[株式会社テレビ朝日]

9月22日(金)よりチケット先行受付開始!



東京・大阪・名古屋・福岡を巡る「高嶋ちさ子のザワつく!音楽会2023」。

各地でチケット完売続出の人気公演が、大好評につき追加公演決定!

クリスマスシーズンの12月23日(土)に国立代々木競技場第一体育館で開催致します。

追加公演含め、全国4都市7公演のツアー開催となります。



出演者が挑戦する楽器は、石原良純がトランペット、サバンナ・高橋茂雄はテナーサックス、高橋克典はチェロ、中山秀征がクラリネット、亜希はバイオリンを担当。

9月22日(金)18時50分OA(※一部地域を除く)の「ザワつく!金曜日&高嶋ちさ子の!ザワつく!音楽会 合体3時間SP」では、全員で演奏する課題曲「威風堂々」に加え、出演者それぞれが挑戦するソロ曲が発表されました。



【挑戦ソロ曲】

石原良純 :ルージュの伝言

高橋茂雄(サバンナ):ルパン三世のテーマ

高橋克典 :バッハ「無伴奏チェロ組曲」

中山秀征 :My Heart Will Go On

亜紀 :上を向いて歩こう





果たしてどんな演奏となるのか!?無事成功するのか・・・!?









【公演概要】高嶋ちさ子のザワつく!音楽会2023





■出演者

高嶋ちさ子・石原良純・高橋茂雄(サバンナ)・高橋克典・中山秀征・亜希

ザワつくアンサンブル、Super Cellists 、12人のヴァイオリニスト、加羽沢美濃(ピアノ)、近藤亜紀(ピアノ)ほか

※出演者は変更となる可能性がございます

※高橋茂雄(サバンナ)の福岡公演の出演はございません



■チケット:

ザワつく!シート(特典グッズ付き):11,000円(税込)

指定席: 9,900円(税込)



日程・会場





<大阪公演>※チケット完売

日時:2023年10月8日(日)

会場:大阪城ホール



<東京公演>※チケット完売

日時:2023年10月21日(土)、22日(日)

会場:両国国技館



<名古屋公演>※チケット完売

日時:2023年11月6日(月)

会場:日本ガイシホール



<福岡公演>※20日のみチケット完売

日時:2024年1月20日(土)、21日(日)

会場:福岡国際センター



★追加公演<代々木公演>

日時:2023年12月23日(土)

会場:国立代々木競技場第一体育館



チケット販売期間





追加公演<代々木公演>

◎番組特別先行(先着)

受付期間:2023年9月22日(金)受付中 ~ 2023年9月26日(火)23:59

電話番号:0570ー08ー9911



◎番組HP先行(抽選)

受付期間:2023年9月22日(金)受付中 ~ 2023年9月29日(金)23:59

https://l-tike.com/st1/zawatsuku23-tvhp



◎テレ朝チケット先行(抽選)

受付期間:2023年9月22日(金)22:00 ~ 2023年10月1日(日)23:59

https://ticket.tv-asahi.co.jp/ex/project/zawatsukuongakukai23



<福岡公演>

◎番組特別受付 (先着)

受付期間:2023年9月22日(金)受付中 ~ 2023年9月26日(火)23:59

電話番号:0570ー08ー9922





■イベント公式

HP:http://zawatsuku-concert.com/

X:https://twitter.com/zawatsuku_con



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/23-12:46)