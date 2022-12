[Plug and Play Japan株式会社]

Plug and Play Japan株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:ヴィンセント・フィリップ、以下「Plug and Play Japan」)は、株式会社Kiva(本社:東京都中央区、代表取締役CEO:野尻 航太、以下「Kiva(キヴァ)」)に出資したことをお知らせいたします。







今回の出資先であるKivaは、「EC市場が急成長しているにもかかわらず、商品の保証が追い付いていない」という課題と向き合い、迅速な製品交換・修理を行う保証サービス「proteger(プロテジャー)」を提供しています。protegerにより、商品の新規購入の障壁を減らし売上へ貢献するほか、消費者へ長期的な安心感を与えるなどのメリットが生まれています。

protegerにより、消費者の購入した製品が故障した際、迅速に交換・修理が可能となります。消費者は、製品の購入時にproteger上で保証プランを選択することで、保証に加入する事ができます。24時間対応のウェブ上チャット機能において交換・修理の請求ができ、申請後指定の住所に不具合品を返送すれば、速やかに交換品または修理の手配が行われます。保証書や煩雑な手続きは必要ありません。保証対象は電化製品に留まらず、鞄、宝石、ペット用品をはじめとしたあらゆる商品におよびます。

Plug and Play Japanは、あらゆる製品に対し保証・補償を活性化させることによるEC市場の健全な成長、及びそれに伴う日本経済の成長を見据え、製品の数に比して保証が追い付いていない課題の解決を目指すKivaのサービスに共感し、出資を決定いたしました。



Kiva代表取締役CEO 野尻 航太氏のコメント





この度は数々の素晴らしい企業への出資実績のあるPlug and Playさんを株主に迎える事ができ大変嬉しく思います。ファンドが素晴らしいのはもちろん、馬さんへの起業家への向き合い方には真摯さを感じ今回ご一緒させていただく運びとなりました。ECの延長保証を私たちの手で当たり前にしていき、より良いものを長く大切に使える世の中になるように精進して参ります。



担当キャピタリスト Plug and Play Head of Ventures 馬 静前 (Jingqian Ma)のコメント





EC市場が急成長する中、製品の保証が追い付いていないという課題を解決しようとするKivaは、日本における延長保証業界のパイオニアと言えるでしょう。海外では成功事例が数多く存在し、「延長保証」と相性の合わない業界はほぼ存在しないため、今後更なる成長が期待できると思います。また、創業者の野尻氏をはじめとする経営陣の行動力は非常に印象的で、ご一緒できることを心から嬉しく感じております。日本の延長保証業界及びKivaの更なる成長を信じ、あらゆる支援をさせていただきたいと思います。



Kiva会社概要

名称:株式会社Kiva

所在地:〒104-0045 東京都中央区築地3-12-5 +SHIFT TSUKIJI 7F

代表者:代表取締役CEO:野尻 航太

設立:2020年12月1日

URL:https://hi.helloproteger.com/



Plug and Play Venturesについて

Plug and Playの投資部門であるPlug and Play Venturesは、投資件数において世界で最も活発なベンチャーキャピタルの1つです。これまで1,600社以上の投資実績を有し、多数のユニコーン企業を輩出してきました。

投資先一例:PayPal, SoundHound, Course Hero, Dropbox, LendingClub, Honey, Guardant Health, N26, Rappi, Hippo, Apply Board, Kustomer, BigID

2021年はグローバルで新たに210社に投資を行いました。また投資先33社がExitを果たし、うち12社がユニコーン企業となりました。日本では2019年から本格的に投資活動をスタートし、アクセラレータープログラムへの採択の如何や事業領域を問わず、国内スタートアップを対象に投資を実施しています。



Plug and Play Japanについて

Plug and Play Japanは、世界トップレベルのアクセラレーター/ベンチャーキャピタルです。

シリコンバレー発のイノベーションプラットフォームとして、現在では45社以上におよぶ各業界を牽引する企業・団体がパートナーとして参画しています。当社はグローバルネットワークを活かした「大手企業のイノベーション支援」「業界横断型アクセラレータープログラム」「スタートアップ投資」を強みとしており、革新的な技術やアイデアを持つスタートアップと大手企業との共創を支援しています。

Plug and Play Japan HP:http://japan.plugandplaytechcenter.com/



Plug and Play Japan会社概要

名称:Plug and Play Japan株式会社

所在地:〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-3 渋谷センタープレイス3F

代表者:代表取締役社長 ヴィンセント・フィリップ

URL:http://japan.plugandplaytechcenter.com/

設立年月日 2017年7月14日



