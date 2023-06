[株式会社CAICA DIGITAL]







株式会社CAICA DIGITAL(本社︓東京都港区、代表取締役社長︓鈴木 伸、以下「当社」)は、暗号資産による資産運用プラットフォームを提供する株式会社FUELHASH(本社:東京都千代田区、代表取締役:紺野 勝弥、以下「FUELHASH」)及びDigital Entertainment Asset Pte. Ltd. (本社:シンガポール、代表者:吉田直人・山田耕三、以下「DEA社」)は、新たなGameFiビジネスの構築に向け、3社それぞれの得意分野や経営資源を活かし、NFTやGameFiに関連するサービス、IPコンテンツ、共同マーケティング及びゲームギルドビジネス事業に係る業務提携契約を締結したことをお知らせいたします。

なお、2023年4月11日付の当社のお知らせ、「FUELHASHと業務提携 ~NFTの購入、運用、運用収益の受取までをシームレスに行うNFT運用サービスを目指す~」 https://www.caica.jp/wp-content/uploads/2023/04/20230411_1_oshirase.pdf 及び2023年5月11日付の当社子会社株式会社カイカエクスチェンジのお知らせ、「暗号資産ディープコイン(DEP)の新規取扱い開始決定!」 https://corp.zaif.jp/info/17252/もあわせてご参照ください。



■背景

《GameFi市場の成長》

ゲームをプレイすることで稼げる「Play to Earn」として急拡大しているGameFi市場には、今後、既存の大手ゲームメーカーの参入も見込まれています。2025年には2.4億人のプレイ人口、3兆円の市場規模と、高い成長率が推測される市場です※1。

※1:A.T. カーニー株式会社『“Play to Earn”という新しい価値の登場~ブロックチェーンゲーム(BCG)の市場規模と将来見通し~』

(https://www.jp.kearney.com/issue-papers-perspectives/play-to-earn)より



《GameFiによる社会貢献》

GameFiが注目を浴びる理由は、そのエンタメ性や基軸通貨として発行されるトークンの価値によるものだけではありません。ゲームで利用できるNFTを保有するユーザーがプレイヤーに貸し出し、プレイにより獲得した収益をレベニューシェアする「スカラーシップ制度」により、東南アジアなどの新興国では、生活のための収入を得る手段としてGameFiが拡大しています。さらに、DEA社は数々の企業との提携により日本国内においても障がい者就労支援や若者の自立支援といった取り組みを推進しています。GameFiは、個人がNFTを通じて実現できる新しい社会貢献の形として、SDGsの観点でも注目されています。



《各社の取り組み》

FUELHASHは2022年8月から、NFTによる資産運用プラットフォーム「FUELGUILD」(フエルギルド)事業としてDEA社が提供するGameFiプラットフォーム「PlayMining」のギルド運営に取り組まれています。参加者は2,300名を超え、フィリピンやインドネシアをはじめとした世界各国から参加するプレイヤーは、その収益を生活費や学費などに充てています。



DEA社は、GameFiプラットフォーム「PlayMining」を2020年5月26日にサービス開始し、2023年5月末現在で全世界100カ国以上、270万人を超えるユーザーを有しています。「PlayMining」はNFTカードバトルゲーム「JobTribes」をはじめとする全6タイトルのPlay to Earnゲーム、オリジナルのNFTが取引できるNFTマーケットプレイス「PlayMining NFT」、日本で初めて流通するPlay to Earnトークン「DEAPcoin(DEP)」で構成されています。直近、PlayMiningプラットフォームのさらなるコンテンツの充実と規模の拡大を進めながら、ゲーミフィケーションとトークンインセンティブの仕組みを活用した社会課題解決の取り組みも加速しています。



当社は、ブロックチェーンコンサルティングの実績と暗号資産交換所「Zaif」を有する当社グループならではの競争力とスピード感で2022年11月、Web3事業に本格的に参入いたしました。ブロックチェーンゲームに特化したNFTローンチパッド「Zaif INO」の運営を皮切りに、多くのWeb3企業様とコラボし、コミュニティを重視したWeb3事業を拡大しています。今後も上場企業グループならではのコンプライアンス遵守態勢で安心安全なWeb3事業を実現してまいります。



■概要

今回の業務提携により、将来的にはNFTの購入から運用、運用収益の受取までをシームレスに行うNFT運用サービスを実現します。NFT投資家は手間をかけずに資産運用を行うことができるようになり、より多くのプレイヤーにプレイの機会が提供されます。



