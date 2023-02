[株式会社 FM802]



2月20日(月)から2月26日(日)のFM802は、「Pass the Groove」と題してJ-HIP HOP / J-R&B増量のMUSICキャンペーンを昨年9月に続き第2弾を展開します。



期間中はFM802の各番組でとっておきのJ-Hip Hop / J-R&B ナンバーを選曲。さらに、月~木のピークタイム、26時(深夜2時)には、4日間にわたって「CLUB 802」がオープン!毎晩グルーヴィーなアーティストが集ってここでしか聴けないライブパフォーマンスをお届けします。



金曜~週末にはアーティスト・セレクトのPass the Groove PLAYLISTをピックアップ。アーティストからのメッセージも続々到着します!





【SPECIAL LIVE】 すべて番組内26時台(深夜2時台)にオンエア

2月20日(月)「MIDNIGHT GARAGE」(24:00-27:00 DJ土井コマキ)

スタジオライブアーティスト:さらさ/ Neibiss



2月21日(火)「Poppin' FLAG!!!」(24:00-27:00 DJ板東さえか)

スタジオライブアーティスト:梅田サイファー with ALI / Novel Core / JUBEE



2月22日(水)「802 Easy Luck」(24:00-27:00 DJ田中乃絵)

スタジオライブアーティスト:向井太一 & Leonald / SALU



2月23日(木)「RADIO∞INFINITY」(24:00-27:00 DJ樋口大喜)

スタジオライブアーティスト: Sound’s Deli / Kvi Baba



【コメント】

2月24日(金)「FRIDAY Cruisin' Map!!!」(12:00-18:00 DJ飯室大吾)

コメントアーティスト:RHYMESTER / R-指定(Creepy Nuts)



2月24日(金)「AWESOME FRIDAYS」(18:00-20:00 深町絵里)

コメントアーティスト:STUTS / Awich



2月25日(土)「SATURDAY AMUSIC ISLANDS MORNING EDITION」(7:00-12:00 DJ仁井聡子)

コメントアーティスト:佐野玲於(GENERATIONS)/JP THE WAVY



2月25日(土)「SATURDAY AMUSIC ISLANDS AFTERNOON EDITION」(12:00-18:00 DJ吉村昌広)

コメントアーティスト:OKAMOTO’S /Ryohu(KANDYTOWN)



2月26日(日)「Chillin' Sunday」

コメントアーティスト:chelmico /RIP SLYME



詳細:https://funky802.com/pages/pickup_detail/6930



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/16-20:46)