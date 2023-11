[株式会社Freewill]

専門家・経営者・活動家が渋谷に集結!10以上のトークステージで白熱対談



ICTとデザインの力でサステナブルな世界の実現を目指す株式会社Freewill (本社:東京都港区、代表取締役:麻場 俊行(Toshi Asaba)) が主催するエシカルマルシェイベント「MoFF 2023 Autumn 五感で感じよう-tells market- マルシェ」におけるトークセッション登壇者を最終決定し、登壇者一覧を公開いたしました。総勢40名超の専門家・経営者・活動家が一同に集結し、2日間で10以上の多様なテーマに関する対談・ディスカッションを展開します。





過去2年間で3500名以上を動員したイベント「MoFF」が11月18日~19日渋谷で開催



総勢40人超の専門家・経営者が2日間に集結!登壇者を最終決定し、登壇者一覧を公開



「循環型経済」「ウェルビーイング」など、多様な10テーマを対談・ディスカッション







■イベント開催概要 「MoFF 2023 Autumn 五感で感じよう-tells market- マルシェ」

「MoFF」とは「The Museum of Freewill & Future」の略称です。100年先の未来につなげたいヒト、モノ、コト、クウカンに触れ合えるクリエイティブミュージアム空間を目指し、当社が2019年から主催しているイベントです。2022年には3000名超の来場者を記録しました。2023年は「MoFF 2023 Autumn 五感で感じよう-tells market- マルシェ」と題して、新たな特徴やゲストを取り入れた内容を用意しています。



● 会場:渋谷区立北谷公園 / Sloth / Roasted Coffee

● 日時:11月18日(土)10:00~20:00 (予定)/ 11月19日(日)10:00~19:00 (予定)

● イベントページ:https://tells-market.com/moff_2023



〈イベントの特徴〉

・過去2年間で3500名以上を動員したイベント「MoFF」。11月18-19日 渋谷で今年も開催

・10人超のアーティストと40人超の専門家・有識者・経営者が出演/登壇

・自社開発の新サービス、サステナブル決済アプリ「サスPay」(サスペイ)を初公開

・環境活動家監修 移動式エシカルなキオスク「super normal market」を初公開



19(日)15:00 - 16:00 @ Sloth 2階 Library 会場

5. 未来の食は自分の手でつくる ~1億総リトルファーマー化計画~







竹内 孝功 氏 語り手

自給自足Life 及び 合同会社自然菜園スクール 代表

19歳の時、自然農法『わら一本の革命』を読み、東京都日野市の市民農園で自然農法を在学中に始める。卒業後、東京の自然食品店に就職。その後本格的な自然農法の修行を行いながら川口由一さんの自然農、様々な有機農業を学び、最後に(公財)自然農法国際研究開発センターの研修を経て、家庭菜園教室を開業。多くの失敗と成功事例から自然に育つ無農薬家庭菜園の礎「自然菜園」が出来上がっていく。現在、自然菜園コンサルタント、自然菜園スクールを主催。『これならできる!自然菜園』(農文協)をはじめ16万部越えのベストセラーの自然菜園シリーズ。



粟田 あや 氏 語り手

株式会社アイクリエイト 代表取締役

化粧品メーカー、経営サポート企業、リクルートを経て2008年に株式会社アイクリエイトを創業。ベンチャーから上場企業、NPO、NGOまで幅広く、サステナビリティを意識したブランディング・PRのサポートを行っている。上場企業の社外取締役も務める。2020年に八ヶ岳のふもと山梨県の小淵沢に拠点をもち、東京と二拠点居住開始。2022年より八ヶ岳でMy Little Farm プロジェクトを開始



19(日)17:40-19:00 @ 北谷公園

学生と各業界のトップランナーたちとの、ボーダレス白熱討論!







Yllah Okin 氏

筑波大学

Yllah Okin is an environmental scientist born in Congo, she graduated from the University of Kinshasa with a degree in environmental engineering. Yllah's passion for environmental preservation led her to Japan, where she earned a master's degree in environmental sciences, technology, and policy from Tsukuba University. She holds a certificate in nature conservation and has worked in firms such as PwC Tokyo. Currently, Yllah is pursuing a Ph.D. in environmental sciences at Tsukuba University, furthering her dedication to the field. Beyond her academic and professional endeavors, Yllah is is a persuasive public speaker, enthusiastic about educating others on environmental issues. When she's not advocating for sustainability, Yllah indulges in her creative passions like music, dance, and video production. She also enjoys sports, particularly tennis and football, and has an insatiable curiosity that leads her to explore historical museums and travel to discover new horizons.





