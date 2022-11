[株式会社タイトー]

株式会社タイトー(本社:東京都新宿区、以下タイトー)は、高品質フィギュアブランド「spiritale (スピリテイル)」の新商品として、「デート・ア・ライブIV 時崎狂三~ランジェリー水着ver.~ 1/7スケールフィギュア」の発売を決定しました。2022年11月11日(金)より、ECサイト「タイトープロダクツオンラインストア」(URL:https://spiritale.jp)にて予約受付を開始します。







※フィギュア画像は開発中のものです。





タイトープロダクツオンラインストア購入ページ



デート・ア・ライブIV 時崎狂三~ランジェリー水着ver.~ : https://spiritale.jp/shop/g/g50101180/

予約受付期間:2022年11月11日(金)11:00~2023年1月4日(水)23:59





デート・ア・ライブIV 時崎狂三~ランジェリー水着ver.~ 1/7スケールフィギュアについて



人気アニメ『デート・ア・ライブIV』より、妖艶且つセクシーな衣装を纏い、必殺の<刻々帝〈ザフキエル〉>を召喚する最悪の精霊「時崎狂三」を立体化!











挑発的な表情にこだわり、狂三の妖艶な魅力を引き出しています。またバレリーナのようなしなやかなポーズとグラデーションを施した動きのあるツインテールは躍動感ある様を表現しています。





黒と赤を基調としたオリジナルデザインのランジェリー水着はレースやリボンで上品な可愛いらしさを表現しつつ、水着部分やクリアパーツを使用したスカートから覗く白いすべ肌によって健康的且つ妖艶な肉体美が際立つように仕上げました。





<刻々帝〈ザフキエル〉>を顕現させたボリューム感のある台座は彩色の質感にも拘り、狂三のトレードマークでもある薔薇を散りばめることで高貴で神々しい様を演出しています。







商品情報



商品名 : デート・ア・ライブIV 時崎狂三~ランジェリー水着ver.~ 1/7スケールフィギュア

価格 : 35,200円(税込)

サイズ : 全高:約270mm(エフェクト含む)×全幅:約240mm×奥行:約210mm

原型 : あきもふ

彩色 : こねたこ

制作協力 : WING

予約時期 : 2022年11月11日(金)11:00~2023年1月4日(水)23:59

商品発送時期 : 2023年5月予定

公式Twitter : https://twitter.com/Spiritale_shop





spiritaleについて







イタリア語の「精霊(Spirito)」と、英語の「物語(Tale)」を組み合わせた造語で、大好きな“あの” キャラ

クターの「一番輝いている瞬間」を切り取ったかのような、精霊のように美しく、愛らしいフィギュアで最高に美しい物語を提供したいとの想いから2020年8月に創設したブランドです。





【権利表記】

(C) 2021 橘公司・つなこ/KADOKAWA/「デート・ア・ライブIV」製作委員会

(C) TAITO CORPORATION 2022 ALL RIGHTS RESERVED.



【商標】

※TAITO、TAITOロゴおよびspiritaleは、日本及びその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。



