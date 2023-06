[オニオン新聞社]

「アーティフィシャルフラワーのアレンジ」、「アロマディフューザー」、「杏仁和ぷりん」が2023年6月26日(月)より販売開始!



Growth支援事業を展開する株式会社オニオン新聞社(代表取締役社長:山本寛、以下「オニオン新聞社」)では、株式会社千葉ステーションビル(本社:千葉県千葉市中央区/代表取締役社長:弭間 俊則) とのライセンス契約により運営する、ペリエ公式オンラインストア「PERIE Online powered by Onion」にて2023年6月26日(月)より3店舗が新規出店し商品の販売を開始します。

今回ラインナップに加わったのは、高い芸術性と耐久性が魅力のアーティフィシャルフラワーを使ったアレンジを販売する「MODERN DECO(モダン デコ)」、つまみ細工と和紙を融合したアロマディフューザーを手掛ける「つまみかんざし彩野」、完全無添加で身体と心に優しい新感覚スイーツ杏仁和ぷりんの「ann drop in 」です。

大切な毎日をより豊かにしてくれる、魅力的な新ブランドを新たに迎え、ますますみなさまの生活に彩りを与えるような商品を展開していきます。







販売開始:2023年6月26日(月)12:00~

販売サイト:ペリエ公式オンラインストア「PERIE Online powered by Onion」

https://online.perie.co.jp/





6/26 新規出店一覧





1.MODERN DECO(モダン デコ)

「すべての女性にちょっとオシャレを届けたい! 綺麗で、おしゃれで、誰かに贈りたくなるものを!」をコンセプトに、上質なアーティフィシャルフラワーアレンジメントをデザインから製造までワンストップで。仏花やインテリアフレーム、ワインボックスなど、本物と見間違うようなアレンジメントをお届けします。

お部屋に彩りが欲しいけど、生花はちょっと面倒という方にもおすすめです。

<販売商品>

・インテリアフレーム

・アーティフィシャルフラワー 仏花

お仏壇やお盆のお供えにおすすめのアレンジメント。

枯れたり水替えなどの手間を省くことができ、いつも綺麗な状態のアーティフィシャルフラワーアレンジメントの仏花ですので、ギフトにも最適なお品です。生花を贈るときには気を遣う、先様のご予定。アーティフィシャルフラワーアレンジメントはそんな心配はいりません。いつでも、高品質の作品をお届けすることができます。



・仏花 希(のぞみ) 4,400円



2.つまみかんざし彩野

“伝統工芸品だから”ではなく“素敵だから”目に留めてもらえるようなものづくりをモットーにしています。

「江戸つまみかんざし」を知らない方でも、素敵だなと感じてもらえる、「江戸つまみかんざし」と出会う“きっかけ”になるような商品作りを心掛けています。

<販売商品>

・アロマディフューザー

小さいスペースににぴったりの愛らしさの、つまみ細工と和紙が融合したアロマディフューザーです。 お好みのアロマオイルを花びらに2、3滴垂らすと、 香りが優しく広がります。 手のひらサイズの「一輪挿し」は、 お仕事用デスクやベッドサイドなどの、 パーソナルな空間でお使いいただくのにおすすめの大きさです。 優しく香る和紙の花で リラックスタイムをお過ごしください。



・kaminoka -紙ノ香- 一輪挿し(アロマディフューザー) 7,480円



3.ann drop in

幼少期から千葉の美味しいものを食べ育まれた、製造者の食へのこだわりは、京都でのスイーツ作りにも活かされています 。安心できる素材にこだわり、試行錯誤を重ねて生まれた「杏仁和ぷりん」の専門店です。杏仁豆腐の本場台湾の方からも全く新しいスイーツと評価していただきました。口コミで広まった美味しさは、国内はもちろん海外の方からも大人気。

<販売商品>

・杏仁和ぷりん

完全無添加!添加物を使用せず、無農薬で栽培された希少な杏仁粉を100%使用し、凝固剤の代わりにわらび粉やさつまいも粉でもちとろ食感に仕上げた、自然の恵みだけで作った新感覚のもちとろスイーツ。人気No.1の爽やかなレモンゼリーを忍ばせた「SOU杏仁レモン」のセット、その時のおすすめを選んだおまかせアソートセットなどから選べます。



・おまかせ6種の杏仁和ぷりんアソート(送料無料) 4,590円



※価格は全て税込です。

※上記内容はリリース時点での情報であり、商品内容は変更になる場合もございます。

※別途送料がかかります。(店舗により金額が異なりますので、詳しくは公式サイトをご確認ください。)





PERIE Online powered by Onionサイト概要





◆サイト概要

サイト名 : PERIE Online powered by Onion

コンセプト:千産千消を促進した「千葉のいいものを発掘、発見」をテーマとする、

毎日の暮らしが楽しくなるアイデアが詰まったペリエのオンラインストアです。



▼URL

PERIE Online powered by Onion: https://online.perie.co.jp/





◆会社概要

商号:株式会社オニオン新聞社

代表者:取締役社長 山本 寛

所在地:

onion base 〒260-0016 千葉市中央区栄町 36-10 甲南アセット千葉中央ビル4F

onion store house 〒260‐0013 千葉市中央区中央3‐3‐1 フジモト第一生命ビル5F

設立:平成3年11月

事業内容: Growth支援事業

(プロジェクト事業・デジタルマーケティング事業・D2C事業)

資本金:120,000,000円(資本準備金108,358,000円)

従業員数:97名(2023年5月現在)

URL: https://www.onionnews.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/26-16:46)