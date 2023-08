[株式会社玄光社]

世界で最も有名なコミック出版社のデザインプロセスを解き明かす。マーベル初期から現在まで、約1000点に及ぶ膨大な作品資料を収録。



株式会社玄光社(本社:東京都千代田区)は、マーベルコミックのデザインを解き明かす決定版『MARVEL BY DESIGN マーベル・コミックスのデザイン』を2023年8月22日に発売します。









世界のエンターテインメント界を牽引するマーベルは、約80年を超える歴史を通して、何世代ものクリエイターたちを魅了してきました。本書は、マーベルコミックをデザインという切り口から迫った一冊。マーベルの著名なデザイナーや編集者が寄稿し、いかにしてその地位を確立してきたのかを解き明かします。初期から現在までの約1000点を超える膨大なビジュアル資料とともに、マーベル・コミックスのデザインを詳細に解説していきます。











マーベルコミックの制作工程、キャラクターデザインの変遷などを一挙公開





マーベルコミックのロゴ、表紙、レタリング、レイアウト、彩色といったグラフィック要素の制作工程を深掘りし、マーベルとして成立させるための特徴を徹底的に解説。コマ割りや効果音、吹き出しの形に至るまで、どのような技巧を駆使しているのか。多くのファンを惹きつけるマーベルメソッドが明らかになります。



さらにスパイダーマンやアイアンマンといった人気キャラクター10人のデザインの変遷も、当時のコミックブックを見ながら追跡。なぜあのキャラクターのデザインは変わったのか。知られざるキャラクターデザインの秘密に迫ります。











世界で最も有名なコミック出版社は、どのようなデザインプロセスで多くのファンを魅了しているのか!マーベルコミックのファンはもちろん、あらゆるビジュアル分野で活躍するクリエイターたちに、気付きや刺激をもたらす一冊です。



原書は2021年11月23日に発売。



目次





「マーベルをデザインする」という芸術

マーベルの歴史

マーベル・メソッド:過去と現在

本当のところ、コミックを作っているのは誰?

表紙の技巧

ストーリーテリングの構造

タイトルロゴは、コミックブックにとっての名刺のようなもの

カラーパレットの力

コミックの引き立て役、レタリングの世界

スーパーヒーローのビジュアルはなぜ進化する?

ファンタスティック・フォー

アイアンマン

ストーム

キャプテン・アメリカ

マイティ・ソー

ブラックパンサー

ブラック・ウィドウ

スパイダーマン

キャプテン・マーベルとミズ・マーベル

ウィンター・ソルジャー

『DAWN OF X』オーラル・ヒストリー

マーベルを超越したマーベル

INDEX / BIBLIOGRAPHY







【商品概要】

書名:MARVEL BY DESIGN マーベル・コミックスのデザイン

発売日:2023年8月22日

定価:6,000円(税別)

仕様:A4変型判 320ページ

ISBN:9784768318089

アマゾン:https://amzn.to/3qpBIWv

出版元:株式会社玄光社



