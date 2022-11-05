［株式会社コンテンツシード］

株式会社コンテンツシード（本社：東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は、2022年11月5日(土)より池袋オトメイトビル2Fにて『おそ松さん FAN CLUB POP UP SHOP』を開催いたします。









今回のイベントでは、「おそ松さん」より新規描き下ろしイラストなどを使用したグッズを多数販売いたします。

ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください。





【特設ページ】

https://www.the-chara.com/blog/?p=52696





【イベント情報】

イベント名：おそ松さん FAN CLUB POP UP SHOP

開催期間：2022年11月5日(土)～11月28日(月)

開催場所：池袋オトメイトビル2F

※新型コロナウイルス感染症の影響等、諸事情により本催事が事前に予告なく中止、または開催期間の変更となる場合がございます。予めご了承ください。





【ご購入者様特典】

【前半】11月5日(土)～11月16日(水)





【後半】11月17日(木)～11月28日(月)









【販売商品】

＜クリアカード(ブラインド) パジャマ ver.＞



価格：550円(税込)

種類数：全7種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。





＜ハート型カンバッジ(ブラインド) パジャマ ver.＞



価格：660円(税込)

種類数：全6種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。





＜ダイカットステッカー パジャマ ver.＞



価格：各550円(税込)

種類数：全6種





＜マイクロファイバー パジャマ ver.＞



価格：770円(税込)

種類数：全1種





＜両面ルームキーホルダー パジャマ ver.＞



価格：各1,320円(税込)

種類数：全6種





＜巾着 パジャマ ver.＞



価格：1,320円(税込)

種類数：全1種





＜アクリルフィギュア パジャマ ver.＞



価格：各1,650円(税込)

種類数：全6種





＜ミニアクリルアート パジャマ ver.＞



価格：2,420円(税込)

種類数：全1種





＜カンバッジ(ブラインド) ファンクラブ2022 ver.＞



※後半導入商品※

価格：440円(税込)

種類数：全6種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。





＜名刺型ホログラムカード(ブラインド) ファンクラブ2022 ver.＞



※後半導入商品※

価格：550円(税込)

種類数：全6種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。





＜ワイヤーキーホルダー ファンクラブ2022 ver.＞



※後半導入商品※

価格：各990円(税込)

種類数：全6種





＜巾着 ファンクラブ2022 ver.＞



※後半導入商品※

価格：1,320円(税込)

種類数：全1種





＜アクリルフィギュア ファンクラブ2022 ver.＞



※後半導入商品※

価格：各1,650円(税込)

種類数：全6種





＜マグカップ ファンクラブ2022 ver.＞



※後半導入商品※

価格：1,650円(税込)

種類数：全1種





＜ミニアクリルアート ファンクラブ2022 ver.＞



※後半導入商品※

価格：2,420円(税込)

種類数：全1種





【関連サイト】

おそ松さんファンクラブ公式サイト：https://osomatsusan-fc.com/

おそ松さん公式Twitter：https://twitter.com/osomatsu_PR

THEキャラ：https://www.the-chara.com/





【権利表記】

(C)赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会





【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売



企業プレスリリース詳細へ （2022/11/05-11:46）