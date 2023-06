[日本ピザハット株式会社]

【数量限定】描き下ろしイラスト使用のオリジナルクリアファイルがもらえる!!更に、抽選で50名様にオリジナルグッズが当たる!



日本ピザハット株式会社(社長:中村 昭一、本社:神奈川県横浜市、以下:ピザハット)が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は6月19日(月)から7月23日(日)の期間、TVアニメ『リコリス・リコイル』とのコラボキャンペーンを実施いたします。税込1,000円以上(配達料を除く)をご購入の際、指定のクーポンをカートに入れてご注文された方に、数量限定でオリジナルA5クリアファイルをプレゼント。更に、抽選でオリジナルグッズが当たる!?







<本キャンペーンのポイント>

1.Twitterフォロー&リツイートでオリジナルQUOカード(2,000円分)が当たる!

2.ピザハットオンライン、または公式アプリで税込1,000円以上ご購入の際、指定のクーポンをカートに入れてご注文された方に数量限定でオリジナルA5クリアファイルをプレゼント!

3.ピザハットオンライン、または公式アプリで税込1,000円以上ご購入の際、指定のクーポンをカートに入れてご注文された方に抽選でオリジナルグッズが当たる!

※2.・3.は、1回のご注文で同時にご参加いただくことが可能です。



▼キャンペーン詳細はこちら

https://www.pizzahut.jp/topic/lycoris-recoil/anime/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=lycoreco



描き下ろしイラスト!





ピザハットカラーの赤と黒を基調にしたレトロコーデをテーマに描き下ろしたイラストが登場!

(左から、錦木千束・井ノ上たきな)





1. Twitterフォロー&リツイートでオリジナルQUOカード(2,000円分)が当たる!





期間中に、ピザハット公式Twitterアカウント「@Pizza_Hut_Japan( https://twitter.com/Pizza_Hut_Japan)」をフォローして、ピザハット公式アカウントが投稿する「#ピザハット_リコリコ」が入ったキャンペーンツイートをリツイートしてご応募完了。抽選で「オリジナルQUOカード(2,000円分)」が10名様に当たります。



・実施期間:2023年6月19日(月)~7月2日(日)

・賞品/当選者数:オリジナルQUOカード(2,000円分)/10名様





※画像はイメージです。

※抽選結果は、ピザハット公式Twitterアカウント(@Pizza_Hut_Japan)から届くDMにてご案内いたします。

※DMの送付は2023年8月頃から順次送付を予定しております。



2.ピザハットオンライン、または公式アプリで税込1,000円以上ご購入の際、指定のクーポンをカートに入れてご注文された方に数量限定でオリジナルA5クリアファイルをプレゼント!





期間中に、ピザハットオンライン、または公式アプリにて税込1,000円以上(※1)ご購入の際、指定のクーポン『【リコリス・リコイル】クリアファイル引換クーポン』をカートに入れてご注文された方に、各店舗数量限定でオリジナルA5クリアファイルをプレゼントいたします。

(※1)配達料は含まれません。配達料を除き商品を税込1,000円以上ご注文された方が対象となります。



【オリジナルA5クリアファイルをプレゼント!】

・実施期間:2023年6月19日(月)~なくなり次第終了

・クーポンコード:PHLR01

※ピザハットオンライン会員登録が必要です。

※提携サイト(「出前館」「Uber Eats」等)からの注文は対象外となります。

※税込1,000円以上をご注文された方が対象となります。

※税込1,000円以上ご購入で『【リコリス・リコイル】Web応募完了』も併用可能です。

※1回のご注文につきオリジナルA5クリアファイル1枚のお渡しとなります。

※オリジナルA5クリアファイルは先着でのプレゼントとなります。店舗の在庫がなくなった際、クーポンを利用することができません。別店舗での利用をご検討ください。



※サイズ:約W155×H220mm

※素材:PP

※画像はイメージです。

※オリジナルA5クリアファイルの絵柄はお選びいただけません。



3.ピザハットオンライン、または公式アプリで税込1,000円以上ご購入の際、指定のクーポンをカートに入れてご注文された方に抽選でオリジナルグッズが当たる!





