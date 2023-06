[株式会社ヴィス]

オフィスデザイン・ワークデザインを手がける株式会社ヴィス(本社:大阪市北区、代表取締役社長:金谷智浩、以下ヴィス)は、スタートアップ・ベンチャー企業に特化したオフィス移転仲介業務を行う株式会社IPPO(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:関口秀人、以下IPPO)が、ヴィスの運営するシェアオフィス「The Place Shibuya(ザ プレイス渋谷)」に2023年5月29日に本社移転・営業開始したことをお知らせします。移転記念として、2023年6月14日に居抜きオフィス移転の成功戦略に関するイベントを共催します。







『The Place Shibuya(ザ プレイス渋谷)』はヴィスが運営するフレキシブルオフィスで、2023年5月22日(月)、『The Place(ザ プレイス)』として大阪、名古屋に続く3拠点目を東京・渋谷に開設しました。

URL:https://vis-produce.com/theplace/office/shibuya/



『The Place Shibuya』には、完全個室のシェアオフィス7部屋を用意しています。今回、居室内に会議室やブースなども構えた最も広い区画にIPPOが入居しました。

プレスリリースURL:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000203.000044375.html



また、オフィス全体の面積のうち約4割をすべてのシェアオフィス入居者が利用できるワークラウンジとしました。個室以外のスペースでも、少人数の打ち合わせやイベントの開催が可能です。



このラウンジを活用し、2023年6月14日(水)、IPPOと共催でイベントを開催します。



居抜きオフィス移転の成功戦略・居抜きマッチング交流会







イベントでは、コロナ禍におけるスタートアップのオフィス移転事情についてレポートを公開し、トークセッション及び居抜き移転マッチング交流会を開催します。

日頃よりお世話になっているお客様、居抜き移転に興味があるお客様がご参加いただけます。



第一部では、居抜き移転(入居・退去)の経験がある元株式会社ペライチの共同創業者・橋田氏、株式会社PLAYNEWの代表取締役CEO・小泉氏とIPPOの代表取締役CEO・関口氏が登壇し、「居抜き移転を経験してみえたスタートアップにおけるオフィス移転」についてトークセッションを行います。スタートアップ・ベンチャー企業のアフターコロナにおけるオフィス移転動向についても発表予定です。



第二部では、実際に居抜き移転を検討しているスタートアップ・ベンチャー企業の経営者や担当者同士の交流会を開催いたします。



セミナー概要





【概要】

・日程:2023年6月14日(水) 開場17:30/開演18:00/終了予定20:30

・場所:〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-11-1JMFビル渋谷03 5F The Place Shibuya

・参加費:無料 ※事前申込制



▼トークセッション

テーマ:居抜き移転を経験して見えたスタートアップにおけるオフィス移転の課題とオフィスに求めるもの

内容:

・居抜き移転時のエピソード(大変だったことや成功したこと)

・居抜き移転のメリット・デメリット

・居抜き移転の際の追加工事について

・コロナ前後のオフィスに対する考え方の変化

※上記内容より変更の可能性もございます。



▼タイムスケジュール

17:30~18:00 受付

18:00~18:30 オープニング

18:30~19:15 第一部 トークセッション

19:15~20:30 第二部 マッチング交流会



<詳細・お申し込みはこちら>

https://ippo-inuki-event20230614.peatix.com/





IPPOについて





株式会社IPPOは、スタートアップ・ベンチャー企業に特化し、経営戦略や採用計画を詳細に把握した上で行うオフィス移転コンサルティングや、居抜き情報メディア「ハイッテ by 株式会社IPPO」の運営・開発を行っています。

また、オフィス仲介だけでなく、オフィス退去時の原状回復コンサルティングも行い、オフィス・事務所に関わることを丸ごとサポートします。



【会社概要】

会社名 :株式会社IPPO (イッポ)

代表者 :代表取締役 関口秀人

所在地 :〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-19-9 第一暁ビル2階

設立 :2018年 2月14日

URL :https://ippooffice.co.jp

事業内容:オフィス移転コンサルティング、オフィス移転仲介、居抜きオフィス・事務所情報メディア「ハイッテ by 株式会社IPPO」の開発・運営



ヴィスについて





株式会社ヴィスは、「はたらく人々を幸せに。」というパーパス(存在意義)のもと、3つのソリューションを通して“はたらく”をデザインするワークデザインを提供しています。

・ブランディング事業

ワークプレイス、WEB・グラフィックのデザインを通して企業ブランディング構築を支援

・データソリューション事業

主に「WORK DESIGN PLATFORM」を通してデータをもとにワークプレイスの現状を可視化・改善

・プレイスソリューション事業

オフィスビルのバリューアップや活用提案・フレキシブルオフィス「The Place」運営



【会社概要】

社名:株式会社ヴィス

代表者:代表取締役社長 金谷 智浩

事業内容:ブランディング、データソリューション、プレイスソリューション

設立:1998年4月13日

事業所:東京オフィス、大阪オフィス(本社)、名古屋オフィス

URL:https://vis-produce.com



