株式会社ネオグラフィック(本社:大阪市西区/代表取締役社長:工藤 正樹)の30代~40代向けブランド「Re:EDIT(リエディ)」が、2023年10月20日(金)12時から、冬の先行予約会第2弾をスタート。発売と同時に、公式InstagramにてPREORDERライブも配信。またWEBプレオーダー限定の20%OFFクーポンを配布します。









◆特設ページ

冬のシーズンムード高まるベロアパンツや、煌びやかなラメニットがNew Arrival









ベロアドロストストレートトラックパンツ

販売価格 4,798円(税込)

ラメミックスクロップド丈ニットトップス

販売価格 3,979円(税込)

ウールタッチリボンサロペット

販売価格 5,998円(税込)

フリンジニットトップス

販売価格 4,998円(税込)

マシュマロフェザーニットカーディガン

販売価格 5,998円(税込)

ラメループミックスニットカーディガン

販売価格 5,498円(税込)

公式Instagramでは、10月23日12:00~PREORDERライブ配信





発売と同時に、冬の先行予約受注会第2弾の新作アイテムをご紹介。旬のスタイリングと共に商品の詳細をお届けします。



◆公式Instagram

シーズンコンセプト「LET IT BE」





煌めきのある素材や華やかな装飾にこだわった、ロマンチックなムード漂う Winter collection。

シルエットやディティールで華やかさを表現。

シーンにあわせてON/OFFどちらのスタイリングにも、主役になるアイテムを提案します。



Let it be. あるがままに。



日常を取り戻して、輝きの増した日々を、ファッションと共に楽しみましょう。







■Re:EDIT(リエディ)について

変化を恐れず時代をリードし続ける、強く、気品高く、輝く女性に寄り添うサステナブルかつエシカルなトレンドファッションアイテムを提案するレディースファッションブランドです。 30代前半~40代の働く女性達&ママへ向けたアイテムをラインナップしています。



Re:EDITオンラインストア

