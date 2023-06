[株式会社ベスト-アニバーサリー]

株式会社ベスト-アニバーサリー(代表取締役社長 塚田 健斗:東京都港区海岸1-16-1)のドレスサロン

「ACQUA GRAZIE京都店 / アクア・グラツィエキョウトテン」(https://www.acquagrazie.com/)が、

ヨーロッパより厳選したトップブランド「ANTONIO RIVE・PRONOVIAS・EISABETTA POLIGNANO」、

日本のドレスブランド「THE HANY」の試着会を6月14日(水)~6月18日(日)に開催いたします。

ブライダルのトップブランドをフィッティングできる貴重な機会。幅広いラインナップと美しいシルエットを堪能できます。























2023 ヨーロッパ と日本のドレスブランド試着会



「2023ヨーロッパと日本のドレスブランド試着会」は、 上質な素材を使って魅了する

「ANTONIO RIVA(アントニオ リーヴァ)」、2023年より取り扱いを開始したスペインバルセロナ発

「PRONOVIAS(プロノビアス)」、女性美あふれるカッティングが特徴の「EISABETTA POLIGNANO(エリザベッタ ポリニャーノ)」や、“世界で一番エレガントで可愛い花嫁を作る”がコンセプトの「THE HANY(ザ ハニー)」の新作を京都圏で初のお披露。お衣裳を悩まれている方にプロのスタイリストが丁寧にヒアリングしご提案いたします。



【開催概要】

イベント名称:「2023 ヨーロッパと日本のドレスブランド試着会」

開催期間: 2023年6月14日(水)~6月18日(日)

開催時間: 10:30~19:30

開催場所: ACQUA GRAZIE京都店

〒600-8005 京都府京都市下京区四条通柳馬場東入立売東町 12-1

日土地京都四条通ビル3F

店舗H.P: https://www.acquagrazie.com/

応募受付: ACQUA GRAZIE京都店

TEL: 075-222-7638お電話にて直接ご確認ください。※完全予約制











ANTONIO RIVA

AR0047 Off White





EISABETTA POLIGNANO

ELP039 Off White





ANTONIO RIVA

AR0052 Gold

ベスト-アニバーサリーオリジナルカラーモデル





PRONOVIAS

PR0017 Off White



THE HANY

Clatha



ANTONIO RIVA



幼少期より才能豊かで、若い頃は服のデザインに情勢を注ぎ、その頃から完璧な形や線を追求していた。その後建築学を学び今まで一つの線で捉えていた物を、三次元で立体的にとらえる方法を身につけた。ブライダル業界へ転身後、二つの分野をドレスのデザインに取り入れた事でANTONIO RIVAの才能は国境を越えて世界は瞬く間に広まった。常に時代のトレンドにエレガントさを加えたクラシカルなデザインは、偶然より生まれたものではなく、情熱と理性からインスピレーションを受け、計算しつくした構築的なデザインです。









THE HANY



デザイナーでもあり父でもある故 伊藤元一の影響を受け幼少の頃よりドレスデザインを手掛けている。

13歳で毎日モードコレクションにオリジナルドレスデザインを発表。22歳で地元である北海道札幌にウェディングドレスブランドHANY WEDDING、2010年には東京へ進出、THE HANYを立ち上げる。

「世界で一番、エレガントで可愛い花嫁様を作る」というコンセプトのもと常に新たなウェエディングドレスの世界観を生み出し続けている。独自の感性が生み出すオリジナリティ溢れるデザインはTV、雑誌に取り上げられる機会が多くHANYブランドとして幅広い世代の女性から支持を集めている。アパレル・ジュエリーのデザインや大手メーカーとのコラボレーション等活動の幅を広げ、注目を浴びている若手デザイナー。









ACQUA GRAZIE京都店 概要



・店名 ACQUA GRAZIE京都店

・住所 〒600-8005 京都府京都市下京区四条通柳馬場東入立売東町 12-1日土地京都四条通ビル3F

・電話番号 075-222-7638

・営業時間 全日 OPEN 12:00 / CLOSE 19:00

土日祝 OPEN 11:00 / CLOSE 19:00

・定休日 月曜日・火曜日(祝祭日を除く)



URL:https://www.acquagrazie.com/

Instagramhttps://www.instagram.com/acquagrazie/?hl=ja



