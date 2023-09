[VFジャパン株式会社]

2023年9月29日(金)より販売開始



アクションスポーツフットウェア&アパレルブランドのVANS(ヴァンズ)は、2000年代初頭に登場した、V2000. NEW JAZZ(ニュージャズ)の初の復刻モデルを2023年9月29日(金)より販売開始します。

https://www.vans.co.jp/v2000-new-jazz.html







VANSのクラシックアイコンであるOLD SKOOL (オールドスクール) のシルエットを受け継ぎながら、00年代に流行していたボリューム感のあるシルエットとサイドからも見えるワッフルラバーアウトソールが特徴のデザインは、当時を知る人には懐かしくもあり、今見ると新しい1足です。



また、6月にスタートしたブランドキャンペーン「THIS IS OFF THE WALL」に出演した俳優・野村周平がキービジュアルに再び登場。ユーモア溢れるポージングでV2000. NEW JAZZを着用しています。



V2000. NEW JAZZはABC-MART一部店舗とABC-MART GRAND STAGE公式オンラインストアなどで展開します。











軽量で衝撃吸収性に優れたMOLDED EVAのミッドソールにラバーアウトソールを組み合わせたソール構造で、当時よりもアップデートされた履き心地を実現。カラーはブラック、ホワイト、レッドの3色がラインアップ。









■商品詳細

V2000. NEW JAZZ (BLACK/WHITE) ¥9,900 (税込)

V2000. NEW JAZZ (WHITE/WHITE) ¥9,900 (税込)

V2000. NEW JAZZ (RED/WHITE) ¥9,900 (税込)



■取扱店舗情報

ABC-MART各店

ABC-MART GRANDSTAGE 公式オンラインストア https://gs.abc-mart.net/



■About VANS

VF Corporation (NYSE: VFC) のブランドである VANS(R) は、アクションスポーツのフットウェア、アパレル、アクセサリーのオリジナルブランドです。VANS(R)のオーセンティックコレクションは、子会社、代理店、海外オフィスのネットワークを通じて、100カ国で販売されおり、直営店、売店、提携店を含め、全世界で2,000以上の小売店舗を展開しています。VANS(R) ブランドは、アクションスポーツ、アート、音楽、ストリートカルチャーにわたるユースカルチャーのクリエイティビティあふれる自己表現を促進し、Vans Pipe MastersやVANS カルチャーのハブおよびライブハウスである House of Vans などの革新的なプラットフォームを展開しつづけています。



Vans, “Off The Wall” Since ’66

https://www.vans.co.jp/

Instagram: @vansjapan

#offthewall



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/30-14:40)