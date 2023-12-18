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【今ならギリギリ間に合う！忘新年会予約】会が盛り上がる2大特典付！ギフト券＆乾杯泡ワインプレゼント！特別ケータリングプラン1月末納品分まで対象

［シークリー］

高コスパ＆実績豊富で安心「ケータリングセレクション」からのお知らせ

忘新年会シーズンの本格化に向けて、ご要望の多いサービス・メニューを取り入れたケータリング「忘新年会特別プラン」の提供を開始致しました。



忘新年会は、
●社員の移動の手間や帰宅時間も考えて、社内で少し早めに開始しようか
●流行に敏感な社員も喜んでくれるようなお洒落で美味しいお料理で皆を労いたい
●感染症リスクをできるだけ回避したい
とお考え中の社員思いな幹事様へ。

忘新年会にケータリング・オードブルを利用すれば、社内の空きスペースを活用して就業時間後に移動なしですぐに会を始めることができ、開始時間を早められます。

「美味しい・お洒落・ボリューム」の3拍子が揃ったケータリングメニューを厳選した、
忘新年会特別プランをご用意いたしました！

※年末年始はご予約上限に達したプランが多くなってきています。これからご予約される方はお急ぎください！




【Amazonギフトカード　キャンペーン概要】
■概要：20,000円（税込）以上のご注文で、ご注文金額の5％のAmazonギフトカードを幹事様へプレゼント！
■対象期間：2024年1月末納品分まで




【乾杯用スパークリングワインプレゼント　キャンペーン概要】
■概要：忘新年会プランのご注文で人数分の乾杯スパークリングワインプレゼント
※スパークリングワイン(750ml)1本で5名様の計算となります。
■対象期間：2024年1月末納品分まで
※本キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。予めご了承くださいませ。


◆関東版プランはこちらから
https://catering-selection.jp/lp/bounenkai/east/

◆関西版プランはこちらから
https://catering-selection.jp/lp/bounenkai/west/


【東京版】全プランに『乾杯スパークリングワイン』のプレゼント付！忘新年会特別プラン



■5,000円（税込）プラン　フード全8品＋飲み放題ドリンク/店舗：PICNIC
元美大出身のシェフが織りなすアートが散りばめられたような鮮やかなお料理！フレンチベースの洋風メニュー！
https://catering-selection.jp/shop/detail/shop0055/plan016/



■5,000円（税込）プラン　フード全8品＋飲み放題ドリンク/店舗：aux（オグジュアリー）
いつも予約で満席の代々木八幡の人気店auxのお料理が呼べる！斬新でありながら美味なフュージョン料理！
https://catering-selection.jp/shop/detail/shop0118/plan001/



■8,000円（税込）プラン　フード全14品＋飲み放題ドリンク/店舗：LEA POPO
ローストビーフ、お寿司、フルーツ盛り合わせ入り！人気の華やかな和洋折衷メニューをラインナップ！
https://catering-selection.jp/shop/detail/shop0076/plan018/



■8,000円（税込）プラン　フード全10品＋飲み放題ドリンク/店舗：Grove（グローブ）
大好評のサラダバーが楽しめる！お肉、魚、スイーツのバランスも◎な創作料理！
https://catering-selection.jp/shop/detail/shop0111/plan003/


◆その他の関東版プランはこちらから
https://catering-selection.jp/lp/bounenkai/east/


【関西版】全プランに『乾杯スパークリングワイン』のプレゼント付！忘新年会特別プラン



■5,000円（税込）プラン　フード全11品＋飲み放題ドリンク/店舗：プラスピート
プチパテバーガー、魚介のマリネ、シェフおすすめ季節のデザートなど和洋人気メニューをラインナップ！
https://catering-selection.jp/shop/detail/shop0140/plan001



■5,000円（税込）プラン　フード全9品＋飲み放題ドリンク/店舗：Harapekobu
季節の彩りサラダ、季節のフライメニューなど、旬の食材の美味しさが堪能できる洋風メニュー！
https://catering-selection.jp/shop/detail/shop0144/plan008



■8,000円（税込）プラン　フード全17品＋飲み放題ドリンク/店舗：神戸ナチュラルフレンチ「マスターピース」
季節野菜のキッシュ、パテ・ド・カンパーニュなど、お洒落で特別感溢れるフレンチフルコース！
https://catering-selection.jp/shop/detail/shop0073/plan013



■8,000円（税込）プラン　フード全11品＋飲み放題ドリンク/店舗：ボンリーゾ
その場で切り分けハモンセラーノ、自家製ローストビーフ、パスタなどボリューム満点のイタリアン！
https://catering-selection.jp/shop/detail/shop0016/plan018


◆この他の関西版プランはこちらから
https://catering-selection.jp/lp/bounenkai/west/


実際はどんな感じか見てみたい・・　そんな時は最新事例をSNSでチェック！


企業様の懇親会、入社式、製品発表レセプション、プロモーションイベント、
個人様の同窓会などの事例をInstagramで随時ご紹介中！

会の目的ごとに合わせたお料理、装飾コーディネートの様子をどうぞご覧ください！

◆ケータリングセレクション　Instagram
https://www.instagram.com/catering_selection/


ケータリングセレクションとは



●関東、関西、東海、北海道、福岡などを中心に「美味しさ、信頼」で厳選した店舗を掲載しているケータリング・オードブル専門サイト

●掲載プラン数300以上！

●サービス開始から3年で累計10万食突破！

●製薬業界、人材業界をはじめ大手企業様からのリピート注文多数

●前日のご相談や大量注文も可能！

◆ケータリングセレクション
https://catering-selection.jp/


株式会社Cqreeについて
株式会社Cqreeは、2014年10月より高級弁当の宅配サービス「yuizen」の運営を開始。
現在47都道府県から選りすぐりの約2,000店の飲食店にご加盟頂いており、各飲食店にてこだわり抜いたお弁当を日本全国へデリバリーするサービスを展開している他、出張ケータリング専門サービス「ケータリングセレクション」を運営。またコロナ禍においては、フードプロデュース事業や、中食コンサルティング、バーチャルレストランブランド提供、冷凍自動販売機「ど冷えもん」販売など、時代に合わせた飲食店の支援サービスも展開しております。


会社概要
会社名：株式会社Cqree（シークリー）
所在地：東京都品川区南大井6-16-16　鈴中ビル大森４階
代表者：鶴田晃平
設立：2014年10月
事業内容：サイト運営、食材包材卸、バーチャルレストランブランド提供、中食コンサルティング事業

・高級弁当宅配サイト 結膳 yuizen：https://yuizen.cqree.jp/premium/
・ケータリング・オードブル宅配サイト ケータリングセレクション：https://catering-selection.jp/
・オンライン飲み会向け料理宅配サイト ハコシェフ：https://hacochef.cqree.jp/


【お客様からのお問い合わせ先】
《問い合わせ先名称》 ケータリング事業部
TEL：0120-262-005（平日10:00～18:00）
e-mail：support@catering-selection.jp


【本リリースに関する報道お問い合わせ先】
株式会社Cqree、ケータリング事業部、米田
TEL：0120-262-005（平日10:00～18:00）
e-mail：support@catering-selection.jp

企業プレスリリース詳細へ （2023/12/18-13:16）

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