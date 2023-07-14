［株式会社Too］

作業環境をアップデートするソリューションをご紹介



クリエイティブ市場の総合商社・株式会社Too（本社／東京都港区虎ノ門3-4-7、社長／石井剛太、資本金／1億円、以下／Too）は、2023年7月12日（水）- 7月13日（木）大阪南港 ATCホールにて開催の「第8回関西放送機器展2023」に、2023年7月19日（水）- 7月20日（木）福岡国際センターにて開催の「九州放送機器展2023」に出展します。





今回の展示では、MacBook Proでのアドビ映像制作システム、最新PCで行う映像編集環境やクラウドストレージなどの作業環境をご紹介します。お客様の課題を解決するためのソリューションを体験しにぜひお立ち寄りください。







《関西放送機器展2023》

■詳細はこちら

https://www.too.com/event/2023/KBE/



■Tooブース出展内容

・リモート環境でのプレビューチェックをシームレスかつ安全に実現するハイエンド編集システム

・動画完成までの時間を大幅に短縮可能にするクラウドストレージ『Dropbox Replay』

・NASストレージ『QNAP』TS-673A



■展示会概要

・日時：2023年7月12日（水）-7月13日（木）10:00 - 17:00

・入場料：無料（事前登録制）

・会場：大阪南港 ATCホール 〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10

・主催：関西放送機器展実行委員会

・オフィシャルサイト：https://www.tv-osaka.co.jp/kbe/



《九州放送機器展2023》

■詳細はこちら

https://www.too.com/event/2023/QBE/



■Too出展内容

・リモート環境でのプレビューチェックをシームレスかつ安全に実現するハイエンド編集システム

・動画完成までの時間を大幅に短縮可能にするクラウドストレージ『Dropbox Replay』

・NASストレージ『QNAP』TS-673A

・RED GIANT、Flashbackプラグイン関連

・映像コンテンツで使用する各種フォント

・プレゼンテーション、ウェブ会議を兼ね備えた次世代ホワイトボード『MAXHUB』



■Too特別セミナー

様々なクラウドサービスがある中、何を利用すれば今の制作や作業に適しているか分からない方も多いかと思います。本セミナーでは映像CGに適したクラウドサービスの特徴を解剖していきます。

タイトル：選ぶべきクラウドストレージはどれだ！？オススメ製品の特徴と用途をご紹介

日時：2023年7月20日（木）14:15 - 15:00

会場：福岡国際センター セミナー会場A

事前申込：https://www.too.com/event/2023/QBE/



■展示会概要

・日時 ：2023年7月19日（水）- 7月20日（木）10:00 - 17:00

・入場料：無料（事前登録制）

・会場：福岡国際センター 〒812-0021 福岡県福岡市博多区築港本町２−２

・主催：一般社団法人日本ポストプロダクション協会

・オフィシャルサイト：https://www.q-kikiten.com/



■同件に関するお問い合わせ先

株式会社Too クリエイティブアカウント部

E-Mail dms@too.co.jp

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル



企業プレスリリース詳細へ （2023/07/14-22:40）