世界最高峰の耐久レース日本ラウンドとフランスの魅力を存分に味わえる!







世界3大レースの一つ「ル・マン24時間レース」を戦ったマシン・ドライバー達が、富士スピードウェイに戦いの場を移し開催されるFIA 世界耐久選手権 第6戦 富士6時間耐久レースでは、レース観戦に加え、ご来場の皆様に飲食や体験イベントまで幅広くお楽しみいただけるイベント「第5回 36 Hours of FUJI 2023」が行われます。

中でも、WEC富士の恒例イベントとして、日本とフランスの架け橋となり、文化、商業、経済、娯楽など様々なテーマを通して、本物のフランスのライフスタイルを紹介する「ル・ヴィラージュ ボンジュールフランス」が開催され、

日本全国からフランス関連のグッズ、グルメ、スイーツのショップが集まります。

レース観戦とフランスを堪能できる「ル・ヴィラージュ ボンジュールフランス」をお楽しみください。





また、人気歌手安田レイさんによる国歌独唱やスタートセレモニーでのYOSAKOIソーランチームによる演舞、キャンプエリアでのイベントなど、レース以外にも様々なコンテンツを実施致します。





前売り観戦券は全国のローソン、ミニストップの店頭端末およびローチケ、FSWオンラインチケットにて販売中です。ぜひ富士スピードウェイで、仲間やファミリーとご一緒に、富士6時間レースをお楽しみください!

FIA世界耐久選手権第6戦特設サイト: https://fiawec-fuji.com/

第5回 36 Hours of FUJI 2023特設サイト:https://www.36hoursoffuji.com/



Le Village Bonjour France Supported by Perrier

ル・ヴィラージュ ボンジュールフランス Supported by Perrier



協力:在日フランス商工会議所





世界耐久選手権(WEC)がフランス生まれのレースであるというきっかけで、「ル・ヴィラージュ ボンジュールフランス Supported by Perrier」が開催されます。

日本とフランスの架け橋となり、文化、商業、経済、娯楽など様々なテーマを通して、本物のフランスのライフスタイルを紹介します。様々なフランスのブランドや製品をご紹介する会場にぜひ足をお運びください!

■開催日時:9月9日(土)、10日(日)

■開催場所:イベント広場







『FOOD&DRINKS』フード&ドリンク

●「FOOD & DRINKS」詳細サイト

URL: https://www.36hoursoffuji.com/food-shopping



『Shopping』ショッピング

●「Shopping」詳細サイト

URL: https://www.36hoursoffuji.com/food-shopping





『FAN AREA』ファンエリア

子供から大人まで楽しめるモータースポーツ以外の体験コンテンツもご用意!

●TOUR DE FRANCE-SAITAMA CRiTERIUM

ツール・ド・フランス - さいたまクリテリウム



自転車競技イベント、「ツール・ド・フランスさいたま

クリテリウム」をさいたま新都心周辺で11月5日に開催!

最新の大会情報が得られるPRブースにぜひお立ち寄りください!









●STRIDER ストライダー



WEC富士にストライダーのコンテンツが大集合!!

当日受付&参加無料でストライダー車体のレンタルもあるので、気軽にストライダーで楽しめます。

■開催日時:9月9日(土) 、9月10日(日)

■場所:イベント広場各ブース











グランドスタンド裏の"イベント広場"には今回もお楽しみが盛りだくさん!





メインのファンエリアであるイベント広場にはWECオフィシャルステージをはじめ、参戦メーカーやサプライヤーの出展ブース、WEC発祥の地フランスの食や文化を体験できる「ル・ヴィラージュ ボンジュールフランス Supported by Perrier」など、WEC富士ならではのお楽しみを数多くご用意しています。

さらに、土曜夕方のドライバーステージ後には出場選手やクレインズによる餅まきが行われます。(協力:小山町)





■開催日時:9月9日(土) 、9月10日(日)

■場所:イベント広場各ブース







国家独唱に安田レイさんが登場!



安田レイ

1993年生まれ。13歳で音楽ユニット『元気ロケッツ』に参加。

2013年7月、「自身の歌声をもっともっとたくさんの人々の心に

直接届けたい』という強い想いを胸に、シングル『Best of My Love』

でソロデビュー。その後も、ドラマやアニメ主題歌、CMタイアップ曲など、

話題の楽曲を次々とリリース。

音楽界で注目を集める安田レイさんが、スタート前の国歌独唱を務めます!