《各社の役割》

1)『Zaif INO』にてDEA社の『PlayMining』NFTを販売

2)『Zaif INO』で販売されたDEA社の『PlayMining』NFTを『FUELGUILD』で運用

3)暗号資産交換所『Zaif』アカウントへのNFT運用収益の付与



《PlayMiningとは》

https://playmining.com/ja/

PlayMiningは、暗号資産「DEAPcoin(DEP)」※2、NFTマーケットプレイス「 PlayMining NFT」、全6タイトルのPlay to Earnタイトルを柱とするGameFiプラットフォームです。現在、世界に270万人以上の会員を有しており、"誰もが「楽しみながら」生活できる経済社会を"をコンセプトにコンテンツの拡充とユーザー拡大を続けています。

※2:2023年6月7日、当社子会社が運営する暗号資産交換所Zaifで取扱を開始いたします。







《Zaif INOとは》

https://zaif-ino.com/

「Zaif INO」はGameFi専門の一次販売に特化した審査制NFT販売システムで、様々なブロックチェーンゲームやGameFiのプロジェクトニーズをカバーできる6つのマルチチェーンでNFTの販売ができます。Zaif INOは選定された確かなプロジェクトの販売、マーケティング、サポートなど、プロジェクトの成長を一環で支援しており、購入者は、価値ある優れたプロジェクトの購入が可能です。





《FUELGUILDとは》

https://fuel-hash.com/product/fuelguild/

FUELGUILDは、DEA社が提供するGameFiプラットフォーム『PlayMining』内のゲームで利用できるNFTを、スカラーシップ制度のオーナー(投資家)からプレイヤーに貸し出すためのギルドです。プレイにより獲得した収益はFUELGUILDのオーナーとプレイヤーでレベニューシェアする仕組みになっています。



■Digital Entertainment Asset Pte. Ltd. Founder&Co-CEO 山田 耕三 氏 コメント

今回の提携により、GameFiの世界がさらに広がりを見せることを期待しています。ブロックチェーンゲームのマスアダプションに向けては、市場自体の浮き沈みやウォレットなどについての技術的なリテラシーなど、様々なハードルが存在する状況ですが、異なる強みを持つ3社が連携することによって、新しいユーザーの方々に「Play to Earn体験」を届けることができるのでは、と考えております。この取り組みを皮切りに、FUELHASH社やCAICA DIGITAL社と協力しながら、この新たなエコシステムを更に発展させていきたいと考えています



■CAICA DIGITAL Web3事業本部 部長 事業開発統括責任者 兼 株式会社カイカエクスチェンジ 取締役 池田英樹 コメント

今後、NFTとDeFiの統合が進み、NFTの所有者は多様な収益の機会を得資産運用としての幅が広がるだけでなく、メタバース(Metaverse)でのNFTの活用がさらに進めば、仮想土地の所有権やバーチャルアイテムのトレードなど、多様な資産運用手段として、一般の人々の関心と参加が増え、更に市場は活性化すると考えております。

この度の3社の連携によって、Zaif INOは新たなNFTの価値の向上と、NFT市場の信頼性と拡大に寄与してまいります。



■FUELHASH 代表取締役 紺野勝弥氏 コメント

今回の取り組みは世界でも類を見ない、新たなGameFiのビジネスモデル構築となります。当社は、『PlayMining』のギルドとして実績を重ねてまいりましたが、『Zaif』でのDEP上場を機に、DEA社様、CAICA DIGITAL様と力を合わせ、第一弾としてこのビジネスモデルを構築できることを大変嬉しく思うと同時に、山田様、池田様の熱意を成功に導きたいと考えております。

このパートナーシップを通じて、既存の暗号資産ユーザーだけでなく、今まで暗号資産を触っていない方たちにも安心してクリプトに触れ、楽しんでいただけるサービスにしてまいります。



【Zaif INOの概要】

当該「Zaif INO」ローンチパッド(1次販売)では、様々なWeb3企業とのコラボレーションを予定しています。NFTを出品するゲーム開発企業など、決定次第、発表してまいります。





【サービスページ】https://zaif-ino.com/

【セールスページ】https://lp.zaif-ino.com/



NFTをセールしたいプロジェクト、企業を随時募集しています。

ご興味がある方はlisting@zaif-ino.comまでお問い合せください。



セールに関するお問い合わせはこちら support@zaif-ino.com



■Zaif INO公式Twitter https://twitter.com/zaif_ino

■「CAICA Web3 For Biz 」サービスサイト https://www.caica.jp/web3/

「CAICA Web3 For Biz」法人のお客様専用窓口 https://forms.gle/iAPUaaPm45EavWrv9



以 上



