[コムエクスポジアム・ジャパン株式会社]

ファシリテーターと考え・手を動かす。「YOASOBI・マツコ会議の仕掛け人に聞くマスの動かし方」「パーセプションフロー(R)・モデルの実践」「AIロボットのユースケース開発」など各プログラム50名限定



マーケティングの国際カンファレンスを企画・実施しているComexposium Japan(コムエクスポジアム・ジャパン)株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:古市優子)は、2023年10月19日(木)、20日(金)に行われる、アジア最大級のマーケティングの国際カンファレンス「ad:tech tokyo(アドテック東京)」にて、ワークショッププログラムを初めて実施することを発表します。公式セッションの聴講だけでなく、参加者がファシリテーターとともに考え、ディスカッションし、ワークに取り組みます。自ら手を動かすことで、より一層知識や理解が深まり、参加者のさならるスキルアップにつながります。



ワークショップの参加には「フルカンファレンスパス」(通常価格 12万1,000円)が必要です。また、各ワークショップとも50名限定、事前申し込み制。事後のアーカイブ配信は行わず、リアル参加のみとなっています。

フルカンファレンスパスの申込 ⇒https://adtech-tokyo.com/ja/for_visitors/







*ワークショップごとに申し込みが必要です(各プログラム50名限定)。

*リアル参加のみで、会期後のアーカイブ配信は行いません。

実践で学ぶ「パーセプションフロー(R)・モデル」



10月19日(木) 13:30-15:25

参加申し込みはこちら(50名限定、フルカンファレンスパス対象)

https://comexposium.wufoo.com/forms/xgvcdar03oubab/





<概要>

「パーセプションフロー(R)・モデル」は、2022年に日本マーケティング学会の日本マーケティング本大賞を受賞した『The Art of Marketing マーケティングの技法』(宣伝会議)で紹介されている、消費者の購買行動について人の認識( パーセプション)の変化に着目して、マーケティング活動の設計図を描いていくフレームワークです。

このモデルの理解を深めるには、何よりもまず自らの手を動かして実践してみることです。

今回のワークショップでは、パーセプションフロー(R)・モデルの概要を学びつつ、実際に作成するところまでを行います。初めての人はもちろん、すでに取り入れている人にとっても、さらに理解が深まる115分です。

セッション詳細:https://adtech-tokyo.com/ja/program/session.html?num=WS-1_year2023





音部 大輔

クー・マーケティング・カンパニー

代表取締役













「 Build your Influence as a Marketer」



10月20日(金) 13:30-15:25

参加申し込みはこちら(50名限定、フルカンファレンスパス対象)

https://comexposium.wufoo.com/forms/x11kdjbr0yz0l4i/





<概要>

世界各国で、トップCMO向けのリーダージップトレーニングを実施しているThomas Barta氏が、日本のマーケターに向けたワークショップを初開催します。

Thomas氏のリーダーシップトレーニングの受講経験を持つ、パナソニック コネクト株式会社 山口 有希子氏をお迎えし、参加者の皆さんと一緒に、日本におけるマーケティング・リーダーシップの課題とは何かを紐解き、影響力を高めるための具体的な方法を学びます。

*本ワークショップは、すべて【英語】で実施されます。日本語の通訳はありません。演習やディスカッションを含むインタラクティブなワークショップとなっておりますので、ご了承のうえお申し込みください。

参加希望者は、事前にThomas氏の著書「The 12 Powers of a Marketing Leader」の購読を推奨します。

https://www.amazon.co.jp/12-Powers-Marketing-Leader-Building-ebook/dp/B01H640KFC

セッション詳細:https://adtech-tokyo.com/ja/program/session.html?num=WS-3_year2023





Thomas Barta

Global CMO Expert

Founder, The Marketing Leadership Masterclass



















山口 有希子

パナソニック コネクト株式会社

執行役員 ヴァイス・プレジデント CMO デザイン&マーケティング本部担当役員 DEI担当役員、コネクトカルチャーHUB担当役員











ヒットの魔法 -YOASOBI・マツコ会議の仕掛け人に聞く・・・令和のマスの動かしかた-



10月20日(金) 15:40-17:35

参加申し込みはこちら(50名限定、フルカンファレンスパス対象)