■出演日:9月10日(日)











スタートセレモニー YOSAKOIソーランチームによる演舞「倭奏」 YOSAKOI

YOSAKOIソーランチーム 「倭奏」

北海道・関東・名古屋に活動拠点を持つYOSAKOIソーランチーム 「倭奏(わっか)」。

メンバーは、全国で160名にも及び、札幌のYOSAKOIソーラン祭りや名古屋のにっぽんど真ん中祭りなど各地域を代表するYOSAKOI系お祭りを中心に、全国、そして海外にもその活動地域は広がっております。「踊る」だけにとどまらず和楽器と演舞の融合をコンセプトに和楽器の演奏と大旗の演出など様々な魅力で日本の祭りを表現しているチームがWEC富士のスタートセレモニーを盛り上げます!



■出演日:9月10日(日)



WEC富士を彩る「WECグリッドガール&ボーイ」以下の4人に決定!

国内人気レース、SUPER GTで活躍するドライバーとレースクイーンが、WEC富士のグリッドガールとボーイを

務めます!

佐々木美乃里さん(現在 #38 ZENT Sweeties/#美しすぎる歯科衛生士)

益田アンナ さん(2022年#9 Pacific Fairies / 2023日本レースクイーン大賞)

GT300 #10 GAINER 大草 りき 選手

GT300 #27 Yogibo Racing 岩澤 優吾 選手









サーキットキャンプは、思い出の1ページになる事間違いなし!

手軽BBQにイベントも実施!

サーキットの場内でテントが張れてキャンプができるのは、富士スピードウェイのレース観戦スタイルの定番と なっています。場内各所の芝生エリアではキャンプやBBQ、イベントを楽しみながらレースを観戦できちゃう!

昼は白熱のレースを観て、夜は家族や仲間と語り合う。

そんなひとときを富士スピードウェイで過ごしてみませんか?

■ 滞在可能日:9月8日(金)7:00~9月10日(日)まで













■ キャンプテント付き観戦券「キャンプヴィレッジパッケージ」 好評発売中!



WEC富士を余すところなく満喫したいファン必見のサーキット滞在型観戦プラン「キャンプヴィレッジパッケージ」です。

大人2名分の観戦券+設置済みのテント&キャンプグッズのセットに加え、愛車と共に過ごせる「オートキャンプ」プランもご用意しました。手ぶらで来ても予選日~決勝日の1泊2日でレース観戦&キャンプが楽しめます。

A・Bセットのテント&グッズはそのままお持ち帰りできるため、これからアウトドアライフを始めようとお考えの方にお勧めです。



● 詳細サイト:https://fiawec-fuji.com/ticket/2023/index_tk03.html





■ CHILL OUT BASE チルアウトベース



ダンロップコーナー内側に特設イベントエリア

CHILL OUT BASEが出現!

今話題の水素調理ブースをはじめ、子供も楽しめるミニ縁日

コーナー、無料休憩スペースなどが展開されます。

さらに、夜には会場にドライバーを招いての座談会や、

手持ち花火をお楽しみいただくことができます。



■開催日:9月9日(土)、10日(日)

■場所:P16場内駐車場

















◆気軽にBBQを楽しめる「手ぶらでBBQ」

手ぶらでOK!気軽にBBQを楽しみながらWEC観戦!大好評の「手ぶらでBBQ」が、WEC富士に登場!

面倒な準備も片付けも全てスタッフにお任せ!

今回は新たに食材やドリンクの持ち込みOKな「区画のみプラン」が設定されました!

■開催日:9月9日(土)、10日(日)

■場所:P16場内駐車場



● キャンプビレッジ 協力:SPORTS AUTHORITY



アウトドアグッズを豊富に取り揃える、SPORTS AUTHORITYがブース出展し、便利なアウトドアグッズを販売します。











■ FSWスカイクルーズ



富士24時間レースで好評をいただいたヘリコプター

による遊覧飛行を実施します。

サーキット上空を一回りするお試しプランから、

山中湖、河口湖、箱根方面まで飛行するプランをご用意!

【飛行日時:9月9日(土)、9月10日(日)】

料金:お試しプラン5,900円~

サイト:https://skyview.airos.jp/caravans/fsw



ドライバーとの交流イベント!ピットウォーク!



タイヤ交換・燃料補給が行われるピットレーンに入場でき、選手やチーム監督との写真撮影やサイン会などをお楽しみいただけます。

・開催日時:9月9日(土)11:30~12:30、

9月10日(日)8:40~9:40

・参加料金(税込):4,000円/1名様(16歳以上、15歳以下無料)









迫力のエンジン音と共に間近を通過するレーシングカーを堪能できる!

世界耐久選手権全8戦中、富士大会だけの大人気イベント「サーキットサファリ」!





開催日時:9月9日(土)10:00~10:12

参加料金(税込):8,800円/2名様(小学生以上)

前売抽選受付:8月23日(水)10:00から

8月31日(木)23:00まで

抽選発表:9月2日(土)15:00~

(当選者へはメールにてご連絡します)











