[レゴジャパン株式会社]

キミの好きをさがすレゴ(R)ブロックの大人気イベントが夏も登場 7月28日(金)~8月20日(日)三井アウトレットパーク10施設にて実施



レゴジャパン株式会社(代表取締役社長:マイケル・エベスン/所在地:東京都港区、以下レゴジャパン)は、みんなが夢中になって遊べる体験型イベント『レゴ(R)アドベンチャーズ SUMMER in 三井アウトレットパーク』を7月28日(金)~8月20日(日)に全国の三井アウトレットパーク10施設にて開催します。

本年ゴールデンウィークに三井ショッピングパーク ららぽーと全国19施設&ラゾーナ川崎プラザで開催した本イベントの総参加者数は37万名超と多くの方にお楽しみいただきました。今回は夏休みの子どもたちにむけ、札幌北広島・仙台港・入間・幕張・木更津・多摩南大沢・横浜ベイサイド・北陸小矢部・ジャズドリーム長島・倉敷の三井アウトレットパーク 10施設で実施されます。オリジナルレゴ(R)ミニフィギュアが作れるレゴ(R)ミニフィギュアラリーや参加者全員でレゴ(R)ブロックで街の巨大ジオラマを作るビルティングイベント(※一部施設にて実施)など、全てのコーナーを無料でお楽しみいただけます。









<レゴ(R)アドベンチャーズとは?>

レゴ(R)アドベンチャーズは、お子さまの“好き”がきっと見つかる、ワクワクドキドキの遊び場です。 かっこいいレースカーでドライブ、自分だけの可愛いアクセサリーづくり、大好きなゲームの世界での冒険だって、レゴ(R)ブロックなら遊び方は自由自在。お子さまのもつ無限の創造力を解き放ち、ここでしか楽しめない特別な体験をご提供します。

※施設によって実施するコンテンツが異なります。



<開催概要>

開催期間 :2023年7月28日(金)~8月20日(日)

開催場所 :三井アウトレットパーク10施設

札幌北広島・仙台港・入間・幕張・木更津・多摩南大沢・横浜ベイサイド・

北陸小矢部・ジャズドリーム長島・倉敷

参加費 :無料

特設サイト:https://mitsui-shopping-park.com/mop/special/2307_lego-summer/

※本プレスリリースに使用している画像はイメージとなります。



■全施設共有コンテンツ

<パーツを集めてオリジナルレゴ(R)ミニフィギュアが作れる「レゴ(R)ミニフィギュアラリー」>



館内4箇所に設置されているラリーポイントで、あたま、かお、からだ、あしなど、パーツを集めて、オリジナルのレゴ(R)ミニフィギュアを作ることができます。

実施時間:各日10:00~18:00

参加条件:対象年齢 4歳以上

※開催日程は施設により異なります。





レゴ(R)ミニフィギュアラリーを楽しみながら、各ブースでは以下のコンテンツを合わせてお楽しみいただけます。

※一部の施設では全てのコンテンツが実施されていない可能性がございます。

ラリーポイント1.:あなたはどのキャラクター?「レゴ(R)フレンズ キャラクター診断」

レゴ(R)フレンズはキャラクターに自身を重ね合わせ遊びながら自分らしさを表現し、ごっこ遊びが楽しめるシリーズです。男女8人組の登場キャラクターの中であなたは誰に似ているのか、キャラクター診断を楽しむことができます。



ラリーポイント2.:夢のスーパーカーで遊ぼう!「レゴ(R)テクニックカーレース」

くるま好きにはたまらない!アプリプレイで動くレゴ(R)テクニック カーを操縦し、障害物をタイミングよく避けながらゴールを目指そう!



ラリーポイント3.:挑戦しよう!「レゴ(R)スーパーマリオ(TM)のコイン集め」

大人気シリーズ「レゴ(R)スーパーマリオ(TM)」で遊べる体験コーナーです。ゲームの世界同様にコース内を走ったり、ジャンプしたり、敵キャラクターと戦ったりしながら、コイン集めを楽しめます。



ラリーポイント4.:最新作「レゴ(R)ドリームズ」のアニメクイズ

レゴグループ初となる子どもたちの「夢」に着想を得た最新シリーズ「レゴ(R)ドリームズ」のアニメ予告編を観てクイズに答えよう。



<お得なプレゼントキャンペーンも同時開催!>

レゴ(R)ミニセットプレゼントキャンペーン

イベント期間中に館内2店舗以上でお買い上げいただいた合計5,500円(税込)以上のレシートを、各施設の総合案内所にてご提示いただいた方、各日先着100名様にレゴ(R)ミニセットをプレゼントします。



「#レゴアドベンチャーズサマー」Instagram投稿キャンペーン

イベント期間中に三井アウトレットパークの公式Instagramのアカウントをフォローのうえ、ハッシュタグ「#レゴアドベンチャーズサマー」をつけて『夏の思い出』の写真を投稿していただいた方の中から抽選で、合計10名様にレゴ(R)製品をプレゼントします。

