info@mirai-ni.jp



ワンズトライン株式会社





社 名 :ワンズトライン株式会社

設 立 :2017年4月

資本金 :1,000万円

代表者 :代表取締役 山内 仁

所在地 :〒530-0012 大阪市北区芝田2丁目3番16号

サイト :https://www.onestryin.com

事業内容:飲食店経営/飲食店業の運営受託/

飲食店業のコンサルティング業務/

フランチャイズシステムによる飲食店の経営ならびに加盟店の募集



《プレスリリースPDF》





https://prtimes.jp/a/?f=d61742-145-3f08b63b014eb6f2dad0eb55ad5ad95c.pdf



