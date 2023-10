[(株)overflow/Offers]

10月25日(水)から3日間、幕張メッセにて開催



エンジニア、PM、デザイナーの副業・転職サービス「Offers」を運営する株式会社overflow(本社:東京都港区、代表取締役: 鈴木裕斗・田中慎 以下、overflow)は、2023年10月25日(水)から3日間に渡って開催される下半期最大※の ITの展示会である「第14回 Japan IT Week 秋」へ出展が決定したことをお知らせいたします。

当社は「第5回 ソフトウェア&アプリ開発展 秋」における「デジタル人材不足対策ゾーン」に出展し、ブース内にてエンジニア、PM、デザイナーの副業・転職サービスと「Offers」、プロダクト開発組織の生産性を最大化するサービス「Offers MGR」の紹介をします。





▼「Japan IT Week 秋」詳細はこちら

https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp.html









Japan IT Week 秋 とは

11の専門展から構成される下半期最大※1の ITの展示会。「第14回 Japan IT Week 秋」では660社※2の出展が見込まれ、製品・サービスの販売・受注、課題についての相談、見積り・導入時期の打合せなどでご活用いただけます。



URL:https://www.japan-it.jp/ja-jp.html

※¹下半期最大…同種の展示会との出展社数および製品展示面積の比較(RX Japan調べ)。

※²掲載の出展社数・製品数は最終見込みであり、開催時には増減の可能性があります。



エンジニア、PM、デザイナーの副業・転職サービス「Offers」出展情報

出展ブース:第5回ソフトウェア&アプリ開発展 秋



出店小問番号:32-20



該当サービス:

・エンジニア、PM、デザイナーの副業・転職サービス「Offers」(https://offers.jp/)

・プロダクト開発組織の生産性を最大化するサービス「Offers MGR」(https://offers-mgr.com/lp)







「Japan IT Week 秋」 開催概要

総称 :第14回 Japan IT Week 秋



会期 :2023年10月25日(水)~27日(金)



時間 :10:00~18:00(最終日のみ17:00終了)



会場 :幕張メッセ



主催 :RX Japan株式会社









▼「第14回 Japan IT Week 秋」詳細はこちら

https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp.html





エンジニア、PM、デザイナーの副業・転職サービス「Offers(オファーズ)」とは

「Offers」はエンジニア、PM(プロダクトマネージャー)、デザイナーなど、プロダクト開発に携わる人材に特化した副業・転職プラットフォームです。2019年9月に正式リリースし、2022年12月時点では全国2万人を超えるワーカーに活用いただいております。



●以下のURLからご登録・ご利用が可能です。

・Offersトップページ:https://offers.jp/



・「働くを楽しく」するマガジン「Offers Mgazine」:http://offers.jp/media



・副業・転職のための求人サイト 「Offers Jobs」:https://offers.jp/jobs



・デジタル人材に関する調査機関「デジタル人材総研」:https://hr-lab.offers.jp/







プロダクト開発組織の生産性最大化する「Offers MGR(オファーズマネージャー)」とは

「Offers MGR」は、プロダクト開発組織の生産性向上を支援するサービスです。SlackやGitHub、Figma、Notion、Jiraなど開発業務で利用するサービスからデータを抽出し、個人やチームのアウトプットを可視化することで、作業効率の見直しや個々のモチベーション管理に役立てることができます。さらに、エンジニア、PM、デザイナーの副業・転職サービス「Offers」と連携することで、雇用形態別でのメンバーのコミットメントが可視化され「副業転職」※の支援も実現します。

※「副業転職」とは、副業で就業経験をした後に正社員として転職することを指します。



現在データ連携が可能なSaaS:Google Workspace、GitHub・GitHub Issues、JIRA、Backlog、Slack、Notion、Figma、Asana



上記以外のSaaS連携を希望される方はお問い合わせください:https://share.hsforms.com/1z-eOOPE0QXuHPSrZ5_HIoQ3rs27



サービスサイト(English)はこちらから:https://offers-mgr.com/en/lp/









株式会社overflowとは

株式会社overflowは2017年6月に設立し「時間をふやす」をVisionに掲げ事業を展開しています。2019年9月にはITエンジニア/デザイナーの副業・転職サービス「Offers」の提供を開始し、「働く」において誰もが自由な選択を持ち、自分にとって幸せだと感じる時間をふやす支援を行っています。



●overflowに関する情報発信はこちら

採用情報:https://jobs.overflow.co.jp/



overflow Culture Deck:https://speakerdeck.com/overflowinc/zhu-shi-hui-she-overflow-culture-deck



podcast「overflow fm」:https://anchor.fm/overflowinc



note「株式会社overflow Culture Note」:https://note.com/overflow_inc







■株式会社overflow 会社概要(https://overflow.co.jp/)

・会社名:株式会社overflow

・所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目1番21号 新虎ノ門実業会館 5F

・代表取締役:鈴木 裕斗・田中 慎

・設立:2017年6月9日

・資本金:2億880万円