賞品

●レゴ(R)スーパーマリオ(TM) レゴ(R)マリオ(TM)とぼうけんのはじまり~スターターセット/71360<3名様>

●レゴ(R)マインクラフト クラフトボックス 4.0/21249<3名様>

●レゴ(R)シティ 北極探検船/60368<4名様>

※賞品はお選びいただけません。

※ご応募いただく前に、必ず応募規約をご一読ください。

応募規約:https://mitsui-shopping-park.com/mop/special/2307_lego-summer/cpkiyaku.pdf



キーワードを集めてノベルティーをゲット!LINE キーワードラリー

LINE でレゴジャパン公式アカウントを友だち登録いただき、館内 4 箇所のラリーポイントにあるキーワードを入力するとノベルティー引き換え券と全国のレゴ(R)ストアで利用可能なクーポンがもらえます。引換券の画面を館内のレゴ(R)ストアで提示いただくと、レゴ(R)オリジナルサンバイザーをプレゼントします。

※クーポン利用は一度のみとなります。

※三井アウトレットパーク 幕張では総合案内所にてレゴ(R)オリジナルサンバイザーをプレゼントとなります。





■施設ごとのレゴ(R)ブロック体験イベント

※一部施設にて実施

1.レゴ(R)ブロックプールで自由に遊ぼう!

レゴ(R)ブロックプールが登場!4歳以上のお子さまが遊べるレゴ(R)ブロックのプールと4歳未満のお子さまが遊べるレゴ(R)デュプロ(R)のプールの2エリアで、フリープレイをお楽しみいただけます。

実施会場 :入間、多摩南大沢

実施日程 :入間 2023年8月11日(金)~8月14日(月)

多摩南大沢 2023年8月17日(木)~8月20日(日)

実施時間 :各日 10:00~18:00

参加条件 :対象年齢 レゴ(R)デュプロ(R)のプール 1歳半以上、レゴ(R)ブロックのプール 4歳以上





2.アート&クラフト withレゴ(R)フレンズ

お子さまのクリエイティビティが刺激されるアートがあふれるワークショップブースを設置。レゴ(R)ドッツパーツを使用して自分だけのオリジナルアクセサリーづくりを楽しめます。作ったアイテムはお持ち帰りいただくことができます。

実施会場 :入間、倉敷

実施日程 :入間 2023年8月5日(土)~8月8日(火)

倉敷 2023年8月19日(土)~8月20日(日)

実施時間 :各日 10:00~18:00

参加条件 :対象年齢 4歳以上





3.みんなで未来のまちづくり

参加者全員でレゴ(R)ブロックで街を作るビルティングイベント。思い思いの建物や乗り物を組み立てて街の巨大ジオラマを参加者全員で完成させよう!

実施会場 :仙台港、入間、木更津、横浜ベイサイド、北陸小矢部

実施日程 :仙台港 2023年8月12日(土)~8月15日(火)

入間 2023年8月11日(金)~8月14日(月)

木更津 2023年8月13日(日)~8月16日(水)

横浜ベイサイド 2023年8月18日(金)~8月20日(日)

北陸小矢部 2023年8月11日(金)~8月15日(火)

実施時間 :各日 10:00~18:00

参加条件 :対象年齢 4歳以上





■この夏、レゴ(R)ブロックで遊べるイベントを全国各地で開催中!

レゴジャパンでは7月よりレゴ(R)ブランドの魅力が詰まったコンテンツが盛りだくさんの『レゴ(R)アドベンチャーズ SUMMER in 三井アウトレットパーク』や『イオンであそぼう!レゴ(R)フェスティバル』を全国各所で開催するほか、8月には『レゴ(R)フェスティバル in Marunouchi 2023』など大人から子どもまで楽しめる様々な夏のイベントを開催します。さらには『みんなで遊ぼう!ひょうごレゴ(R)展』、東北楽天ゴールデンイーグルスとのコラボイベントも実施。レゴ(R)ブロックを通じて家族やお友達ともっと仲良くもっと楽しむ夏にしてみてはいかがでしょうか。

イベント情報:https://www.lego.com/ja-jp/local-news/news/2023/july/lego-summer





■レゴグループについて



遊びが持つパワーを通して、-世界の明日を創造していく未来の担い手を育成する-それがレゴ グループの使命です。レゴ ブロックと基礎部分からなるLEGO System in Playは、子どもから大人まで誰もが、思い通りにものを作り上げ、好きに形を変えて、また新たなものを作り上げられる遊びツールです。

レゴ グループは、1932年、デンマークのビルンで誕生しました。創立者は、オーレ・キアク・クリスチャンセン。レゴという名は、デンマーク語で「よく遊べ」を意味するLEg GOdtに由来しています。

現在も引き続きビルンを本部として家族経営を続けているレゴ グループですが、その製品は世界130カ国以上で販売されています。

レゴ公式オンラインストア:https://www.lego.com/ja-jp

レゴジャパン公式Twitter:https://twitter.com/LEGO_Group_JP

レゴジャパン公式Facebook:https://www.facebook.com/legojp/

レゴグループ公式YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=lP5rocSCqiY



LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. (C)2023 The LEGO Group.



<本件に関する一般消費者からのお問い合わせ先>

レゴ(R)コンシューマーサービス

URL: www.LEGO.com/service



