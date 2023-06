[株式会社 東京ドームホテル]

サンリオピューロランド「Miracle Gift Parade」ダイジェストショーをホテル宴会場で



株式会社東京ドームホテル(所在地:東京都文京区後楽1-3-61、代表取締役社長 総支配人:棟方史幸)は、株式会社サンリオ(本社:東京都品川区)のキャラクターが登場するイベント「SANRIO CHARACTERS SUMMER PARTY2023」を2023年8月20日(日)に大宴会場「天空」にて開催いたします。





この夏、東京ドームホテルではドキドキ・ワクワクの大イベント「SANRIO CHARACTERS SUMMER PARTY2023」を大宴会場「天空」にて開催いたします。『2023年サンリオキャラクター大賞』で話題となったキャラクターたちと楽しむ盛大なパーティにご期待ください。



東京ドームホテル特別企画「SANRIO CHARACTERS SUMMER PARTY2023」





東京ドームホテルの大宴会場で初開催となる本イベント。サンリオキャラクターをモチーフとした屋内型テーマパーク「サンリオピューロランド」において人気のエンターテインメントである「Miracle Gift Parade」ダイジェストショーに加え、キャラクターグリーティングや、「サンリオピューロランド」グッズの販売もございます。ホテルシェフ自慢のブッフェ料理もご堪能いただきながら、ホテル宴会場という特別空間で大好きなキャラクターとのひとときをご満喫いただけます。



【出演キャラクター紹介】



「Miracle Gift Parade」ダイジェストショー 出演キャラクター:「ハローキティ」、「ディアダニエル」、「マイメロディ」、「ポムポムプリン」、「シナモロール」、「バッドばつ丸」

写真撮影会登場キャラクター:「シナモロール」、「ポムポムプリン」

ウェルカムグリーティングキャラクター:「ポチャッコ」

※出演キャラクターは、都合により変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。



「SANRIO CHARACTERS SUMMER PARTY2023」開催概要

日 程:2023年8月20日(日)

時 間:第1回 11:00~(受付10:00~) / 第2回 14:00~(受付13:00~) / 第3回 17:00~(受付16:00~)

※プレミアムテーブルは限定イベント開催のため、受付時間が異なります。詳しくは公式ウェブサイトをご確認ください。

場 所:B1 大宴会場「天空」

内 容:

(1)ウェルカムグリーティング

(2)「Miracle Gift Parade」ダイジェストショー ※「ミラクルハートライト」のお貸し出しあり

(3)着席ブッフェスタイルのお食事とフリードリンク

(4)フォトスポット登場

(5)「サンリオピューロランド」グッズ販売

(6)写真撮影会 ※プレミアムテーブル・ファミリーテーブル・バリューテーブルは撮影券付き(1卓1カット)

(7)【お子様限定】「サンリオピューロランド」グッズ付き ※お席を有する小学生までのお子様が対象

料 金:

(1)プレミアムテーブル 1卓 ¥50,000(1卓4名様定員)

(2)ファミリーテーブル 1卓 ¥39,000(1卓4名様定員)

(3)バリューテーブル 1卓 ¥36,000(1卓4名様定員)

(4)シェアテーブル お一人様 ¥10,000 ※1~3名様での販売。相席テーブルとなります。

※お食事、お飲物、キャラクターショー、サービス料、消費税込み

※大人、小人料金の設定はございません。

※プレミアムテーブル・ファミリーテーブル・バリューテーブルについて:

・5名様でご利用の場合は、上記料金に¥10,000追加にて承ります。

・6名様以上でのご予約はお電話にてお問い合わせください。

ご予約:東京ドームホテル 公式ウェブサイト URL:https://www.tokyodome-hotels.co.jp/sanrio/

【インターネット予約限定】2023年6月27日(火) 11:00~

お問い合わせ:セールス部 イベント事務局 TEL.03-5805-2323(受付時間 11:00~18:00)



4種類のテーブルをご用意







(1)プレミアムテーブル

大迫力のステージ中央1・2列目のお席とプレミアムテーブル限定特典をご用意いたします。

<プレミアムテーブル限定特典>

〇専用ラウンジで限定イベント開催

・グリーティングに「マイメロディ」と「クロミ」が登場!

・ウェルカムドリンクをご用意

・デジタルぬりえ&缶バッジをプレゼント ※お客様のぬりえを缶バッジにしてプレゼントいたします。



(2)ファミリーテーブル

ステージが見渡せるお席をご用意いたします。ご家族やお友だちと気兼ねなくお楽しみいただけます。



(3)バリューテーブル

ステージから離れたお席ですが、お得な料金でご案内いたします。



(4)シェアテーブル

少人数でもご参加いただきやすいお席。サンリオ好きの皆さまとテーブルを囲んでお楽しみいただけます。





(C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. SP640181



東京ドームホテルについて





東京ドームホテルは、都心最大級のエンターテインメントエリア「東京ドームシティ」に2000年6月1日に開業しました。JR山手線内の中心、歴史的遺産に囲まれた文京区に位置し、丸の内・大手町エリアから車、電車で約10分という地の利を生かし、ビジネス、レジャー、観光に最適のロケーションです。東京ドームシティが包含すべき3つの要素、「観る」「遊ぶ」「寛ぐ」の「寛ぐ」を担い、また、単にリラクゼーションを提供するだけのホテルではなく、「楽しさ」や「遊び心」を盛り込んだ、エンターテインメント性あふれるホテルの姿を目指します。地下3階、地上43階の高層ビルは、高さ155m、延床面積105,856.6平方メートル で、客室1,006室、レストラン&ラウンジ9店(ホテル外直営店1店含む)、大中小宴会場15室のほか、チャペル・神殿などの婚礼施設、屋外プールなどを備えています。









所在地:東京都文京区後楽1-3-61

TEL:03-5805-2111(代表)

URL:https://www.tokyodome-hotels.co.jp/















※本リリースの画像はすべてイメージです。

※画像に関しまして、本リリース案件以外での二次使用や加工などはご遠慮ください。

※都合によりイベント内容が変更になる場合がございます。



