デウス x マット・ウィリー ソリド ミニ が18分の1サイズのミニカーになって登場!

あのMiniがミニカーに!【フランスSolido 社とのコラボミニカー数量限定入荷 】





デウス x マット・ウィリー ソリド ミニ、美と風格が融合した希少な逸品。この18分の1サイズのミニカーは、フランスのミニカーブランド SOLIDO との特別なコラボレーションから誕生しました。



イギリス出身 N.Yはブルックリンを拠点とし、グラフィックアーティストとして活躍している

マット・ウィリーと フランスを代表するミニカーブランド SOLIDO ソリドと デウス エクス マキナ とのトリプルコラボレーション。

ヴィンテージモータースポーツへの共通の情熱と、モンテカルロラリーでのミニのありそうもない勝利に基づき、私たちは有名なグラフィックデザイナー、マット・ウィリーを招き、まさにその歴史にインスパイアされたカスタムカラーリングを作成しました。

27cmのデウスX M.W MINIは、どの場所でもその存在感を放ち、スタイリッシュなアートのアクセントとして際立ちます。リビング、作業場、職場、ベッドサイド、秘密の部屋、あなたが選ぶどの場所にも、この作品の魅力が溢れ出ています。それは単なるミニカーではなく、洗練されたアート作品であり、デウスの精神が具現化されたものです。

デウスX M.W MINIは、空間に独自の足跡を刻むことでしょう。

これはスタイルと品位を求める方々へ贈る、特別な宝物です。



今すぐ、デウス 公式オンラインストア・デウス 浅草で ご覧ください。

ABOUT

ラテン語で “機械仕掛けの神“ を意味する デウス エクス マキナは、2006年にオーストラリアで誕生しました。 ブランド哲学である “クリエイティビティな文化を讃える”は、バイク・サーフィンカルチャーから派生し、現在ではアート・スノー・音楽・サイクルなど、旗艦店の有る世界12カ国より独自のカルチャーが発信されています。





Deus Ex Machina Asakusa デウス エクス マキナ 浅草 https://jp.deuscustoms.com/pages/store-list

TEL 03-6284-1749 〒131-0033 東京都墨田区向島1-2-8 東京ミズマチ(R) ウエストゲート5.

カフェ 平日10am- 6pm

アパレル 11am-7pm 年中無休

無料駐輪場有り (約10台) *店舗ご利用の方に限ります。



