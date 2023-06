[オニオン新聞社]

株式会社JPF(代表取締役 渡辺 俊太郎)が開催業務を行うPIST6では、千葉都市モノレール沿線活性化プロジェクトとして、スポーツと音楽が融合したイベント「PIST6 MUSIC FES」を開催いたします。

本イベントでは最新鋭の音響と照明で演出された、2組の音楽アーティストによるスペシャル音楽ライブとエンターテインメントな自転車レースが同時に楽しめるイベントとなっております。PIST6が生み出すエンターテインメントな空間を是非、ご堪能ください。



サイクルアスリートたちによる「高速バトル」それがPIST6





2021年10月に産声を上げた「PIST6 Championship」は、6人の選手たちが1周250mのバンクを6周し、最も速くゴールした者を競う日本初の自転車トラックトーナメント。最高時速70kmの世界で、頂点を懸けて選手たちが疾走するさまは圧巻です。

競輪選手たちによる、自らの限界に挑む「高速バトル」を目撃してください。

※PIST6は自転車競技法における250競走という種目で、千葉市が行う250競走の呼称です。

※自転車トラックトーナメントにおいて(自社調べ・2023年6月現在)

ARTIST MUSIC LIVE 15:30~16:50





nobodyknows+

PROFILE

名古屋在住、4MC+1DJからなるヒップホップグループ。

1stフルアルバム『Do You Know?』がオリコンチャート初登場より2週連続1位を獲得、80万枚を超える大ヒット。

2022年 YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で披露した『ココロオドル』は公開後2ヶ月で2,000万回を超える再生回数を記録するなど、全世代に渡り親しまれるグループに。





虹のコンキスタドール

PROFILE

2014年結成インドア系・正統派アイドルグループ。通称“虹コン”。

自称アイドル界イチ夏曲の多さを誇るも、実は直射日光が苦手な室内派……でも本当はやればできる子。虹コンなりのアツいライブでみんなの心を征服ちゅう!







「C-VALUE特別席」をご用意





◇【レギュラーシート】

¥4,000-

一般の観戦席。ホーム側【A・B・C】バック側【D・E・F】エリアのレギュラーシートでPIST6とライブを終日お楽しみいただけます。

※エリアでの指定となり、座席番号はご来場時にご案内させていただきます。 座席指定は不可。



◇G プレミアムシート+アリーナ席招待特典付

(ホーム側)¥10,000 限定58席

レースとライブを最前列で観覧したい方におすすめ。

バンクの最も近い位置にあり、アスリートやアーティストのパフォーマンスを間近で体感することができます。

ゴール直前の選手の気迫が目の前で味わえ、アーティストの演奏や歌唱の細部や表情をより鮮明に感じることができるプレミアムな席です。

座席はレカロ社のシートを採用しており長時間の着座でも体に負担が少なく終日快適にお楽しみいただけるシートです。

※ G プレミアムシート+アリーナ席招待特典付(ホーム側) 座席番号はご来場時にご案内させていただきます。 座席指定は不可。



◇BOXシート+アリーナ席招待特典付

ソファやテーブルをご用意したBOXシートで、ご家族ご友人と共にプライベートな空間からPIST6をお楽しみください。

※BOXシートは最大4名様の席と6名様の席の2種類をご用意しております。

【BOXシート】

4名席:¥16,000- 2席

6名席:¥24,000- 1席





◇VIPルーム+アリーナ席招待特典付

大人数で寛げるルームタイプの観戦スペース。お部屋はそれぞれ、過去・現在・未来をテーマにデザインされており、お部屋を繋ぐ廊下も、各時代から時間がワープしているかのような造りになっています。

※VIPルームは最大8・10・12名様の3部屋を各限定1部屋ご用意しています。



■VIP Room 1903

NEWTORO

¥80,000-(最大8名迄)

丸みのある照明とアンティーク風のソファーをレイアウト。誰かにとっての「懐かしい」を「新しく」楽しめるお部屋です。



■VIP Room 2021

NOW

¥100,000-(最大10名迄)

無機質な空間にネオンアートをレイアウト。コンクリートの壁にアートが映える、暖かみとクールさを併せ持つお部屋です。



■VIP Room 2041

FUTURE

¥120,000-(最大12名迄)

ネオンや照明の色味が際立つ、未来のクラブをイメージした、スタイリッシュなお部屋です。





G プレミアムシート、BOXシート、VIPルームの特典。アリーナ席招待

G プレミアムシート、BOXシートとVIPルームのチケットをご購入の方には、アーティストのライブ時のみアリーナの特別なお席へ移動していただける権利もお付けしています。

ステージの目の前に席が用意されるので、アーティストと近い目線で、周りの人たちと一緒に盛り上がれるアリーナで、シート席では体験できないライブの醍醐味を体感してください。

もちろんアリーナにも、ゆったりとしたソファーをご用意していますので、くつろぎながらご覧いただく事も可能です。





◇座席位置









PIST6 MUSIC FES AFTER PARTY





虹のコンキスタドールスペシャルトークタイム

来場者100名様限定のプレミアムパーティーを開催。ライブの感想などを語るトークタイムを楽しむアフターパーティー。

参加予定メンバー:

中村朱里、清水理子、桐乃みゆ、的場華鈴、尾林結花、栗原舞優



日程:2023年7月22日(土)20:00~

【100名限定】サテライトチケット:3,000円(1ドリンク付)

サテライト会場:the RECORDS

〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天3-2-18



【お申し込み】https://pist6-musicfes.com/







開催概要





◆実施日時

2023年7月22日(土)

開場 12:00~

開演 13:00~20:00

通常PIST6は、午前と午後のレースを入れ替え制で行っていますが、本イベントはハーフタイム中アーティストライブを行います。

◆会場

・場所:TIPSTAR DOME CHIBA

・住所:〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天4-1-1

◆掲載媒体

クラウドファンディングサイト「 C-VALUE」

https://www.c-value.jp/

◆掲載(応援購入)開始日

2023年6月22日(木)12:00~



【ご購入】

https://www.c-value.jp/projects/jpf001





主催企業







主催:千葉市



開催業務:株式会社JPF





競技実施:一般財団法人 日本サイクルスポーツ振興会





共催:株式会社オニオン新聞社



協賛:株式会社拓匠開発





企業プレスリリース詳細へ (2023/06/26-09:46)