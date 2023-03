[株式会社 METROCITYJAPAN]







イタリア発ネオクラシックブランド「METROCITY(メトロシティ)」は、ソウル東大門デザインプラザ(DDP)で開かれた、2023 F/Wソウルファッションウィークにて、3月17日(金)に2023年秋冬コレクションを発表しました。



当日は現地時間午後8時より、DDPアートホール1館にて、世界のすべてを成し遂げる5つの要素「水、空気、火、地球、そして私たち」というコンセプトの「The Five Elements」のテーマをもとに全80ルックが登場しました。



メトロシティは2009年からソウルファッションウィークに参加し、ソウル、ミラノ、日本などでファッションを通じて人々とふれあい、境界や差別のない精神でブランドの世界観を表現。

今回のコレクションでは、人体の活動と進化に注目したシルエットや、構造的な形と格式があるセットアップ、解体的スタイルの現代的なルックに官能的要素を加えたスタイリングを、70種類の素材のテクスチャとパターン、世界の根幹となる本質的なカラーで表現しました。ショーは計5つの楽章で構成され、自己表現のためのアイテムとして、大胆で自由なメトロシティのブランド価値感を楽しむことができます。













今回、日本から「Ray」専属モデルで歌手の鈴木愛理氏が出席、韓国からは少女時代のソヒョン、国民的MCのカン・ホドン、俳優のイ・イギョン、歌手のウン・ジウォン、コン・ミンジ、ソン・ダムビなど多くのセレブがショーに参列しました。



また、ファッションウィーク期間中、ソウル東大門デザインプラザ(DDP)のマッチング広場で「The Five Elements」をテーマにした体験型ポップアップブース、「Find us with METROCITY」を運営。水、空気、火、地球、そして「私たち」 をテーマにしたオブジェやミラーに映る自分達を撮影し楽しむことができ、各国インフルエンサーや多くの訪問客で賑わいを見せました。





■ソウルファッションウィーク公式サイト

https://www.seoulfashionweek.org/



■METROCITY公式オンラインサイト

https://jp.metrocityworld.com



■METROCITY公式SNS

Facebook:https://www.facebook.com/metrocity.japan/

Instagram:

Official ( https://instagram.com/metrocity__official?igshid=YmMyMTA2M2Y= )

Japan ( https://instagram.com/metrocity.japan?igshid=YmMyMTA2M2Y= )

Korea ( https://instagram.com/metrocity.korea?igshid=YmMyMTA2M2Y= )





【METROCITYブランド概要】

1992年、イタリア・フィレンツェで誕生したネオクラシックブランド。ミニマルなシルエットとメタルパーツの装飾を駆使したデザインのバッグが一躍話題になりました。1997年から韓国を中心にビジネスを拡大、現在全世界で118店舗を展開する程までに成長を遂げ、歴代のシーズンビジュアルにはミラ・ジョヴォヴィッチやアドリアナ・リマやケイト・ベッキンセイル、ジェシカ・アルバ、バーバラ・パルヴィン、ロージー・ハンティントン=ホワイトリーといった超一流のセレブリティが起用され、2019年はケイト・モスの起用で一躍話題となりました。



近年においては、新鋭アーティストのためのメンタリングプログラム、インターンシップ&キャリアプロジェクトなどを積極的に進めています。また、ガーナのボゴ地域では水道を設置して衛生教育を行い、ウガンダの小学校に井戸を寄贈、救援物資供給などの活動「ミラクルキャンペーン」を推進するなど、社会貢献、SDGsへも力を注いでいます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/21-11:16)