[株式会社ジャヴァコーポレーション]

リサイクルウールや環境保全に配慮した原料を使用したサステナブルなパンツなど秋コレクション<7型>の先行予約販売開始!



株式会社ジャヴァコーポレーション(神戸市中央区/代表取締役社長 内野信彦)が運営するレディースブランド「la.f...(ラ・エフ)」は、2023年受注会限定、秋コレクションをオフィシャルオンラインストア( https://www.j-lounge.jp/pages/la-f)にて先行予約販売をスタートいたしました。6月9日(金)からはラ・エフ各店頭でのイベントも実施予定です。







この度、パンツスタイルにこだわり抜いたラ・エフより、環境に優しいサスティナブルなパンツが登場!

国産にこだわったツイード素材でリサイクルウールを使用したエコウールパンツから、

森林保全に配慮した原料の糸などを使用したストレッチパンツまでサスティナブルなファッションを展開。







2WAY STRETCH PANTS



ウエスト総ゴムのワイドパンツ

森林保全に配慮した原料の合撚糸を使用した、程よい

肉感のダブルクロス素材。

2WAYに伸びるナチュラルなストレッチ感とサラッとした肌触りで快適な着心地です。

秋のスタイルにおすすめのしっかり目のドレープ素材で

しっとりと落ち着いた印象に。



Price : ¥20,900 (tax in) / 13号~ ¥22,000(tax in)

Color : Brown / Black / Purple / Khaki

Size : 9号 / 11号 /13号 / 17号

https://www.j-lounge.jp/products/3610-36616?_pos=4&_sid=3ff86818a&_ss=r&variant=41785904234596











ECO WOOL PANTS



ラ・エフ定番のテーパードパンツ。

撚糸、織り、整理すべて尾州で作った国産ツイード素材。タテ糸、ヨコ糸ともにポリウレタン糸を使用して

おり、伸びるイメージが少ないツイード素材ですが

2WAYに非常によく伸び快適に着用していただけます。ヨコ糸にリサイクルウール(エコウール)を使用し、ウールTOP糸の特殊な紡績方法により、新しいMIX感のある表情に仕上げています。



Price : ¥22,000(tax in) / 13号~ ¥23,100(tax in)

Color : Charcoal gray / Black / Beige

Size : 7号 / 9号 / 11号 / 13号 / 15号 / 17号

https://www.j-lounge.jp/products/3610-36605?_pos=10&_sid=603993841&_ss=r&variant=41785901809764













REVERSIBLE MA-1 COAT



真冬まで着ていただけるカジュアルアウター。

リサイクルナイロンを使用した微光沢感が特徴の高密度に織り上げたサテン素材を使用し、ボア素材にも、ウール混のファー素材とリサイクルポリエステルを使用しワンランク上の素材感となっております。

通常のMA-1よりシンプルなデザインにすることで大人っぽく仕上げています。

表情感のあるボアと切り替え、リバー仕立てなので

ボアを内側にしてシンプルに着ていただけます。



Price : ¥46,200(tax in) / 13号~ ¥47,300(tax in)

Color : Beige / Black / Khaki

Size : 7号 / 9号 / 13号 / 15号

https://www.j-lounge.jp/products/3604-36608?_pos=12&_sid=50a549ae4&_ss=r&variant=41785902694500













Gather Detail Blouse



ポンチョ風のブラウス。

白が透けにくく、シワも気になりづらいブロード素材。ウォッシャブルのイージーケア性はもちろん、UVカットも!

前身頃にはルーシュ(ギャザーディティール)のテクニックでお好みのシルエットで着ていただけ、前身頃のみシェイプするデザインなので甘すぎず大人っぽく着ていただけます。



Price : ¥22,000(tax in) / 13号~ ¥23,100(tax in)

Color : White / Black / Khaki

Size : 7号 / 9号 / 13号 / 15号

https://www.j-lounge.jp/products/3613-36608?_pos=7&_sid=50a549ae4&_ss=r&variant=41785903317092









No Stress Long Shirt



一枚でも羽織としても着ていただけるロングシャツは季節を選ばすに重宝!

繊細な透け感とウールのあたたかみのある上品な素材で毛羽立ちの少ない美しくきれいな表面感と格別にやさしい肌触りと軽さがあり、イージーケア性にも優れた上質素材を使用。肩幅はジャストサイズですが、アームにゆとりを出しているので羽織ったときにノンストレスで着ていただけます。



Price : ¥26,400(tax in) / 13号~ ¥27,500(tax in)

Color : White Checked / Black checked / Beige checked / gray checked / Black

Size : 7号 / 9号 / 11号 / 13号 / 15号 / 17号

https://www.j-lounge.jp/products/3606-36600?_pos=10&_sid=50a549ae4&_ss=r&variant=41785900662884











Neck Warmer



ホールガーメントで編まれたウール100%の暖かいネックウォーマー。細いウール原料を軽量でエアリーに特殊開発されたウールを使用。片側にスリットを入れたことと、ふわっとざっくり編んでいるので身体に馴染んでくれます。トップス、アウターやジャケットに合わせるだけで冬の先取りにももちろん防寒アイテムとして活躍してくれます。



Price : ¥11,000(tax in)

Color : Off-white / Black / light gray

Size : Free

https://www.j-lounge.jp/products/3614-36609?_pos=2&_sid=9efe2f611&_ss=r&variant=41785905217636











Balaclava

ホールガーメントで編まれたウール100%の暖かいバラクラバ。

ネックウォーマー同様に細いウール原料を軽量でエアリーに特殊開発されたウールを使用。

ホールガーメントなので立体的でシームレスな大人のバラクラバに仕上げました。

トップス、アウターやジャケットに合わせるだけで冬の先取りにもちろん防寒アイテムとして活躍してくれます。



Price : ¥9,900(tax in)

Color : Off-white / Black / light gray

Size : Free

https://www.j-lounge.jp/products/3614-36610?_pos=1&_sid=9efe2f611&_ss=r&variant=41785905610852



受注販売期間について







2023 AUTUMN 完全受注生産アイテム

受注期間 : ~2023年7月3日(月)AM9:59まで

お渡し期間 : 9月中旬







___________________________________________________





▶ la.f...新作商品一覧はこちらから

https://www.j-lounge.jp/pages/la-f



▶ la.f... Lサイズアイテムはこちらから

https://www.j-lounge.jp/pages/la-f-l-size



▶オフィシャルオンラインストア「 J Lounge 」はこちらから

https://www.j-lounge.jp/



___________________________________________________





<株式会社ジャヴァコーポレーション>

ロートレアモン、エッセンロートレアモン、ドロワットロートレアモン、ラ・エフ、メイソングレイ、ビッキー

ケティー、クイーンズコート、ビアッジョブルーを展開



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/12-15:16)