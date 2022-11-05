おそ松さん FAN CLUB POP UP SHOPが池袋オ…
［株式会社コンテンツシード］
株式会社コンテンツシード（本社：東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は、2022年11月5日(土)より池袋オトメイトビル2Fにて『おそ松さん FAN CLUB POP UP SHOP』を開催いたします。
今回のイベントでは、「おそ松さん」より新規描き下ろしイラストなどを使用したグッズを多数販売いたします。
ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください。
【特設ページ】
https://www.the-chara.com/blog/?p=52696
【イベント情報】
イベント名：おそ松さん FAN CLUB POP UP SHOP
開催期間：2022年11月5日(土)～11月28日(月)
開催場所：池袋オトメイトビル2F
※新型コロナウイルス感染症の影響等、諸事情により本催事が事前に予告なく中止、または開催期間の変更となる場合がございます。予めご了承ください。
【ご購入者様特典】
【前半】11月5日(土)～11月16日(水)
【後半】11月17日(木)～11月28日(月)
【販売商品】
＜クリアカード(ブラインド) パジャマ ver.＞
価格：550円(税込)
種類数：全7種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
＜ハート型カンバッジ(ブラインド) パジャマ ver.＞
価格：660円(税込)
種類数：全6種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
＜ダイカットステッカー パジャマ ver.＞
価格：各550円(税込)
種類数：全6種
＜マイクロファイバー パジャマ ver.＞
価格：770円(税込)
種類数：全1種
＜両面ルームキーホルダー パジャマ ver.＞
価格：各1,320円(税込)
種類数：全6種
＜巾着 パジャマ ver.＞
価格：1,320円(税込)
種類数：全1種
＜アクリルフィギュア パジャマ ver.＞
価格：各1,650円(税込)
種類数：全6種
＜ミニアクリルアート パジャマ ver.＞
価格：2,420円(税込)
種類数：全1種
＜カンバッジ(ブラインド) ファンクラブ2022 ver.＞
※後半導入商品※
価格：440円(税込)
種類数：全6種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
＜名刺型ホログラムカード(ブラインド) ファンクラブ2022 ver.＞
※後半導入商品※
価格：550円(税込)
種類数：全6種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
＜ワイヤーキーホルダー ファンクラブ2022 ver.＞
※後半導入商品※
価格：各990円(税込)
種類数：全6種
＜巾着 ファンクラブ2022 ver.＞
※後半導入商品※
価格：1,320円(税込)
種類数：全1種
＜アクリルフィギュア ファンクラブ2022 ver.＞
※後半導入商品※
価格：各1,650円(税込)
種類数：全6種
＜マグカップ ファンクラブ2022 ver.＞
※後半導入商品※
価格：1,650円(税込)
種類数：全1種
＜ミニアクリルアート ファンクラブ2022 ver.＞
※後半導入商品※
価格：2,420円(税込)
種類数：全1種
【関連サイト】
おそ松さんファンクラブ公式サイト：https://osomatsusan-fc.com/
おそ松さん公式Twitter：https://twitter.com/osomatsu_PR
THEキャラ：https://www.the-chara.com/
【権利表記】
(C)赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売
企業プレスリリース詳細へ （2022/11/05-11:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
特集
PR TIMES
日本伝統の室内遊び「あぶり絵」現代アート 11/3から文京区根津にて展覧会(11/05 14:16)
MLBパーカーが新入荷！オルタネイトロゴ＆チームワードマークから登場！(11/05 13:46)
発酵大国・新潟発！Hacco to go!から新潟駅限定販売だった人気の酒粕スイーツギフトが2022年11月5日よりWEB販売開始。美容食材「酒粕」をつかって日本のおなかにご褒美スイーツを。(11/05 13:46)
