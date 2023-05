[MODE, Inc]

世界のトレンドからみたメーカーのトレンドとコトへの転換



シリコンバレー発のIoTパッケージソリューションを提供するMODE, Inc.(本社:アメリカ合衆国・カリフォルニア州サンマテオ、CEO:上田 学、以下、MODE)は、2023年5月31日(水)~6月2日(金)に株式会社JTBコミュニケーションデザインが主催する「Smart Sensing 2023」にて、セミナーを開催いたします。

本イベントはMODE Vice President of Businessの上野 聡志が登壇し、世界動向の変化と、ユーザーのIoT/DXの取り組み、センサー提供会社として、どのように価値を提供するか考察をご紹介いたします。







イベント開催概要





名称:「Smart Sensing 2023」

会期:2023年5月31日(水)~6月2日(金)

会場:東京ビッグサイト 東展示棟

主催:(株)JTBコミュニケーションデザイン

URL:https://www.smartsensingexpo.com/index.html



セミナー情報





・実施日時

5月31日(水) 14:40-15:30



・会場

<展示ホールセミナー会場K>Smart Sensing/無人化ソリューション展/Edge Computingセミナー



・セミナータイトル

世界のトレンドからみたメーカーのトレンドとコトへの転換



・講演内容

2020年からのコロナ禍による大きなサプライチェーンの変化と生活習慣や価値観の変化により、世界的に企業の考え方や方向性が変わってきている。特にIoTやDXの業界においては、価値の源泉そのものが大きく変わろうとしている。

今回はスマートセンシング2023として、世界動向の変化と、ユーザーのIoT/DXの取り組み、センサー提供会社として、どのように価値を提供するか考察を提案していく。



・登壇者プロフィール



MODE, Inc. Vice President of Business 上野 聡志(うえの さとし)

ISPに入社後、コンシューマサービスの立ち上げや、クラウド事業の立ち上げ等、新規事業開発を推進。経営戦略室を経て、2015年7月にシリコンバレーの富士通アメリカに出向し、スタートアップへの投資や事業提携など事業開発を経て、センサープラットフォーム開発のMODE, Inc.日本代表に就任、米国在住。



セミナー参加方法





以下のURLよりセミナー参加の登録をして頂くことで、ご参加いただけます。

https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/jpca2023/jp/sem/smartsensing



MODEについて







MODEは、現場DXを加速させるIoTソリューションを提供しているシリコンバレー発のスタートアップです。

IoT技術をパッケージ化することで、誰でも簡単に使えるクラウド・プラットフォームを提供しています。様々な業界に現場データ活用を浸透させ、ビジネスに変革を起こし、一歩進んだ社会の実現を目指します。



会社概要







会社名:MODE, Inc.

代表者:CEO / Co-Founder 上田 学

所在地:アメリカ合衆国カリフォルニア州サンマテオ市ゲートウェイドライブ1840、スイート250

設立:2014年7月

事業内容:センサープラットフォーム及び関連ソフトウェアサービスの提供

URL:https://www.tinkermode.jp