https://comexposium.wufoo.com/forms/x41wkci0vmo0c0/





<概要>

ad:tech tokyo × THE CREATIVE ACADEMY特別セッション

「人々の興味が細分化され、大ヒットが生まれにくくなった」と言われる。しかし、そんな一般論をものともせず、人々の気持ちを動かす大ヒットは存在する。YOASOBIプロデューサー屋代 陽平氏(ソニー・ミュージック)。『マツコ会議』『有吉の壁』など、人気番組を多数手掛けてきた元日テレのプロデューサー橋本 和明氏(WOKASHI)。

令和の日本を代表するエンターテイメントを作ってきた二人のプロデューサーに、自らも多数の話題の広告を手がけてきたクリエイティブディレクターの三浦 崇宏氏(The Breakthrough Company GO代表)が忖度なしで問いかける。マスを動かすための秘訣、技術とは?ヒットの魔法に迫る2時間。

本セッションの後半はディスカッション、質問の時間をたっぷりとっています。トップクリエイター3人に対して仕事の相談、アイデアの壁打ち、実際の業務の依頼など、単なる議論を越えて、ここからプロジェクトが生まれることを目指す時間とします。ヒットメーカー3人の発想・技術を使い倒して、次の大ヒットを生み出そう! という意欲溢れる参加者をお待ちしています。

セッション詳細:https://adtech-tokyo.com/ja/program/session.html?num=WS-4_year2023



三浦 崇宏

The Breakthrough Company GO

代表取締役 PR/CreativeDirector



















屋代 陽平

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

デジタルコンテンツ本部 プロデューサー



















橋本 和明

株式会社WOKASHI

代表取締役











「新プロダクトのユースケース開発を通じて、プラットフォームのマーケティングを考える」



10月19日(木) 15:40-17:35

参加申し込みはこちら(50名限定、フルカンファレンスパス対象)

https://comexposium.wufoo.com/forms/x8hekx0mek2lr/





<概要>

新しいプロダクト、サービスを人々の生活習慣に根付かせるには、「日々使いたい利便性」「使いやすさ」といったことの訴求・理解を通じ、そのメンタルモデル・コンセプトを浸透させていくことが必要です。

ここでは、「スマートファニチャー」という新しい自律型AIロボットを題材に、生活者のインサイトをとらえたユースケースを考えていきます。同時に、それをどう世の中に告知していくのかについても考えていくことで、自社での新商品・サービス・ブランド立ち上げについて新たな視点から企画を立てられる力を養います。

セッション詳細:https://adtech-tokyo.com/ja/program/session.html?num=WS-2_year2023





富永 朋信

株式会社Preferred Networks

SVP, 最高マーケティング責任者



















礒部 達

株式会社Preferred Robotics

代表取締役CEO







ワークショップ参加に必要な「フルカンファレンスパス」の申込はこちらから





https://adtech-tokyo.com/ja/for_visitors/

ad:tech tokyo 2023 開催概要







開催日:2023年10月19日(木)、20日(金)

場 所:東京ミッドタウン&ザ・リッツ・カールトン東京 および後日アーカイブ配信

来場者:約1万6000人(2022年実績、リアル、アーカイブ配信含む)

公式サイト:http://adtech-tokyo.com/ja/



Comexposiumについて





Comexposiumは、世界で170を超えるB2C/B2Bイベントをプロデュースしています。食品、農業、ファッション、建設、ハイテクなど様々な分野をカバーしており、世界30か国で300万人以上の来場者を記録しています。Comexposium Japanは、2009年に「ad:tech」を日本初上陸させ、「ad:tech tokyo」として15年の実績。そのほか、日本における宿泊型マーケティングカンファレンスの草分けである「iMedia Brand Summit」も実施。日本のマーケターが世界で戦ううえで必要となる知識・情報・ネットワークが得られる場を設けています。

ウェブサイト:https://www.comexposium.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/06-13:16)