期間中に、ピザハットオンライン、または公式アプリにて税込1,000円以上(※1)ご購入の際、指定のクーポン『【リコリス・リコイル】Web応募完了』をカートに入れてご注文された方の中から、抽選で50名様にアクリルスタンド(全2種)+B2タペストリー(全2種)コンプリートセットが当たります。

(※1)配達料は含まれません。配達料を除き商品を税込1,000円以上ご注文された方が対象となります。



【抽選でオリジナルグッズが当たる!】

・実施期間:2023年6月19日(月)~7月23日(日)各店舗の営業時間内

・クーポンコード:PHLR02

・賞品/当選者数

アクリルスタンド(全2種)+B2タペストリー(全2種)コンプリートセット/50名様

※ピザハットオンライン会員登録が必要です。

※提携サイト(「出前館」「Uber Eats」等)からの注文は対象外となります。

※税込1,000円以上をご注文された方が対象となります。

※税込1,000円以上ご購入で『【リコリス・リコイル】クリアファイル引換クーポン』も併用可能です。

※応募は1回の注文につき1口とさせていただきます。何度でも応募することが可能です。

※賞品はお選びいただけませんので、あらかじめご了承ください。

※当選は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。

※賞品の発送は、2023年8月中旬より順次発送を予定しております。

※一部店舗は対象外となります。

■アクリルスタンド(全2種)+B2タペストリー(全2種)コンプリートセット/50名様











※【アクリルスタンド】サイズ:(本体)約H178×W70mm/(台座)H50×W50mm、素材:アクリル

※【B2タペストリー】サイズ:約H728×W515mm、素材:ポリエステル、PVC

※こちらの賞品は物販商品として販売される商品と同様のものとなります。

※画像はイメージです。



■外部サイトにてEC限定のコラボグッズ発売





【EC限定オリジナルコラボグッズ発売】

・予約期間:6月19日(月)10:00~7月23日(日)23:59

■アクリルスタンド(全2種)税込各1,980円

■B2タペストリー(全2種) 税込各3,850円

※アクリルスタンド・B2タペストリーは、ピザハットで実施する税込1,000円以上購入で参加できるWeb抽選キャンペーンの景品と同様のものとなります。

▼販売サイト

https://ph-lycoreco-goods.stores.jp



企業情報







【「ピザハット」とは】

ピザハットは1958年、アメリカ・カンザス州のウィチタでダンとフランクのカーニー兄弟が創業、今年で65周年を迎えました。現在は世界100か国以上に19,000店舗を有する世界最大級のピザチェーンです。日本では1973年に第一号店がオープンして以来、現在はデリバリーを中心に全国で520店舗以上(2023年6月現在)を展開中。



会社名:日本ピザハット株式会社

所在地:本社〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス

創業 :1991年8月

設立 :2013年5月

代表者:代表取締役社長 中村 昭一

店舗数:全国520店舗以上(2023年6月現在)

企業WEBサイト:https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=lycoreco

公式Twitter:https://twitter.com/Pizza_Hut_Japan

公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/user/PizzaHutWeb/videos

LINE公式アカウント:https://lin.ee/IVYJoAW

公式Instagram:https://www.instagram.com/pizza_hut_japan/

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@pizza_hut_japan



<ピザのちから>

ピザを食べるシーンには、いつも誰かと誰かの笑顔がある。みんなが集まった特別な時間に、おいしさを分け合うことの幸せ。そうしたシーンを彩ることこそ「ピザのチカラである」と信じています。ピザにまつわる様々なエピソードをご紹介しております。

WEBサイト:https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes



【TVアニメ『リコリス・リコイル』とは】







平穏な日々――その裏には秘密がある

犯罪を未然に防ぐ秘密組織――「DA(Direct Attack)」。

そのエージェントである少女たち――「リコリス」。

当たり前の日常も、彼女たちのおかげ。

歴代最強のリコリスと称されるエリート・錦木千束、

優秀だけどワケありリコリス・井ノ上たきなが

働く喫茶「リコリコ」もその支部のひとつ。

ここが受けるオーダーは、コーヒーやスイーツの注文から、

こどものお世話、買い物代行、外国人向けの日本語講師etc、

「リコリス」らしからぬものばかり。

自由気ままな楽天家、平和主義の千束と

クールで効率主義のたきな、

二人の凸凹コンビのハチャメチャな毎日がはじまる!



公式サイト:https://lycoris-recoil.com/



(C) PIZZA HUT JAPAN LTD. All Rights Reserved.

(C)Spider Lily/アニプレックス・ABCアニメーション・BS11

※画像は全てイメージです。

※画像は全てイメージです。

また、各社の会社名、サービス・製品名は各社の商標または登録商標です。







