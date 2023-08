[小さいふ。クアトロガッツ]

大阪府茨木市で革小物の製作・販売をするクアトロガッツ (代表:中辻大也 ナカツジヒロヤ)は、公式HPにて「ファーブル生誕200周年記念のミニ財布」を8/11に発売します。現在予約受付中で価格は税込15,180円 詳細はこちら https://bit.ly/3Oi6bib









ファーブル生誕200周年記念のミニ財布「小さいふ Bug’s Life」





「ファーブル昆虫記」で有名なアンリ・ファーブル生誕200周年を記念しミニ財布が、8/11(山の日)に誕生します。



子どもの頃公園や山を冒険して、虫取りをした時のワクワクする気持ち、自然の中で体験したドキドキの思い出をイメージしたデザインです。





私たちの身近にいる虫をデザイン





てんとう虫、アリ、カマキリ、カブトムシ、バッタなどの私たちの身近にいる虫たちをポップにデザイン。多様性にあふれる虫は、色や形が違ったり、見れば見るほど不思議な魅力を感じることができます。



アリの行列に見えるメッセージは「Freedom makes an order and makes disorder for compulsion. - 自由は秩序を作り、強制は無秩序を作る -」と書かれており、昆虫博士アンリ・ファーブルが残した言葉を記しています。





名作ファーブル昆虫記





「ファーブル昆虫記」とは、フランスの昆虫学者ジャン・アンリ・ファーブルが昆虫の生態観察を描いた名作です。彼は昆虫のことをたくさん観察して研究しました。



ファーブル昆虫記は、昆虫たちの魅力や興味深さが描かれており、昆虫好きの方だけでなく、読者をファーブルの世界に引き込んでしまう魅力があります。





ミニマルな暮らしにフィットする”小さいふ”





お札とカード、名刺とコインがたくさん入るコンパクトなお財布は、ジャケットのポケットやカバンの中でも邪魔にならないので、これからのミニマルな持たない暮らしにもフィットします。

手のひらサイズながらお札は約10~20枚・コインは約20~30枚・カード:約6~9枚。必要なものは全て入ります。









国産最高峰「栃木レザー」で革職人がハンドメイド





小さいふを専門でつくっているファクトリーブランド「クアトロガッツ」の職人がすべてハンドメイド。

国産最高峰とよばれる栃木レザー100%でつくられ、革本来の風合いとエイジング(経年の変化)が楽しめるのが魅力です。





発売記念「虫食いライター ムシモアゼルギリコさんにインタビュー」





小さいふの発売を記念して、「虫食いライター ムシモアゼルギリコさんに聞く昆虫食の世界」の特集ページも公開中です。



特集ページはこちら

https://quatrogats.com/?mode=grp&gid=2883434



私たちは小さい財布の専門店として、18年以上にわたりモノづくりに携わってきました。大阪の工房ですべて自分たちでハンドメイドし、販売も職人が行なっています。

これからもモノづくりに励みたいと思いリリースさせていただきました。よろしくお取り計らいのほど、お願いいたします。



ファーブル生誕200周年記念「小さいふ Bug's Life 虫の人生」はこちら

https://bit.ly/3Oi6bib



クアトロガッツ公式HP

https://quatrogats.com/



