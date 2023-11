[株式会社ラーニングエージェンシー]

累計13,000社400万人以上の組織開発・人材開発を支援する株式会社ラーニングエージェンシー(本社 東京都千代田区、代表取締役社長 眞崎大輔)は、当社が提供する、管理職層向けマネジメント・リーダーシップ診断テスト「Biz SCORE for Managers(R)」の受検者数が2023年10月末で延べ5,000人を突破したことをお知らせいたします。







人的資本経営時代、管理職の育成の重要性が増す





今年から、一部の企業に対し人的資本の開示が義務化され、多くの企業で対応が迫られています。開示により企業価値を向上させるためには、自社が取り組むべき課題を抽出し、企業が成長するために必要な人材や、具体的な行動を明確に数値化することが重要です。



当社およびラーニングイノベーション総合研究所が今年実施した、人事担当者への実態調査*では、最も注力して取り組みたい育成階層として、「既任管理職」の回答が最多となり、多くの企業で管理職に対する育成の重要度が高いことが明らかとなりました。しかしながら、「管理職が自身の課題を正しく認識出来ていない」「過去のやり方・得意なことが重視され、適切な学びなおしができていない」「管理職研修がマンネリ化し、効果を感じられない」など、管理職の育成に関する課題は様々で、実際にどのような育成支援をすればよいか明確でない企業も多いのではないでしょうか。



このような課題を解決するための手段として、管理職に必要なスキルを網羅的・客観的に把握するためのマネジメント・リーダーシップ力診断テスト「Biz SCORE for Managers(R)」を活用いただいており、業界問わず多くの企業で受検者が伸張しています。





管理職のスキルを可視化できる「マネジメント・リーダーシップ診断テスト」









2021年に開発された本サービスは、定量的な診断結果と客観的事実を提示することで、主体的な自己変革を支援することができます。13,000社400万人以上の人材育成を担い、累計1200テーマ以上の研修を扱う中で得た知見を活かし、独自のテスト問題、結果分析を開発し、ビジネススキルの可視化を実現した点において特許を取得しています。



ブラックボックスとなっていた管理職のスキル・知識を可視化することで、管理職は自己認識と現状(スコア)のズレを把握し、適切な行動変革や目標設定につなげることができます。また、人事担当者には、育成計画の検討材料や評価の参考になり、人的資本の開示にも活用することができます。



導入いただいた企業からは「社員のスキルが見える化され、自社の傾向がよくわかった」、受検した管理職からは「診断結果が点数化され、もっと頑張らなければいけないと感じた」といった声をいただいております。





サービスの特徴・概要





●マネジメント・リーダーシップスキルを図る80の要素

以下の4つの観点から網羅的に問題が出題され、それぞれ20の要素、合計で80の要素からマネジメントスキルを図ります。

□Planning & Control 仕事の計画力や進め方

□Communication コミュニケーション力

□Thinking 思考力

□Business Knowledge ビジネスパーソンに必要な知識



●受検結果シートで一人ひとりのマネジメントスキルを「見える化」します

□総合スコアと総評

□カテゴリごとの傾向、レーダーチャート

□受検者の全国的な位置を示す分布

□スキルアップに向けた推奨アクション



●Biz SCORE for Managers(R)概要

□受検方法:WEB受験

□出題数:4つのケースから、約20~30問を出題

□受検時間:90分

□ご利用料金:詳細はお問合せください





スキルの可視化を支援する Biz SCOREシリーズ







【Biz SCORE Basic(R)】全階層向け ビジネススキル診断テスト

【Biz SCORE for Freshers(R)】新入社員・内定者向け ビジネススキル診断テスト

【Biz SCORE for Managers(R)】管理職層向け マネジメント・リーダーシップ診断テスト

サービス詳細▶ https://www.learningagency.co.jp/service/bs/

お客様お問合せ先▶TEL:03-5222-5111







株式会社ラーニングエージェンシー

当社は組織開発・人材開発を手掛けるコンサルティング企業です。設立以来、人と組織の成長を支援する業界初*や特許取得のサービスを多数開発・提供。「LEARNING」の可能性を探求し続け、「人と組織の未来創り」を真にリードできる伴走者、ラーニングコアパートナー(R)として、お客様に長く貢献してまいります。

〈主なサービス〉

定額制集合研修「Biz CAMPUS Basic(R)」/ライブオンライン研修「Biz CAMPUS Live(R)」

ビジネススキル学習アプリ「Mobile Knowledge(R)」/転職支援サービス「Biz JOURNEY(R)」

10万人以上が受検するビジネススキル診断テスト 「Biz SCORE Basic(R)」

*Biz CAMPUS Basic、Mobile Knowledge(For Freshers)は当社が委託した調査会社調べ、Biz SCORE Basicはシタシオンジャパン調べ



代表取締役社長 眞崎 大輔

事業内容 人材育成・教育研修

本社所在地 〒100-0006 東京都千代田区有楽町 2-7-1 有楽町 ITOCiA(イトシア)オフィスタワー18F

URL https://www.learningagency.co.jp/

*人事担当者への実態調査(2023)https://www.learningagency.co.jp/download/all/news_20230126.pdf



「Biz SCORE for Managers」「Biz SCORE Basic」「Biz SCORE for Freshers」「ラーニングコアパートナー」「Biz CAMPUS Basic」「Biz CAMPUS Live」「Mobile Knowledge」「Biz JOURNEY」 「Biz SCORE Basic」は、株式会社ラーニングエージェンシーの登録商標です。