エバンズ 亜莉沙 氏

エシカルコーディネーター

第二の故郷であるオレゴン州での暮らしや、地球一周の旅を経て日本に帰国後、人・地球に優しい暮らしの実践と提案をライフワークとする。

イベント企画やプロデュース、MCや執筆、モデルなど幅広く活動。NHK WORLD 「Ethical Every Day」番組MCを務める。

フジテレビ 「ミラクルビト」-未来を創る人- 出演

ELLEスタイルインサイダー, フェアトレードラベルジャパン キャンペーンアンバサダー, Coachtopia コミュニティメンバー 他



高橋 奎 氏 語り手

NO WALLs株式会社 代表取締役 次世代の人材育成プログラムBeat 代表

教育系「認定NPO法人カタリバ」にて、300プログラムと、2000名を超える方へのコーチングを実施。新規事業並びに事業マネジメントをリーダーとして経験。

人事コンサルティング会社を経て、独立。ビジネスプロデューサーとビジネスコーチとして経営者を支援。その傍らREADYFOR株式会社にてクラウドファンディングのキュレーターを経験。17プロジェクトで合計約1億8000万円。

今現在は、「メンタル学習」を当たり前にし、誰もが自分の力を出し切れる社会にするために、メンタル学習プログラムBeatを立ち上げている。





楊 静遠 氏

東京学芸大学附属国際中等教育学校 3年(中学3年生)

ソーシャルアクションチーム所属





高田 結愛 氏

東京学芸大学附属国際中等教育学校 5年(高校2年生)

ソーシャルアクションチーム所属





白井 春輝 氏

アイセック一橋大学委員会委員長

一橋大学経済学部在籍

大学進学とともに上京し、若者のリーダーシップを育むことを掲げる学生による非営利組織、アイセックジャパンに入会。現在はその一つの大学支部である一橋大学委員会にて委員長を務めている。





神田 雄吏也 氏

千葉商科大学 サービス創造学部 4年生

大学在学中に個人でオーガニック商品販売事業を始めとし、NPO支援プロジェクトのPM、次世代リーダー育成プログラムの運営、企画などを経験する。その中で事業構築、組織マネジメント、人材育成の専門性を高めてきた。現在はFreewillHR担当者として自身のビジョンである「情熱に溢れるイノベーターが熱狂できる社会の創出」を体現すべく業務に従事している。





米野 翼 氏

都留文科大学 国際教育学科 4年生

大学2年でコーチング事業を個人で立ち上げる。現在もコーチとして活動を続け、総クライアント60人以上で約90回のセッションをしている。在学中デンマークに留学し、社会起業家精神と社会変革について学ぶ。ミッションは"Inspire Innovator"としており、これからのInnovatorになる人たちの支援をしていくことを念頭に置いている。現在freewillのHRとして活動中。





西村 勇哉 氏 モデレーター

株式会社エッセンス 代表取締役 NPO法人ミラツク 代表理事

1981年大阪府池田市生まれ。大阪大学大学院にて人間科学の修士を取得。人材開発ベンチャー企業、公益財団法人日本生産性本部を経て、2011年にNPO法人ミラツクを設立。セクター、職種、領域を超えたイノベーションプラットフォームの構築と、大手企業の新領域事業開発支援・研究開発プロジェクト立ち上げの支援、未来構想の設計、未来潮流の探索などに取り組む。2021年に株式会社エッセンスを設立。2021年9月に自然科学、社会科学、人文学を領域横断的に扱う先端研究者メディアesse-senseをリリース。感性のデータで最適の先につなぐ、偶然の幸運に出会えるメディア空間の構築に取り組む。滋賀県大津市在住、3児の父。大阪大学社会ソリューションイニシアティブ特任准教授、大阪大学人間科学研究科後期博士課程(人類学)在籍



■会社概要



所在地:東京都港区北青山一丁目4-5 VORT青山一丁目Dual's301

代表:麻場 俊行(Toshi Asaba)

HP:https://www.free-will.co

Sustainable eco Society公式サイト:https://sustainable-eco-society.com/



