[株式会社Gugenka]

株式会社Gugenka(代表取締役CEO 三上昌史)は、3DCGアバター制作アプリ「MakeAvatar」にて、これまで複雑な操作を必要としたVRChat用アバターがスマートフォンだけでアップロードできる「コンプリートセット機能」を本日2023年11月30日(木)より、提供開始いたしました。



本機能の第一弾として、協力関係にある株式会社壽屋のオリジナル3Dモデルブランド『プレタコンポジッタ』シリーズよりIChiGo(イチゴ) 他3種を同日より発売開始いたします。







アバター作成アプリ「MakeAvatar」とは





MakeAvatarは簡単にメタバース用オリジナルアバターが作れるスマホアプリです。

また、Gugenkaのデジタルコンテンツ専門ECサイト「XMarket」(エックスマーケット)でオリジナル衣装や、人気キャラクターのコラボ衣装を購入し、MakeAvatarで使用することができます。

作成したアバターは「VRChat」「DOOR」「Virtual Cast」など様々なソーシャルVRで使用することができます。



■衣装購入サイトXMarket:https://xr-marketplace.com/makeavatar

■MakeAvatarダウンロード

iOS:https://apps.apple.com/jp/app/id1450475917

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.gugenka.makeavatar&hl=ja&gl=US

■VRChat公式サイト:https://hello.vrchat.com/





コンプリートセット機能の特徴







これまであらかじめ用意されたキャラクターメイク用のアバターのみ利用可能でしたが、本機能によりクリエイターが制作したアバターを購入して、そのままVRChat等へアップロードできるようになりました。



パソコンを使用したり、3DCG等の高度な知識が必要だったアバターのセットアップがスマートフォンひとつで完結することができます。



VRChatはPC版とQuest版の両方に対応しています。

※PC版とQuest版では見え方が少し異なる場合があります。

※対応は販売されるアバターによって異なります。詳しくはアバターの販売ページの商品説明をご覧ください。



コンプリートセット機能の使い方:https://xr-marketplace.com/makeavatar/play



===

現在コンプリートセット機能でのアバター販売をしたいクリエイター様を募集中です。

詳しくは下記よりお問い合わせください。

▶https://gugenka.jp/contact





「プレタコンポジッタ」シリーズ アバター発売開始







MakeAvatar「コンプリートセット機能」リリースと同時に、この機能が使える株式会社壽屋のオリジナル3Dモデルブランド『プレタコンポジッタ』シリーズ第一弾の4種(イチゴ、クロコ、シエロ、コリー)を本日発売いたしました。

アバターはVRChatのPC版とQuest版へアップロードが可能です。



現在第1弾~第5弾までの販売を予定しており、随時リリース予定です。



【商品情報】

『プレタコンポジッタ 01』ラインナップ

・IChiGo (イチゴ) for MakeAvatar

・KuRoCo (クロコ) for MakeAvatar

・CiELo (シエロ) for MakeAvatar

・CoLiE (コリー) for MakeAvatar

全4種類

価格:各3,000円(税込)

販売地域:全世界

販売ページ:https://xr-marketplace.com/packages?workIDs=319



※アバターデータを外部ファイルとして取り出しいただけない形式でのご提供となります。





プレゼントキャンペーン







アバターショップコトブキヤ(BOOTH)で販売中のプレタコンポジッタ製品*購入者を対象としたプレゼントキャンペーンを開催します。抽選で30名様に、MakeAvatar版プレタコンポジッタをプレゼントいたします。

詳しい参加方法はコトブキヤのイベント・キャンペーン案内ページをご覧ください。

▶https://www.kotobukiya.co.jp/campaign/detail/636/

※プレタコンポジッタシリーズ、プレタコンポジッタPlusシリーズ、プレタコンポジッタCrossシリーズの購入者が対象。





株式会社壽屋について





東京都立川市で玩具店として1953年1月に設立。時代と共にプラモデル・フィギュア・キャラクターグッズなどを取り扱うホビーメーカーへ姿を変え、2023年1月には創立70周年を迎える。

人気アニメ/ゲーム/映画キャラクター等のホビー関連品についてコンテンツ保有者からの使用許諾に係るライセンスを取得し、製品の企画立案、開発、デザイン業務、製造管理、販売、アフターサービスまでを一貫して行っており、近年は、積極的な海外展開でコトブキヤブランドのファンを世界中で獲得。自社IP(キャラクターなどの知的財産権)の創出にも注力し、さまざまな企業とアライアンスを組みながら活動の幅を広げている。

さらに、プラモデルやフィギュアで培った3D造形技術を活用し事業領域の拡大を目指している。



【公式ページ】https://company.kotobukiya.co.jp/

【「プレタコンポジッタ」に関するお問い合わせ先】https://www.kotobukiya.co.jp/contact-us/

代表取締役社長:清水 一行(Shimizu Kazuyuki)





Gugenkaとは





Gugenkaはマルチメタバースのハブとなるコンテンツを制作するXRクリエイティブスタジオです。

デジタルプロダクトを購入できる「XMarket」では日本アニメ公式のデジタルフィギュア「HoloModels」や、VRChatなど様々なメタバースで使用できる「MakeAvatar」の衣装などを購入できます。また、GugenkaはVRChatの公式な法人契約窓口を行っています。



【公式ページ】https://gugenka.jp/

【お問い合わせ先】https://gugenka.jp/contact(受付時間:平日9:00~18:00)

代表取締役CEO:三上 昌史(Mikami Masafumi)

CTO & 海外統括:キラ プーン(Kiral Poon)