藤井寛のきもの/RITOFU 秋の総合展(11/05 13:46)
台湾製の高級生地を贅沢に使用した、アーバンライフに親和するPREMIUMマルチケースがウルワツタイガーより登場！(11/05 13:46)
Giftole（ギフトーレ）2周年大感謝祭のお知らせ(11/05 13:40)
Nigel Cabourn x Yogi Footwear コラボレーションアイテム、11月3日(木)発売！(11/05 13:40)
マンスリーマンションが最大４０%OFFの秋冬キャンペーンを開催！！(11/05 13:40)
多くの日本女性が「取り入れたい」が「〇〇そう」進まぬハーブの美容利用の理由(11/05 13:40)
前田豆コ・北嶋勇佑が「FAVORRIC（フェイバリック）」に参加、24アイテムを11/2より発売！参加アーティストは38名に拡大！(11/05 13:40)
アスリート特化型NFTマーケットプレイス「META ALL-STARS」サッカー・伊東純也選手が世界中のファンとつながる新しい形のNFT PROJECT “#1409junya”を開始(11/05 13:40)
AGCのフッ素樹脂ブランドFluon(R)の特別展示会「Fluon(R)50年の歩み。そしてフッ素樹脂の未来。」をgallery de kasugaにて開催。Fluon(R)を使った隈研吾氏によるオブジェも展示(11/05 13:40)
Wonder Camelが人材マッチング事業において当初目標額を大きく上回り、流通総額5億円を達成(11/05 13:40)
ノジマＴリーグ 2022-2023シーズン 公式戦 11月05日開催 日本ペイントマレッツ vs トップおとめピンポンズ名古屋 オーダー発表(11/05 13:16)
「D4DJ」Merm4id、燐舞曲、Lyrical Lily、3ユニットの全メンバー12人が「Zeeny アシスタント」アプリに登場。100種類以上の録り下ろしボイスで目覚ましや天気予報をお知らせ(11/05 13:16)
【Charlie Style】11月13日(日)西武渋谷店で開催されるファッションショーに登場！【女性向けファッションブランド】(11/05 13:16)
第2回びわ湖環境シンポジウムを開催(11/05 13:16)
ブシモ「ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル」虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会天王寺璃奈誕生日記念キャンペーン開催のお知らせ(11/05 12:16)
ソードアート・オンライン10周年記念テーマソング「蒼穹のファンファーレ」FictionJunction feat.藍井エイル & ASCA & ReoNa、MV公開！(11/05 12:16)
“大人の悩みに効く服”Eluraが＜ららぽーと堺＞出店を記念し、太田綾希氏が手掛ける「何もあきらめない」をコンセプトとする大人気バッグブランド＜Ouitote（ウイトート）＞とコラボレーション(11/05 12:16)
Bohemianist MasahiRo 初のオリジナル作品による無伴奏ヴァイオリンライブ“The BOHEMIANIST”開催！ カンフェティでチケット発売中(11/05 12:16)
藤原ヒロシが責任編集した１冊『Numero TOKYO EXTRA Hiroshi Fujiwara presents ARCHIVE of MEMORIES』がリリース。オリジナルステッカー付き！(11/05 12:16)
鈴木ジュリエッタ新連載開始号! 灰仁＆多聞くんのSNS風クリアカードふろくつき! 『花とゆめ』23号11月5日発売!!(11/05 12:16)
ハーフでもいいから、３０台のスコアで回りたい！ゴルフを愛する全てのゴルファーを導くレッスン誌『GOLF TODAY（ゴルフトゥデイ）2022年12月号』発売！(11/05 12:16)
春高バレー代表決定戦をPlayer!がリアルタイム速報！今週は千葉・高知など全7県の熱戦をお届け！(11/05 12:16)
再起に燃える男たちの人生を懸けた一日を見逃すな！『プロ野球12球団合同トライアウト2022』Paraviで完全LIVE配信決定！(11/05 12:16)
back numberが担当するドラマ主題歌「アイラブユー」オリジナル楽譜集が11月5日発売！(11/05 12:16)
声優ラジオ新番組『小西克幸と平川大輔のアブナイ同窓会！』が12月8日(木)よりニコ生にて放送開始！(11/05 12:16)
【無料配信】初！オランダ語シンポジウム開催 オランダやオランダ語について学ぶ50分(11/05 12:16)
『九劇ミュージカル・コンサート Vol.1』12月に浅草九劇で上演決定!!(11/05 12:16)
コラム・連載