イマジニアは、Nintendo Switch(TM)ソフト「Fitness Boxing Fist of the North Star」につきまして2023年3月17日よりアジア地域にてパッケージ版およびダウンロード版の予約を開始します。また、同日より同地域での体験版の配信も開始しますので、併せてお知らせします。









おうちで気軽に運動が楽しめるNintendo Switchソフト「Fit Boxing」シリーズは、全世界累計出荷販売本数250万本を突破しているヒット作です。



「Fit Boxing」と世界的人気漫画「北斗の拳」(原作:武論尊 漫画:原哲夫)とのコラボレーションタイトル「Fitness Boxing Fist of the North Star」は、「Fit Boxing」シリーズの基本機能はそのままに、「北斗の拳」の世界観でケンシロウやラオウ達に動きの指導をされながらエクササイズを楽しむことができる内容になっており、これまでのシリーズ同様ユーザーの日々の運動不足解消やダイエット、体力強化に活用いただいています。



先んじてダウンロード版が発売となった欧米でも「ようやく自分のためのフィットネスゲームがでた」「テンション上がる!」「今年のベストゲーム」「なぜ何もない空間を殴るのがこんなにキツいんだ」との声が寄せられ好評をいただいている本作ですが、この度アジア地域でのパッケージ版及びダウンロード版の予約が開始となりました。



言語は繁体字、簡体字、韓国語、日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語に、ボイスは日本語、英語に対応しています。





■「Fit Boxing」シリーズとは

人気声優がボイスを担当するゲーム内のインストラクターに直接指導を受けながら、Joy-Con™を使用してリズムゲーム感覚でパンチを打ち分けるボクシングエクササイズゲームです。Nintendo Switch初のエクササイズゲームとして2018年12月に第1作目「Fit Boxing」を発売して以降、シリーズを通して男女問わず幅広い年齢層のお客様に支持されています。



■「北斗の拳」(原作:武論尊・漫画:原哲夫)とは

「週刊少年ジャンプ」に1983年~1988年まで、原作・武論尊、漫画・原哲夫により連載された作品。核戦争により文明社会が失われ、暴力が支配する世界となった世紀末を舞台に、北斗神拳の伝承者・ケンシロウが愛と哀しみを背負い救世主として成長していく姿が描かれている。2023年9月13日に40周年を迎える。



■商品概要

▼海外版(日本以外その他地域)

商品名:Fitness Boxing Fist of the North Star(海外版)

対応機種:Nintendo Switch

価格:各地域による

発売日: パッケージ版、ダウンロード版共に2023年4月21日(アジア地域)

発売元:イマジニア株式会社

公式サイト:https://fitboxing.net/hokuto-no-ken/



(C)Imagineer Co., Ltd.(C)武論尊・原哲夫/コアミックス 1983 版権許諾証EB-212

(C)Buronson & Tetsuo Hara/COAMIX 1983 Approved No.EB-212

*Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。



