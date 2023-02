[株式会社WOWOWプラス]

"Ayako Tanaka Recital in TAKASAKI"







株式会社WOWOWプラス(本社:東京都港区、代表取締役社長:大熊和彦)は「田中彩子 ソプラノ・リサイタル in 高崎芸術劇場」Presented by WOWOWプラスを開催することを決定致しました。



2019年のNewsweek誌『世界が尊敬する日本人100』にも選出され、現在も音楽の都ウィーンで活動を続け、日本が世界に誇るコロラトゥーラ・ソプラノ歌手の田中彩子が初の高崎公演を開催!

そのコロラトゥーラ・ソプラノという音域は、鳥の鳴き声や天使の歌声などを連想させ、人間業とは思えないその高音に聴き惚れるステージをお楽しみください。







【公演名】

「田中彩子 ソプラノ・リサイタル in 高崎芸術劇場」Presented by WOWOWプラス



【日時】

2023年4月22日(土) 開場13:30 / 開演14:00



【会場】

高崎芸術劇場 音楽ホール



【出演者】

田中彩子/ピアノ:加藤昌則



【チケット】

全席指定:¥6,000(税込)未就学児入場不可



一般発売日:2023年3月10日(金)午前10時~



<電話予約>高崎芸術劇場チケットセンター 027-321-3900(受付時間10:00~18:00)

<WEB>http://takasaki-foundation.or.jp/theatre/index.php

<窓口販売>高崎芸術劇場チケットカウンター、新町文化ホール、群馬音楽センター、榛名文化会館、高崎市文化会館、吉井文化会館、高崎シティギャラリー、高崎市倉渕支所地域振興課、箕郷文化会館、高崎市群馬支所地域振興課



<チケットぴあ> https://t.pia.jp/(Pコード:236-515)

<ローソンチケット> https://l-tike.com/(Lコード:33874)



※劇場先行販売:2023年2月24日(金)午前10時~3月1日(水)午前9時59分

※プレイガイド先行販売:2023年3月1日(水)午前10時~3月9日(木)午後11時59分



【主催】

WOWOWプラス、FM GUNMA



【後援】

エイベックス・クラシックス・インターナショナル



【お問合せ先】

ハンプトンジャパン

電話:0120-131-213(平日10:00~18:00)



