このたび、大阪エヴェッサでは、ショーン・オマラ選手との契約が2023年6月30日(金)をもって満了となり、

B.LEAGUE自由交渉選手リストに公示されますことをお知らせします。





ショーン・オマラ(Sean O’mara)



■背番号:54

■ポジション:C

■生年月日:1995年9月25日

■出身地:アメリカ

■身長/体重:208cm/116kg

■経歴

(出身校)

Xavier University

(所属チーム)

2018-19 BC Nokia (フィンランド)

2019 Rockhampton Rockets (オーストラリア)

2019-20 大阪エヴェッサ

2020-21 バンビシャス奈良

2021-22 滋賀レイクスターズ

2022-23 大阪エヴェッサ

■コメント

Have always had a great time playing in Osaka and in front of the fans so thank you for allowing me to do so again this year and looking forward to seeing you all again.



これまで大阪のファン・ブースターの皆さんの前でプレーできた時間は、どれも素晴らしいものでした。今シーズン、大阪でもう一度プレーする機会をくださりありがとうございました。また皆さんにお会いできることを楽しみにしています。







