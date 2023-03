[株式会社エービーシー・マート]

「マーキー・クラブ(R)」が輩出したロック・スター、世界的人気バンドやアーティストをモチーフにしたモデルが登場!2023年3月3日(金)よりオンラインストア、一部ABCマート店舗にて発売



株式会社エービーシー・マート(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:野口実)は、ABC-MARTならではのコラボレーションを実現したラインナップがある「byA」にて、数々の世界的アーティストを輩出した英国のクラブ「marquee club(R)/マーキー・クラブ(R)」のコラボモデルを2023年3月3日(金)より販売を開始します。「マーキー・クラブ(R)」デザインに加え、「マーキー・クラブ(R)」と関連深いアーティストをモチーフにした全4モデルを展開します。

『marquee club(R)×byA 』について



本コラボシューズは、イギリスの伝説のライブハウスと称され、英国ミュージック史において重要な役割を果たす「marquee club(R) /マーキー・クラブ(R)」とコラボしたコレクションです。 「マーキー・クラブ(R)」のみのデザインだけではなく、 「マーキー・クラブ(R)」関連深いアーティストをモチーフにしたモデルも用意し、全4モデルを展開します。



marquee clubデザインは、オールベロアのアッパーに緻密な刺繍で歴史あるジャズ・クラブ時代の「マーキー・クラブ(R)」ロゴが入った上品なデザインです。高級靴ブランドのルームシューズを想起させるような仕上がりで大人が履けるスニーカーです。



PUNKの代表的なバンド「セックスピストルズ」がマーキー・クラブ(R)に出演した際のポスターをモチーフにしたモデルは、甲部の布パッチやサイドのフェイクファー、タータンチェックでPUNKファッションとカルチャーを表現しています。



「マーキー・クラブ(R)」出演で一楽有名となった、MODSの代表的なバンド「ザ・フー」をはじめとする60‘sカルチャーをイメージしたモデルは、モッズカルチャーを世に広めた有名映画を想起させるモッズコートをまとった肖像と、大胆なユニオンジャックが印象的なデザインです。「マーキー・クラブ(R)」から発信されたモッズカルチャーを感じるデザインに仕上がっています。



歴史にその名を刻むギターリスト、「ジミ・ヘンドリックス」が「マーキー・クラブ(R)」出演時のポスターモチーフにしたデザインは、シッドデニムに彼のシルエットをシルクスクリーンでプリントしております。あえてかすれたような表現により彼のワイルドなプレイスタイルをイメー ジし、ヒールストラップは愛用のギタートラップを再現したファンはたまらない1足となっております。





商品概要















marquee club

サイズ:22.5cm~29cm ※0.5cm刻み

価格 : ¥4,950(税込)

Produced under license by B Music Entertainment LLC (C) TFMC Ltd 1958-2023 All Rights Reserved.













PUNK

サイズ:22.5cm~29cm ※0.5cm刻み

価格 : ¥4,950(税込)

Produced under license by B Music Entertainment LLC (C) TFMC Ltd 1958-2023 All Rights Reserved.













MODS

サイズ:22.5cm~29cm ※0.5cm刻み

価格 : ¥4,950(税込)

Produced under license by B Music Entertainment LLC (C) TFMC Ltd 1958-2023 All Rights Reserved.













ACID DENIM

サイズ:22.5cm~29cm ※0.5cm刻み

価格 : ¥4,950(税込)

Produced under license by B Music Entertainment LLC (C) TFMC Ltd 1958-2023 All Rights Reserved.



<オリジナルシューズボックスについて>

本商品のシューズボックスは、裏返して組み立てると、靴やアイテムの飾り台となるスペシャルデザインとなっています。









今回の商品に合わせて一部店舗にてPOPUPやスペシャルラッピングを実施



<POPUP店舗>

開催期間:2023年3月3日(金)~ 3月20日(月)※予定

GS池袋店 https://map.abc-mart.net/site/detail/id/902

GS梅田店 https://map.abc-mart.net/site/detail/id/968





marquee club(R)について







marquee club(R)(マーキー・クラブ(R))は英国ポップミュージック史において最も重要なクラブとして

1958年ロンドンにオープン 。以来ブルース、ソウル、ロック、パンク、ポップ等、数多くの

パフォーマンスが行われてきた。1960年代には“スウィンギング・ロンドン”、”スウィンギング・60’s” のシンボルとして、1970年代~80年代後半には 新たなロック・スター誕生の地 として、

ブリティッシュミュージックの震源地 であり続けた。創設者のハロルド・ペンドルトン (1924~2017)は、Reading Festival(レディング・フェスティバル)の創設者でもあり、多くのビッグ・アーティストにライブプロダクションを提供してきた イギリス音楽業界の伝説的人物である。



marquee club(R)に出演した錚々たるロック・スター

THE WHO/JIMI HENDRIX/LED ZEPPELIN/THE ROLLING STONES/

CREAM/THE YARDBIRDS/PINK FLOYD/DAVID BOWIE/QUEEN/

THE CURE/THE POLICE/GUNS N’ ROSES ・・・





ABCマートとは







靴と衣料の輸入販売商社「株式会社国際貿易商事」から1985年にスタート。

『世界共通の品質を世界共通の価格で』を創業以来の経営方針として、靴を中心とした商品を直接お客様の手元へお届けするために、靴小売店「ABC-MART」の出店を進め、現在国内には1032店舗、国外には韓国に283店舗、台湾58店舗、米国6店舗を展開しています。今後も世界に通用するストアブランドとしての確立を目指していきます。



会社名:株式会社エービーシー・マート

代表者:野口実

所在地:東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティ ウェスト19階

設立 :1985年6月6日

事業内容:靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売



