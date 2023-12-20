【Vtuber総勢18名出演】聖夜を彩るメタバースXmasラ…
［Vma plus株式会社］
VTuber、Vsinger、VirtualArtist、総勢18名が集結するメタバースライブを開催！ライブだけでなく、各アーティストによる世界観が満載の３Dブースではオリジナルグッズの物販を実施！
メタバースWeb3のコンテンツ企画・ディレクションを行うVma plus（ブイマプラス）株式会社（本社：東京都品川区、代表：津田徹 以下、Vma plus）は、昨年の実施から大好評のメタバースライブイベント「EPIPIVOX（エピピボックス） Xmas LIVE 2023」を配信することを発表します。今回はメタバースイベント「EPIPIVOX WINTER 2024」との同時開催企画としてVTuber・バーチャルシンガー総勢18名が出演し、メタバース会場でライブだけでなく物販も行うスペシャルイベントとなっております。
会場URL:https://vma-plus-station.virtual-space-market.com/user/event/vmp202312001/detail
「EPIPIVOX」とは？
VTuber、Vsinger、VirtualArtist…彼らが存在する数だけバーチャルの世界がある、彼らが存在する数だけ物語がある、そんな世界と物語が一つになる場所。というコンセプトのもと個人勢VirtualArtistえぴたまご氏が主催するメタバースイベント「EPIPIVOX WINTER 2024」！
本イベントの特別企画として12月24日15時00分より、VTuber、Vsinger、VirtualArtistが総勢18名出演するメタバースXmasライブ「EPIPIVOX Xmas LIVE 2023」を配信いたします。
主催であるVirtualArtistえぴたまご氏を筆頭に、超巨大スクリーンに出演者達のパフォーマンスを投影！アバターを使って縦横無尽に移動し、お気に入りの場所で出演者たちをアバターアクションとコメントで応援しみんなで盛り上がりましょう！
星降る聖夜にメタバースで体験する特別な時間をぜひお楽しみください。ご来場をお待ちしております！
■ 「EPIPIVOX WINTER 2024」特設会場について
「EPIPIVOX WINTER 2024」特設会場は、世界中どこからでもブラウザから簡単にワンクリックで入場できるメタバース3D空間「Vma plus Station」にあります。
メタバース空間内では、自分のアバターを操作しながらEC機能や音声通話機能、チャット機能、翻訳機能で世界中のユーザーとコミュニケーションを取りながらお買い物やライブ配信を楽しむことができます。
今回は、参加するVTuber、Vsinger、VirtualArtistたちが作成したオリジナル3Dブースで物販やグッズ配布を行います。ライブイベント以外でも会場内のモニターでは各出演者のMVやCM動画を配信していますので、ぜひお越しください。
■ 「EPIPIVOX Xmas LIVE 2023」の参加方法
１.「Vma plus Station」でアカウント登録を行い、ログインをしてイベント会場へ入場します。
（※ログインすることでグッズ購入やコメント機能が使用できます、入場のみであればアカウント登録は不要です）
アカウント登録URL：https://vma-plus-station.virtual-space-market.com/user/register/
２.EPIPIVOX WINTER 2024特設メタバース会場から、画面中央下部にある「フロア移動」ボタンを選択しライブ会場へ移動します。
３.ライブが始まったらコメントやアバターアクションで楽しみましょう。
（※コメント機能を使うにはアカウント登録が必要です）
開催概要
出演者一覧
（あいうえお順）
■ 緋羽メイ （https://X.com/akabanemei_）
■ 桜兎フルガ （https://X.com/oto_furuga）
■ 黒咲ルシア （https://X.com/lucia_kurosaki）
■ 小純マアメ （https://X.com/kozumi_mermaid）
■ 小宵 （https://X.com/Koyoi_1101）
■ 桜羽ルナ （https://X.com/LunaSakuraha_v）
■ Twinkle wink （https://X.com/TwinkleWink_V）
■ 葉柳ちぐさ （https://X.com/hayanagi_tigusa）
■ へそ娘 （https://X.com/HI8NA_）（https://X.com/Murra_VV） （https://X.com/pippipico3）
■ 真白ユキ（https://X.com/mashiro3yuki）
■ 都古なつ （https://X.com/P_Miyako）
■ 雪乃くりす。（https://X.com/yukinokurisu）
■ 雪乃クリスタル （https://X.com/YukinoCrystal）
このプレスリリースの会社概要
社 名：Vma plus（ブイマプラス）株式会社
代表者：津田 徹
所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田１丁目１−８ NMF五反田駅前ビル6階
設 立：2021年10月
HP ：https://www.vma-plus.com/
企業プレスリリース詳細へ （2023/12/20-19:16）
データ提供
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