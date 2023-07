[コネヒト株式会社]





企業向けに産休・育休の取得支援を行うコネヒト株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 杉井 信一郎、以下「コネヒト」)は、この度、企業の人事部門向けに採用広報(採用マーケティング)支援を行う株式会社No Company(本社:東京都港区、代表取締役:秋山 真、以下「No Company」)と業務提携を行い、企業向け各社オリジナル「産休・育休ガイドブック」の制作とガイドブックを活用した採用ブランディング支援サービスの提供を開始致します。



【産休・育休ガイドブックのイメージ】



※内容は架空のものです。



■No Companyとの業務提携の背景

2023年3月度の有価証券報告書から対象企業では自社の「人的資本」に関する情報開示が義務化されました。そのなかで開示が求められた項目のうちの一つが「男性育児休業取得率」です。また、2022年には「産後パパ育休」(出生時育児休業)制度が創設されるなど、今、企業や社員の間で産休・育休制度への注目が高まっています。 そのため自社の産休・育休支援制度のさらなる充実や取得率増加を目指したい、自社の制度内容や取り組みを社内外に伝えたいと考える企業が増えています。

積水ハウス株式会社が2021年に就活生400名に行った調査(※1)では、就活生の半数が「企業の男性育休制度は就活に影響する」、73.8%が「男性の育休制度注力企業を(入社企業として)選びたい」と回答しており、産休・育休支援に寄与する自社の制度内容や取り組みを社内外に発信することが重要であることが分かります。



こうした背景を受け、この度、企業の人的資本経営を促進する産休・育休の取得支援に強みを持つコネヒトと企業の人的資本経営を促進する採用ブランディング支援に強みを持つNo Companyが業務提携し、本サービスを提供することとなりました。



(※1)男性育休白書2021特別編(積水ハウス株式会社)



■支援サービスの内容

コネヒトとNo Company両社が持つアセットを活用し、社内外から共感されやすい独自の切り口を持った各企業オリジナルの「産休・育休ガイドブック」を制作するとともに、ガイドブックを活かした採用ブランディング支援を実施します。



<コネヒトが持つアセットと支援内容について>

●子育て家族のリアルな声

350万人のユーザー数を誇る妊娠・子育て期のママ向けQ&Aアプリ「ママリ」に集まる独自データや1万を超える子育て家族が回答する「家族に関する全国調査」データを有しています。

●産休・育休に関する発信力

独自データを元に男性の育休取得者の47.4%が一日の家事・育児時間が3時間以下がという「とるだけ育休」の実態など産休・育休に関する実態を判明させ、これまでテレビや新聞などマスメディアや講演会などで産休・育休に関する発信をしてきました。

●産休・育休ガイドブック制作・活用のノウハウ

独自データを元に夫婦で学べる「育休ガイドブック」を制作し、2020年より80を超える自治体や地方公共団体等および企業で産休・育休の取得支援をしてまいりました。



これら3つのアセットをかけ合わせ、制度づくりのみならず”風土の醸成”に寄与する産休・育休ガイドブックの制作および採用ブランディングによって、企業の産休・育休取得支援の取り組みを中長期的な企業価値向上に繋げていきます。



<No Companyが持つ独自データと支援内容について>

No Companyが持つ独自のソーシャルリスニングツール「THINK for HR」では、SNS(Facebook、Twitter)上でシェアされている、産休・育休、子育て、働き方など任意のキーワードが含まれる記事や投稿データを収集することができ、これらの情報に対するSNSユーザーの反応を分析することが可能です。このデータを各社の「産休・育休ガイドブック」のコンセプトやコンテンツ作りに反映させ、共感性の高い各社オリジナルのガイドブックに仕上げます。制作後はガイドブックをWeb公開するほか、産休・育休支援に対するその企業の考えやスタンスを経営者や人事、制度利用者などが語る記事、動画コンテンツなども追加で作成し、SNS、広告などで配信します。ガイドブックと併せて各企業の思いや取り組み内容、社員の魅力などを広く社内外に浸透させることで採用ブランディングに繋げます。



<ガイドブックの内容イメージ例>

・産休・育休支援に関わる自社の思いを伝える代表メッセージ

・企業独自の支援制度の紹介

・利用可能な公共の支援制度の紹介

(独自データを活用するコンテンツ例)

・各種社内と世の中のデータ比較

・社員の体験インタビュー(質問の切り口などにデータを活用)

など、企業の特徴に合わせてカスタマイズして制作



現在、一般的な企業の「産休・育休ガイドブック」は、社内制度や公共の制度の紹介、利用申請方法の記載などにとどまりがちです。今回のオリジナルガイドブックは、各企業の社内のニーズに加え、2社が持つ独自アセットを活用することで、制度利用者や将来の利用者、周囲の社員などの不安や希望に寄り添い、それぞれが知りたい情報が伝わり、安心や共感が生まれやすいコンテンツを作成できます。その内容を広く社内外に発信することで、企業価値を高める採用ブランディングに繋げます。



【サービスに関するお問い合わせはこちら】

https://to.no-company.co.jp/l/1017452/2023-06-06/jvw4



株式会社No Company

博報堂グループ初のSNSデータを活用した採用広報支援企業。株式会社スパイスボックス(本社:東京都港区、代表取締役社長 田村栄治)の子会社として2021年10月1日に設立。SNSデータ活用ノウハウ、博報堂グループの一員として持つ豊富なマーケティング知見、実績を活かし、採用マーケティングのリーディングカンパニーとして企業の採用活動の支援や人的資本経営におけるブランディング支援を行う。





コネヒト株式会社

「人の生活になくてはならないものをつくる」をミッションに、家族のライフイベントにおける意思決定をITの力でサポートする会社です。今後、更に多様なライフイベント領域で、家族の選択の一助となるサービス提供を目指してまいります。

https://connehito.com

事業内容:ママ向けQ&Aアプリ/情報サイト「ママリ」の開発、運営、自治体および企業における産休・育休の取得支援

代表者: 代表取締役社長 杉井信一郎

所在地:東京都港区南麻布 3-20-1 Daiwa麻布テラス5階



